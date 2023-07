Depuis la rébellion avortée du groupe Wagner contre l’armée russe à la fin du mois dernier, un nuage d’incertitude a plané sur les opérations de la force mercenaire à travers le monde.

Le groupe Wagner, une unité paramilitaire fondée par Yevgeny Prigozhin en Russie, est connu à la fois pour sa brutalité et son efficacité dans son rôle de mercenaire privé étroitement lié au Kremlin, apparaissant souvent dans des États en proie à des conflits pour aider les gouvernements fragiles à repousser les forces armées. insurrections.

Ses combattants ont joué un rôle clé dans l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, sécurisant des territoires cruciaux dans certaines des batailles les plus sanglantes du conflit à ce jour. Mais le groupe a également une présence significative ailleurs dans le monde, notamment en Afrique.

Des centaines de soldats wagnériens ont été repérés la semaine dernière au départ de Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA), où le groupe lié au Kremlin a sa plus grande et plus large présence à l’étranger.

Cela survient quelques semaines seulement après que le patron de Wagner, Prigozhin, s’est lancé dans une rébellion malheureuse en Russie, ordonnant à ses troupes combattant en Ukraine de marcher vers Moscou.

La mutinerie s’est terminée par un accord négocié par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko qui a vu Prigozhin apparemment exilé en Biélorussie, mais un manque de clarté s’est ensuivi sur son sort.

Pendant ce temps, la chaîne de commandement de Wagner a été remise en question, le Kremlin tentant de rétablir son contrôle sur la force mercenaire précédemment alliée.

Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que les mercenaires qui n’étaient pas impliqués dans la mutinerie pourraient se voir offrir la possibilité de signer des contrats avec les forces armées russes, plutôt que de remettre leurs armes. Sky News a rapporté Vendredi que le personnel de Wagner qui a quitté la RCA avait refusé de signer de nouveaux ces contrats.

On ne sait toujours pas si l’exode du personnel de Wagner en RCA la semaine dernière était lié à une rotation de routine des troupes, à un refus de signer des contrats ou à un retrait ordonné par Moscou visant à freiner l’empire de Prigozhin.

Cependant, l’Union des officiers pour la sécurité internationale (OUI), une société écran de Wagner sanctionnée par les États-Unis et opérant en RCA, a annoncé ce week-end qu’une nouvelle vague de combattants était arrivée dans la capitale centrafricaine de Bangui.

« La rotation prévue se poursuit. Plusieurs centaines de professionnels expérimentés de la société Wagner rejoignent l’équipe travaillant en RCA », a déclaré l’OUI dans un communiqué sur Telegram.

« Les instructeurs russes continueront d’aider les soldats des forces armées centrafricaines à assurer la sécurité en prévision du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet. »

Quelle que soit la raison de la rotation, Alex Vines, directeur du programme Afrique à Chatham House, a déclaré mercredi à CNBC que le nombre de soldats partant « semble plus élevé que la normale ».

Chris Weafer, PDG de Macro-Advisory, basé à Moscou, a noté que Prigozhin semble être parvenu à un « accord » avec le Kremlin. « Il ne menacera plus le régime, et en échange, il peut rester libre de gérer ses intérêts commerciaux et, éventuellement, de continuer à gérer Wagner », a-t-il déclaré à CNBC.

Weafer a suggéré que Wagner, ou une variante de celui-ci, « continuera d’être utile au Kremlin » dans plusieurs pays d’Afrique, ajoutant qu’il est « peu probable qu’ils opèrent à nouveau dans l’est de l’Ukraine ».

« C’est une solution très russe à ce qui est essentiellement un conflit de pouvoir interne », a-t-il ajouté.

L’expérience « État pro-russe » en Afrique

Au cours des six dernières années, Wagner a établi un présence significative sur le continent africainà la fois militairement et en termes d’influence politique et économique, servant de véhicule important à la Russie pour étendre ses intérêts diplomatiques et économiques.

Des activités mercenaires ont été confirmées en RCA, au Soudan, en Libye, au Mali et au Mozambique, mais Chatham House’s Vines a noté que ce n’est qu’en RCA que Wagner a pu établir une présence militaire, économique et politique globale.

Wagner est entré en RCA en 2018 à la demande du président Faustin-Archange Touadéra pour protéger le gouvernement et les mines lucratives contre les rebelles armés au milieu d’une guerre civile en cours. L’influence du groupe s’est depuis élargie pour inclure l’extraction de l’or et d’autres ressources naturelles.

Cela s’est avéré un moment opportun pour Moscou, qui a vu le potentiel d’étendre sa portée géopolitique alors que la France commençait à desserrer ses liens avec ses anciennes colonies en Afrique.