La rébellion de Prigozhin soulève des questions sur l’empreinte africaine de Wagner

Commentez cette histoire Commentaire

DAKAR, Sénégal – La rébellion avortée en Russie a semé le malaise dans de vastes pans de l’Afrique où les dirigeants qui se sont tournés vers le groupe de mercenaires Wagner pour renforcer leur emprise sur le pouvoir sont désormais confrontés à la perspective que l’organisation paramilitaire privée pourrait être affaiblie ou même démantelée, selon aux experts de la région ainsi qu’aux responsables et analystes occidentaux.

L’attention du monde s’est largement concentrée sur les turbulences en Russie, où l’aura du président Vladimir Poutine est largement perçue comme ayant été endommagée par l’insurrection de courte durée du chef de Wagner, Yevgeniy Prigozhin. Mais une répression du Kremlin contre Wagner aurait également des conséquences considérables en Afrique et au Moyen-Orient, où Wagner a fourni une puissance de feu meurtrière aux despotes et aux hommes forts tout en faisant avancer l’agenda international de Moscou.

En République centrafricaine et au Mali, où Wagner a sa plus grande présence sur le continent, les habitants ont déclaré que les discussions de groupe WhatsApp et les conversations du week-end dans les pays africains étaient dominées par des spéculations sur les retombées dans leurs pays.

« Tout le monde a peur », a déclaré un analyste politique à Bamako, la capitale du Mali, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour être franc sur la situation tendue. « Tout le monde sait que ce qui se passe en Russie nous affectera. »

Des responsables et des experts ont déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si Wagner se retirerait d’Afrique ou si Prigozhin serait autorisé à continuer à diriger les opérations tentaculaires de l’organisation au-delà de la Russie. Pour l’instant, les mercenaires du groupe étaient toujours visibles aux postes de contrôle et autres installations de sécurité en Afrique, selon des témoins et des médias.

Serge Djorie, le ministre des Communications de la République centrafricaine, n’a pas répondu aux demandes d’interview mais a envoyé une déclaration accusant les médias occidentaux d’avoir causé « des frictions inutiles ».

« La République centrafricaine a besoin de paix, rien que de paix, avec des peuples et des pays prêts à apporter leur soutien sincère au développement de son peuple », a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Mali n’a pas répondu à une demande de commentaire.



Implication du réseau Prigozhin en Afrique Précédemment sollicité ou fourni au régime Explorer/ extrait naturel ressources Conduire attaque combat opérations Fournir personnel ou régime sécurité Conseiller gouvernement direction Fournir formation ou équipement Algérie Libye Burkina Faso Mali Soudan Soudan du sud Érythrée Cameroun Éq. Guinée VOITURE Mozambique Madagascar Zimbabwe Nombre total d’activités du réseau Prigozhin en cours ou discuté dans chaque pays 1-3 types d’activités de réseau Graphique basé sur des informations provenant de documents classifiés divulgués qui ont circulé dans un salon de discussion Discord et obtenu par le Washington Post Implication du réseau Prigozhin en Afrique Précédemment sollicité ou fourni au régime Conduire attaque combat opérations Fournir formation ou équipement Fournir personnel ou régime sécurité Algérie Libye Burkina Faso Mali Soudan Soudan du sud Érythrée Cameroun Éq. Guinée VOITURE Mozambique Madagascar Zimbabwe Explorez ou extrait naturel ressources Conseiller gouvernement direction Algérie Libye Burkina Faso Mali Soudan Soudan du sud Érythrée Cameroun Éq. Guinée VOITURE Mozambique Madagascar Zimbabwe Nombre total d’activités du réseau Prigozhin en cours ou en discussion dans chaque pays Remarque : Actuellement ne supporte pas Graphique basé sur les informations à partir de matériel classifié divulgué qui a circulé dans un Discord salon de discussion et obtenu par le Washington Post Implication du réseau Prigozhin en Afrique Précédemment sollicité ou fourni au régime Conduire attaque combat opérations Fournir entraînement ou équipement Fournir personnel ou régime sécurité Algérie Libye Burkina Faso Mali Soudan Soudan du sud Érythrée Cameroun Équa. Guinée VOITURE Mozambique Madagascar Zimbabwe Explorer/ extrait naturel ressources Conseiller gouvernement direction Algérie Libye Burkina Faso Mali Soudan Soudan du sud Érythrée Cameroun Équa. Guinée VOITURE Mozambique Madagascar Zimbabwe Nombre total d’activités du réseau Prigozhin en cours ou en discussion dans chaque pays Remarque : Actuellement ne supporte pas Graphique basé sur informations provenant de fuites matériel classifié qui a été diffusé dans un salon de discussion Discord et obtenu par le Washington Post

De nombreux responsables occidentaux et autorités régionales sont sceptiques quant au fait qu’une trêve oblique conclue entre Prigozhin et le Kremlin puisse durer une période prolongée, menaçant potentiellement les intérêts de la Russie en Afrique ainsi que la stabilité de ses alliés.

