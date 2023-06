La rébellion ébranle la confiance de l’élite russe dans la force de Poutine

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’impact du défi le plus féroce jamais lancé à la présidence de 23 ans de Vladimir Poutine se répercutait encore parmi les élites de Moscou lundi alors que des questions tournaient sur la question de savoir si le président russe avait, pendant un moment au moins, perdu le contrôle du pays. Lorsque Poutine s’est adressé à la nation lundi pour la première fois depuis le chaos de la rébellion armée de ce week-end, il a remercié la population pour avoir fait preuve « d’unité et de patriotisme », ce qui, selon lui, a clairement démontré que « toute tentative de provoquer des troubles internes était vouée à l’échec ».

Mais l’insurrection armée du chef du groupe de mercenaires de Wagner a brisé le mythe soigneusement conçu qui était la pierre angulaire de la présidence de Poutine – qu’il représentait la stabilité et la force – et beaucoup dans les hautes sphères de la politique et des affaires russes se demandent s’il peut se remettre de il. Certains ont même suggéré qu’une recherche du successeur de Poutine pourrait être en cours.

« Poutine a montré au monde entier et à l’élite qu’il n’est personne et qu’il n’est pas capable de faire quoi que ce soit », a déclaré un homme d’affaires influent de Moscou. « C’est un effondrement total de sa réputation. »

« Des jeux sont joués que personne ne comprend », a déclaré un responsable russe proche des plus hauts cercles diplomatiques. « Le contrôle du pays a été en partie perdu. »

Qui est Yevgeniy Prigozhin, le chef wagnérien qui a provoqué une crise en Russie ?

Les membres de l’élite moscovite se demandaient comment il avait été possible pour la force renégat des mercenaires wagnériens de prendre si facilement le contrôle du centre de commandement principal de la guerre de l’armée russe en Ukraine dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, sans affronter résistance, puis progressent sur des centaines de kilomètres le long de la route de Moscou avant que Yevgeniy Prigozhin, le chef du groupe Wagner, ne décide finalement de refouler ses troupes.

« Comment est-il possible pour eux de conduire des chars à des centaines de kilomètres au nord vers Moscou et de ne pas être arrêtés », a déclaré un associé d’un milliardaire moscovite. « Il n’y a pas eu de résistance. »

« Quand vous avez des colonnes de milliers de personnes qui défilent et que personne ne peut l’arrêter, la perte de contrôle est évidente », a déclaré un milliardaire russe qui, comme d’autres, s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Poutine a insisté dans son discours sur le fait que toutes les mesures avaient été prises sur son ordre direct pour « éviter une effusion de sang majeure ». Il a expliqué qu’il fallait donner du temps à « ceux qui ont commis l’erreur » pour « reconnaître que leurs actions avaient été rejetées de manière décisive par la société » et que ce qu’ils faisaient avait des « conséquences tragiques et destructrices pour la Russie ».

Mais des questions persistaient sur la façon dont Poutine aurait pu permettre à Prigozhin, un proche collaborateur depuis les années 1990, d’échapper aux accusations d’organisation d’une insurrection armée – en particulier depuis que ses forces ont abattu des hélicoptères et un avion militaire et tué au moins 13 militaires russes, selon Blogueurs militaires russes. Après avoir arrêté ses troupes, Prighozin a déménagé en Biélorussie d’où, à en juger par un message audio qu’il a diffusé lundi, il a l’intention de continuer à faire fonctionner son groupe de mercenaires privés Wagner.

« Cela devrait être une affaire de terrorisme. Ce sont des crimes très graves », a déclaré le premier homme d’affaires de Moscou. « Mais encore une fois, rien n’a été fait. »

Prigozhin a insisté dans le message audio publié sur Telegram lundi – sa première déclaration depuis qu’il a accepté d’arrêter sa marche sur Moscou – qu’il essayait d’assurer la survie de son groupe Wagner et n’essayait pas de renverser Poutine. Il a dit qu’il craignait que son groupe ne soit subsumé par l’armée russe et essayait de s’assurer que ceux qui avaient commis « un grand nombre d’erreurs » dans la guerre en Ukraine seraient punis. Les agressions verbales du chef de Wagner contre la direction militaire russe, qu’il nivelle depuis des mois, ont révélé de profondes divisions au sein de l’élite russe sur la conduite de la guerre de Poutine, ainsi que sur la politique générale du président russe.

