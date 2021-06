La rébellion infinie de Lydia Lunch

Pendant près de deux heures lors d’un récent après-midi, Lydia Lunch s’est assise dans son appartement lumineux de Brooklyn et a parlé avec une vitesse vivifiante, et à un volume alarmant, de viol, de meurtre, d’inceste, de génocide, de racisme, de sadisme, de torture et – pour un rappel tonitruant – l’Apocalypse. Parce qu’elle a passé plus de quatre décennies à diffuser sa conviction que des sujets aussi brutaux sont au cœur de l’expérience humaine, les critiques l’ont souvent qualifiée de nihiliste. « Ce sont les problèmes qui sont nihilistes, pas moi », a déclaré Lunch, 62 ans. « Je suis la personne la plus positive que je connaisse. Pour moi, le plaisir et la joie sont l’ultime rébellion. Pour une raison quelconque, peu de gens semblent le savoir. « La guerre n’est jamais finie » un nouveau documentaire sur l’artiste à l’ouverture vendredi, offrira à plus de gens la chance d’avoir une idée plus juste de la vie et du travail de Lunch. Réalisé par son alliée de longue date Beth B, le film fournit suffisamment de contexte et de nuances pour contrer l’opinion commune selon laquelle la sortie de Lunch n’atteint qu’une note: une note profondément discordante. Non pas que son œuvre ait facilité des évaluations aussi larges. Depuis le début de la carrière de Lunch avec le groupe no-wave au-delà de l’abrasif Jésus adolescent et les secousses à travers ses enregistrements psycho-ambiants et jazz-noir, ses créations orales, ses recueils d’essais, ses performances cinématographiques et ses œuvres d’art visuel, des sujets comme le chaos et la ruine l’ont obsédée.

En revanche, traîner avec Lunch est un délice. C’est une hôte passionnée, offrant une assiette de fromages bien garnie tout en vérifiant régulièrement l’hydratation et le confort d’un invité. Sa maison est décorée pour ressembler à un bordel de bon goût, avec des meubles rouges et noirs rembourrés qui reflètent la palette de couleurs de la robe qu’elle portait. Alors que les sujets abordés dans notre interview ont basculé de manière fiable entre la cruauté et la catastrophe, sa livraison de nombreuses lignes en cours de route avait le timing d’un comédien qualifié, suggérant qu’une description plus fine de ce qu’elle fait pourrait être une tragédie debout. « Avec un comédien, le public attend la punchline », a-t-elle déclaré. « Dans mon travail, le public attend que je le frappe au visage. »

Pourtant, comme le film le montre clairement, un cœur sincère bat même derrière les déclarations les plus choquantes de Lunch. Elle retrace la source de sa droiture et de sa rage à deux événements formateurs au cours de son enfance à Rochester, NY Bien qu’elle n’avait que 5 et 8 ans lorsque cette ville a connu les soulèvements raciaux de 1964 et 1967, ils ont eu un effet qui a changé sa vie. sur elle. « Nous étions l’une des deux seules familles blanches vivant dans un quartier noir, donc cela se passait juste devant ma porte d’entrée », a-t-elle déclaré. « J’avais le sentiment que quelque chose n’allait pas dans le monde. La conscience est entrée en moi à ce moment-là.

En même temps, quelque chose n’allait pas au sein de sa propre famille. Lunch a déclaré que son père, un vendeur à domicile et escroc, l’avait agressée sexuellement et que ses parents se battaient constamment et amèrement. À 16 ans, elle s’est enfuie à New York, se dirigeant vers les clubs du centre-ville dont elle avait lu dans les magazines de rock, où elle a vu les groupes de tactiques de choc Suicide et Mars. « Ils étaient si extrêmes et si pervers », a déclaré Lunch avec admiration. « Ils ont dirigé ce que je devais faire. » Elle espérait que cela prendrait la forme de pièces de créations orales mais, à l’époque, la musique offrait un public beaucoup plus accueillant. « Je ne suis pas, et je n’ai jamais été, musicienne », a-t-elle déclaré. « Je suis conceptualiste. Pour moi, un accord est quelque chose que je mets autour du cou de quelqu’un si je veux le jeter par la fenêtre. Pourtant, l’assaut sonore qu’elle a conçu a modifié le paysage musical. Avec Teenage Jesus, elle a renversé le but commun du rythme – créer un groove qui fait avancer la musique – pour favoriser à la place une série statique de bruits sourds infernaux. Le résultat a rendu la musique moins jouée qu’infligée. Pour atteindre son rythme caractéristique, elle a déclaré: « J’ai dû emprisonner le batteur pour lui faire jouer de son instrument comme le ferait un singe. » Pour monter les enchères, elle s’est assurée que la guitare qu’elle utilisait n’était accordée qu’une fois par mois, « afin qu’elle développe ces harmoniques qui en font un art automatique », a-t-elle expliqué. « Des guitaristes incroyables ne pouvaient pas jouer mes parties. » Son groupe suivant, 8 Eyed Spy, mélangeait la musique de surf de la côte ouest avec du punk-jazz révolutionnaire, mais elle a rompu le groupe parce que « nous devenions trop populaires. Mon public idéal serait réduit à un », a-t-elle déclaré. « Parce que ce serait la bonne. »