La rébellion de Wagner en Russie révèle des scènes surréalistes de la vie quotidienne

Moins de 24 heures plus tard, les troupes de Wagner se sont soudainement retirées, après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord entre Prigojine et Poutine, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

La rébellion armée dirigée par Yevgeniy Prigozhin a été brève. Ses mercenaires wagnériens ont affirmé s’être emparés du quartier général du district militaire sud de la Russie en quelques heures et se dirigeaient vers Moscou dans un défi stupéfiant au pouvoir du président Vladimir Poutine.

Alors que la crise se déroulait, des vidéos et des images partagées sur les réseaux sociaux russes ont capturé l’atmosphère discordante samedi à Rostov-sur-le-Don, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine. Certaines personnes ont continué leur vie quotidienne, sans être dérangées par les nouveaux arrivants lourdement armés. D’autres sont venus bouche bée, posant pour des selfies et traitant la présence de Wagner comme un motif de célébration.

Plusieurs vidéos montrent des employés municipaux, insensibles à la présence de troupes, de chars et de véhicules blindés de transport de troupes, balayant la poussière et les mégots de cigarettes. Dans l’une, filmée devant le quartier général du commandement du district sud, un ouvrier vêtu d’un gilet jaune balaie précipitamment un coin de rue. À l’arrière-plan, le canon d’un char est levé et pointé vers le bâtiment.