Des espions américains ont appris à la mi-juin que Prigozhin prévoyait une action armée en Russie

Les événements de ces derniers jours « montrent que le pays ne va pas dans la bonne direction », a déclaré Sergei Markov, un consultant politique lié au Kremlin. « Si rien n’est changé, cela se reproduira à coup sûr. »

Deux hommes d’affaires moscovites ont laissé entendre que les mercenaires de Prigojine n’auraient pas pu progresser aussi librement sur la route de Moscou si une partie des services de sécurité russes ne les avait soutenus. Les combattants tchétchènes envoyés à Rostov-sur-le-Don ne semblaient rien faire, a déclaré l’un des hommes d’affaires de Moscou, tandis que d’autres forces envoyées pour contrer les forces de Wagner ont fait sauter une seule station-service à Rostov tout en en laissant une autre, beaucoup plus grande à Voronezh, plus loin sur la route de Moscou, intacte. Ces forces régulières russes n’ont fait sauter qu’un seul pont, dans le but de ralentir la progression de l’insurrection.

« C’était comme s’ils agissaient seulement pour montrer au président qu’ils faisaient quelque chose, mais en fait ils ne faisaient rien, et le président russe ne contrôlait rien », a déclaré cet homme d’affaires. La bataille de Prigozhin sur la direction des forces armées russes pourrait représenter une lutte plus profonde au sein des services de sécurité russes sur la future présidence russe, a-t-il suggéré.

Le plus fatidique pour l’image du président russe a été sa décision de conclure un accord avec Prigozhin plutôt que de risquer une bataille potentiellement sanglante si les hommes du chef de Wagner atteignaient la périphérie de Moscou, où les forces spéciales se préparaient à défendre la capitale, ont déclaré des analystes et des dirigeants d’entreprise.

« Pour l’élite, c’est très problématique. Parce que du point de vue de l’optique, Poutine a l’air faible et ressemble à un personnage qui a eu peur et a été contraint de faire des compromis », a déclaré Tatiana Stanovaya, fondatrice de R.Politik, un cabinet de conseil politique russe désormais basé à Paris. «Mais d’un point de vue subjectif, Poutine s’est sorti de la situation avec succès. L’alternative était une bataille sanglante sérieuse à la périphérie de Moscou, ce qui aurait été pire.

Des questions demeurent quant à savoir si l’accord conclu avec Prigozhin tiendra, avec des tentations élevées des deux côtés de revenir sur les promesses faites « sous condition de choc », a déclaré Stanovaya.

La rébellion de Prigozhin « a révélé de nombreuses vulnérabilités dans le régime », a ajouté Stanovaya. « Poutine prendra cela très au sérieux et essaiera de couvrir les points faibles. »

Mais d’autres ont dit que l’horloge tournait déjà sur sa règle. Certains au Kremlin « cherchent maintenant un successeur, et s’ils cherchent trop longtemps, alors quelqu’un d’autre leur en trouvera un », a déclaré le responsable russe, proche des hautes sphères diplomatiques russes, notant que les forces armées ukrainiennes étaient déjà profitant du chaos à Moscou pour avancer dans leur contre-offensive.

« L’Ukraine a avancé vers Dnipro, Kherson et Bakhmut. En 1917, une mutinerie s’est produite et la Russie a perdu la Première Guerre mondiale et le régime est tombé. En 1991, la Russie a perdu la guerre en Afghanistan et le régime est tombé. Si nous perdons la guerre en Ukraine, le régime tombera et nous ne pourrons pas le récupérer.