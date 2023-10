La récente signature de Manchester United « remet en question sa décision » de rejoindre cet été

Manchester United a ajouté sept nouveaux joueurs à son équipe cet été dans l’espoir de concourir pour le titre de Premier League et de relever un sérieux défi pour la Ligue des champions lors de la saison 2023/24.

Hélas, jusqu’à présent, cela n’a pas vraiment fonctionné pour Erik ten Hag et ses hommes pas si joyeux. Manchester United occupe actuellement la dixième place du classement de la Premier League, alors qu’il a perdu ses deux premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Leurs nouvelles recrues ne se sont pas concrétisées comme le club l’aurait espéré, et l’ancien international anglais Glen Johnson pense que Mason Mount, signé pour 60 millions de livres sterling en provenance de Chelsea, remettra en question sa décision de lever le bâton et de déménager à Old Trafford cet été. .

Mount n’a pas débuté à United comme il l’aurait espéré (Crédit image : Getty Images)

« Pour le moment, il sera [regretting his decision to join Manchester United] », a déclaré Johnson Betfred.

« Manchester United est un très grand club de football, mais vous ne les rejoignez pas dans l’espoir de faire partie d’une équipe dixième de la Premier League.

« Vous voulez seulement y aller pour vous battre pour des honneurs majeurs, et je sais que Chelsea n’est pas dans une meilleure position en ce moment, mais vous ne déménagez pas à Old Trafford dans l’espoir d’avoir du mal. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de quitter Chelsea, mais je suis sûr qu’il remet en question sa décision en ce moment même.

Johnson pense que Mount remettra en question sa décision (Crédit image : Getty Images)

Mount a commencé lentement sa vie aux Red Devils depuis son changement d’été, avec une blessure limitant son temps de jeu au club. Il a quand même réussi six titularisations toutes compétitions confondues, mais il n’a enregistré qu’une seule passe décisive – aucun but – dans une équipe de United en difficulté.

Cependant, l’afflux de transferts de Chelsea au cours de l’été n’a peut-être pas laissé beaucoup de place à Mount dans l’équipe. Le joueur de 24 ans aurait été en compétition avec Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Conor Gallagher et un certain nombre d’autres options pour une place de titulaire dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

