La rébellion de Wagner annulée, quelle est la prochaine étape pour la Russie et Poutine

Il est de plus en plus clair que la fin politique d’un Vladimir Poutine ébranlé approche. Tout ce qui compte vraiment maintenant, c’est de savoir si cela arrive tôt ou tard.

Apparu à la télévision nationale pour avertir d’une tentative de coup d’État par des traîtres – et d’une guerre civile imminente – Poutine a brusquement renversé sa position quelques heures plus tard. Le Kremlin a annoncé que Yevgeny Prigozhin, le principal protagoniste, s’exilerait en Biélorussie et toutes les charges retenues contre lui avaient été abandonnées.

Il n’est pas étonnant que Prigozhin, l’ancien vendeur de hot-dogs qui a gravi les échelons du patronage de Poutine pour diriger le tristement célèbre groupe Wagner, ait été au centre du maelström politique.

Chafing pendant des semaines à la exigence pour que les combattants de Wagner s’intègrent dans les forces armées russes, Prigozhin est devenu furieux lorsqu’une base de Wagner a été attaqué par l’armée russe.

Sa réponse fut tout simplement extraordinaire : conduire un convoi en Russie, jurant d’affronter le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major russe, Valery Gerasimov.

Après s’être emparé du quartier général du district militaire sud à Rostov-sur-le-Don, Prigozhin a annoncé son intention de continuer vers Moscou. Une fois que le convoi a atteint Voronej, après avoir parcouru la moitié de la distance jusqu’à la capitale en grande partie sans encombre, Poutine a pris les ondes pour jurer que quiconque poignarderait la Russie dans le dos serait liquidé.

Étonnamment, la chaîne Wagner Telegram a répondu en disant que Poutine s’était trompé et qu’il y aurait un bientôt un nouveau président russe. Le convoi de Wagner a roulé vers le nord jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’à quelques heures de route du Kremlin lui-même.

Et puis tout s’est soudainement arrêté. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé qu’un compromis avait été négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Prigozhin recevrait un passage sûr vers Minsk, où il conserverait apparemment le contrôle des vastes opérations de Wagner en Afrique. Les combattants de Wagner ne seraient pas accusés de trahison et ils seraient intégrés dans l’armée russe. Quant à Shoigu et Gerasimov, personne ne semblait le savoir.

Les questions abondent

Même selon les normes russes, ce résultat était complètement bizarre. Et bien qu’il y ait sans aucun doute beaucoup de choses qui n’ont pas été annoncées officiellement, le résultat ne peut être que que Poutine a été gravement endommagé par le mélodrame.

Arrêter les tentatives de coup d’État – et il s’agissait plus d’une mutinerie ou d’une insurrection que d’un coup d’État – peut renforcer les dirigeants autoritaires s’ils sont rapidement réprimés et si leurs dirigeants sont publiquement et durement traités.

Mais cela ne s’est pas produit. D’une part, c’est Poutine qui a reculé, pas Prigozhin. D’autre part – encore plus préjudiciable – Poutine semblait éloigné de l’ensemble du processus. C’est un dirigeant d’un pays étranger qui est intervenu et a résolu les problèmes, plutôt que n’importe qui dans la direction russe.

Le 🎯 comme d’habitude. Poutine a trahi ses fonctionnaires et ses militaires pour ramper devant Prigozhin. Les dictateurs ne pensent qu’à étendre leur pouvoir un autre jour, puis un autre. Cet instinct de survie déterminé est puissant mais les empêche également d’être stratégiques. https://t.co/8v004m4FJo – Garry Kasparov (@ Kasparov63) 25 juin 2023

D’autres questions ne manquent pas. Comment Prigozhin a-t-il si facilement réussi à prendre le contrôle de tout le quartier général du district militaire sud après avoir annoncé sa venue et sans que personne ne se batte?

Comment son convoi a-t-il été autorisé à s’approcher si près de Moscou si rapidement, a-t-il fait signe de passer points de contrôle? Pourquoi l’armée de l’air russe, curieusement absente, n’est-elle pas intervenue, au-delà de quelques hélicoptères ?

Et comment les services de renseignement russes ont-ils apparemment échoué à repérer la décision de Prigozhin, qu’il télégraphiait ouvertement depuis un certain temps ? renseignement américain avait déjà repris le plan de Prigozhin à la mi-juin.

Combien Poutine a-t-il subi de dommages ?

Cela doit être profondément inquiétant pour Poutine. Cela suggère fortement que des éléments de pratiquement tous les services de sécurité russes étaient probablement complices de la décision de Prigozhin – ou à tout le moins indifférents à celle-ci.

Même l’interprétation la plus bénigne – l’incompétence systématique de rang – indique que la Russie n’a pas la capacité de faire face aux menaces internes graves contre sa capitale.

C’est pire pour Poutine. Prigozhin a créé un précédent en critiquant ouvertement le président, en agissant contre lui et en le forçant à cligner des yeux. Cela ne passera pas inaperçu par les élites russes, que Poutine a étroitement liées à lui à travers des cycles alternés de peur et de récompense. Une fois qu’un autocrate est incapable de donner suite aux menaces de sanctions pour malfaisance, le risque d’agir diminue considérablement.

En effet, ce n’est qu’après que Poutine eut publiquement condamné Prigojine que la Russie nationalistes fidèles ont commencé à émettre leurs propres critiques publiques.

Le message de Poutine devra désormais accomplir de nouveaux exploits de gymnastique rhétorique. Il est déjà assez difficile de faire passer sa descente de « guerre civile imminente » à « tout va bien ». Il sera encore plus difficile d’expliquer pourquoi Prigozhin – qui avait été salué comme un héros proche de Poutine – a pu prétendre en toute impunité que l’invasion de l’Ukraine par la Russie était basée sur un faux prétexte.

On ne sait pas si nous assistons au début, au milieu ou à la fin de la fin de Poutine. Ce qui est certain, c’est que c’est le dernier chapitre de son règne.

Mon point de vue sur la mutinerie de Prigozhin :https://t.co/QHgv0UVUPN — Lucian Kim (@Lucian_Kim) 25 juin 2023

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Si les choses vont mal pour Poutine, elles sont beaucoup plus roses pour l’Ukraine. À court terme, il est peu probable qu’il y ait trop de différence dans la guerre. Les forces de Wagner avaient déjà été retirées des lignes de front et les forces ukrainiennes sont confrontées depuis un certain temps à un mélange de soldats russes et de troupes mobilisées.

Mais chaque insurrection réprimée s’accompagne d’une recherche des coupables – et de l’inévitabilité des purges. Ce sera probablement un processus long et complet impliquant l’armée russe et ses agences de renseignement.

Il est bien connu que Prigozhin a bénéficié d’un soutien important de la part d’officiers russes de rang intermédiaire, et ces individus sont susceptibles d’être la cible de la colère du régime. Paradoxalement, ce sont aussi souvent les soldats les plus compétents et les plus aguerris au combat. Le moral, déjà au plus bas, sera encore plus abîmé.

En fin de compte, tôt ou tard, les agences de sécurité russes se rendront également compte qu’elles n’ont plus besoin de se soumettre aux purges et que le principal coupable des échecs de la Russie, Poutine, a été affaibli par ses propres actions.

Et c’est peut-être la préoccupation la plus grave pour Poutine à sortir de tout cela. Ayant pendant des années encouragé les puissantes élites du Kremlin à concourir pour sa faveur, il leur a maintenant donné une raison puissante de s’unir contre lui.

Matthew Sussex

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons.