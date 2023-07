La récente légende de la LNH David Ayers recueille des fonds pour une fondation du rein à Kelowna

Une légende du monde du hockey a fait son premier voyage en Colombie-Britannique pour une bonne cause ce week-end.

En février 2020, David Ayers s’est inscrit dans le livre des records et est devenu instantanément une légende de la LNH. Alors qu’il travaillait comme opérateur d’immeuble pour les Maple Leafs de Toronto, il a été répertorié comme gardien de but d’urgence (EBUG). Cette nuit-là, le 25 février, Ayers, âgé de 42 ans, a finalement été appelé par les Hurricanes de la Caroline et les a menés à une victoire contre Toronto, devenant le premier gardien de but d’urgence à gagner un match et le plus vieux gardien de but à remporter une victoire en leurs débuts dans la LNH.

Depuis ce moment, Ayers est gravé dans l’histoire du hockey. Au fur et à mesure que de plus en plus d’informations circulaient à son sujet, on a appris qu’Ayers était tombé malade en 2004 et avait besoin d’une greffe de rein, qu’il a reçue de sa mère. Carolina a même fabriqué des shirseys (maillots de t-shirt) avec le nom et le numéro d’Ayers au dos et les a vendus avec l’argent qui lui revenait parce qu’il n’était pas sous contrat avec la LNH. Au lieu de cela, Ayers a fait don de l’argent, réparti entre la Fondation canadienne du rein et l’American Kidney Fund.

En apprenant cela, Craig Mikaychuk, un résident de Kelowna, a immédiatement contacté Ayers parce qu’il a également subi une greffe de rein et qu’il joue le rôle de gardien de but dans sa ligue masculine. Il a tendu la main juste pour prendre le cerveau d’Ayers et comparer les notes de la façon dont ils jouent le gardien de but tout en protégeant leur région rénale. Au fil du temps, Mikaychuk, qui est bénévole pour la Fondation canadienne du rein, a approché Ayers avec l’idée d’organiser un tournoi de golf pour continuer à amasser des fonds pour la fondation. Ayers a immédiatement dit oui.

Et c’est pourquoi Ayers a fait son premier voyage en Colombie-Britannique ce week-end alors que le premier tournoi de golf annuel de la Fondation du rein a eu lieu au club de golf Okanagan le vendredi 7 juillet.

« J’ai fait beaucoup de choses pour la fondation du rein pour sensibiliser le public et nous sommes ici pour recevoir des dons », a déclaré Ayers. « Pour moi, pouvoir redonner à la fondation et sensibiliser aux dons d’organes, de toutes sortes, pas seulement de rein. »

Selon Ayers et Mikaychuk, le premier tournoi de golf annuel a été un grand succès. Mikaychuk s’est fixé comme objectif d’amasser 5 000 $ et après le tournoi de golf, ils étaient presque à 10 000 $.

Samedi, les événements se sont poursuivis alors qu’Ayers signait des autographes pour le public à Players Choice Sports. De nombreuses personnes se sont présentées pour rencontrer le célèbre gardien de but ainsi que pour obtenir un autographe et une photo.

« Des magasins comme celui-ci, j’adore ce genre de choses », a déclaré Ayers. « Pour rencontrer ces gens et avec toutes ces histoires différentes et pourquoi ils collectionnent, c’est vraiment cool de rencontrer tous les gens qui passent. »

Pendant que la signature était en cours, Mikaychuk vendait des marchandises et tout l’argent des ventes était ajouté à la fondation levée.

En raison du succès du tournoi de golf, Mikaychuk et Ayers en feront un événement annuel et ont déjà commencé à planifier pour l’année prochaine.

Après l’expérience des événements, ainsi que la météo, Ayers a déclaré qu’il ne voulait pas encore quitter Kelowna et qu’il prévoyait de venir plus souvent en Colombie-Britannique.

« Je ne veux pas rentrer chez moi », a déclaré Ayers. « Il n’y a rien de tel, tout ce que vous voulez est ici. »

