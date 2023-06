Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que beaucoup de choses restaient inconnues sur le chaos qui s’est déroulé en Russie samedi, mais que l’affrontement interne a révélé des « fissures » dans la nation qui « n’existaient pas auparavant ».

Le président russe Vladimir Poutine a fait face à une violente tentative d’insurrection samedi par Yevgeny Prigozhin, un allié de longue date de Poutine qui dirigeait des combattants mercenaires privés appelés le groupe Wagner. Mais moins de 24 heures après que les mercenaires de Wagner aient apparemment pris le contrôle de la ville stratégique du sud de Rostov et aient commencé une marche de convoi armé vers Moscou, Prigozhin a brusquement annoncé que la rébellion armée était terminée.

En échange du retour en arrière, l’affaire pénale contre Prigozhin a été abandonnée, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov aux journalistes russes, selon le média contrôlé par l’État TASS. Prigozhin lui-même « ira en Biélorussie », a déclaré Peskov, décrivant ce qui semblait être une sorte d’exil officiel.

Prigozhin a joué un rôle central dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, donc son départ pourrait finalement changer le cours de la guerre. Et bien que sa rébellion ait été de courte durée, elle a marqué le défi le plus sérieux lancé au régime de Poutine depuis des décennies.

« Ce n’est qu’un chapitre supplémentaire d’un très, très mauvais livre que Poutine a écrit pour la Russie », a déclaré dimanche Blinken à « l’état de l’Union » de CNN.

Blinken a déclaré que Prigozhin était responsable de « l’horrible brutalité » en Ukraine, et qu’à bien des égards, Prigozhin est la création directe de Poutine. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire exactement ce que la rupture entre les deux hommes signifierait pour la Russie, mais que les États-Unis restaient « intensément concentrés » sur l’Ukraine.

Le défi direct de Prigozhin à l’autorité de Poutine est « extraordinaire », a ajouté Blinken, car Prigozhin a réussi à soulever des questions sur les motivations de l’invasion russe de l’Ukraine en premier lieu.

Il a déclaré que la guerre a finalement été « un échec stratégique dévastateur » pour Poutine.

« Nous avons vu cette agression contre l’Ukraine devenir un échec stratégique à tous les niveaux », a-t-il déclaré. « La Russie est plus faible économiquement, militairement, sa position dans le monde s’est effondrée. »

Blinken s’attend à ce que les États-Unis apprennent plus de détails sur l’accord entre Poutine et Prigozhin, ainsi que sur ce qu’il adviendra du groupe Wagner, dans les semaines et les mois à venir.