« L’analyse de la menace de Wagner en Afrique devra être révisée », a déclaré J. Peter Pham, un éminent membre du Conseil de l’Atlantique. « Il peut s’agir d’une baisse de l’évaluation de la menace à long terme, même si à court terme, les choses pourraient empirer. Mais ce changement est à venir, c’est assez clair.

Les enjeux ont été soulignés cette année par des évaluations contenues dans des dossiers de renseignement américains divulgués, qui ont sonné l’alarme sur les projets de Wagner d’établir une «confédération» d’États anti-occidentaux sur le continent, où le groupe a conclu des accords fournissant des capacités paramilitaires en échange de concessions lucratives. lui donnant le contrôle sur des actifs allant des mines de diamants aux puits de pétrole. Des chercheurs et l’armée américaine ont estimé qu’il y avait plusieurs milliers de mercenaires russes sur le continent.

Des responsables et analystes occidentaux ont déclaré que les divisions internes en Russie pourraient fournir à l’administration Biden et à d’autres puissances occidentales l’occasion de récupérer leur influence dans les pays où Wagner est actif et d’empêcher le groupe de prendre de nouveaux pieds.

Au Mali – où les autorités se sont déplacées plus loin dans l’orbite de la Russie ce mois-ci lorsqu’elles ont demandé à la force de maintien de la paix de l’ONU de se retirer, laissant Wagner comme principal partenaire militaire international – les responsables n’ont pas commenté publiquement depuis l’annonce de la rébellion de Prigozhin. Les dirigeants ne veulent pas être perçus comme choisissant leur camp entre Poutine et Wagner, a déclaré l’analyste politique à Bamako, car ils savent qu’ils ont besoin du soutien russe pour lutter contre la spirale de la violence islamiste.

L’une des nombreuses questions sans réponse entourant les termes de la trêve, qui implique un exil incertain pour Prigozhin en Biélorussie, est de savoir si Poutine a permis au dirigeant de Wagner de garder le contrôle de ses opérations à l’étranger.

« C’est le prix ? » a demandé Bob Seely, un membre du Parlement britannique qui siège à la commission des affaires étrangères, qui mène une enquête sur Wagner en Afrique depuis deux ans. « Est-ce que son contrôle continu sur eux fait partie du prix de l’abandon de ses formations Wagner en Russie et en Ukraine? »

Même si on avait promis à Prigozhin qu’il pourrait diriger les avant-postes de Wagner, les responsables ont exprimé leur scepticisme quant au fait que le Kremlin s’en tiendrait finalement à ce marché, en partie à cause de l’importance économique et géopolitique de l’Afrique pour Moscou. L’un des avantages de Wagner pour Moscou était qu’il permettait à la Russie d’opérer en Afrique « à la fois officiellement et officieusement », ont déclaré des analystes, le groupe – qui a été accusé de violations des droits de l’homme – promouvant souvent les intérêts du Kremlin mais opérant également avec un niveau de démenti plausible.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview accordée lundi à RT, un média d’État russe, a déclaré que « les militaires russes » continueront de travailler avec la République centrafricaine et le Mali, mais il n’a pas mentionné le nom de Wagner, notant seulement que ces des pays avaient « demandé une compagnie militaire privée » lorsqu’ils ont été « abandonnés par les Français et les autres Européens ».

Pham, du Conseil de l’Atlantique, a déclaré qu’il n’était pas encore clair si Wagner serait finalement contraint d’opérer plus étroitement avec l’État russe ou s’il pourrait plutôt « se diviser en une demi-douzaine de mini-Wagners » qui fonctionnent de manière plus autonome. Mais il a dit que ce qui semble évident, c’est que, au moins dans les mois à venir, Prigozhin « ne va pas se concentrer sur ses entreprises africaines ».

Defiant Prigozhin dit que les mercenaires de Wagner opéreront depuis la Biélorussie

Pour Washington, qui a intensifié ses efforts pour contrer Wagner en Afrique au cours de l’année écoulée, ce moment pourrait être une opportunité et entraîner une réévaluation des politiques, selon des responsables et analystes actuels et anciens.

L’administration Biden a suspendu les sanctions qu’elle avait prévu de dévoiler dans les prochains jours concernant les affaires d’or de Wagner en République centrafricaine, selon un responsable gouvernemental actuel et un ancien. Les responsables américains voulaient éviter de donner l’impression de se ranger du côté de Wagner ou du Kremlin, ont-ils déclaré.

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a refusé de confirmer que les sanctions avaient été retardées, mais a déclaré que les États-Unis chronométraient toujours leurs sanctions « pour un impact maximal ou un effet maximal » et ont promis que les États-Unis continueraient à tenir le groupe « responsable ».

Cameron Hudson, associé principal au Center for Strategic and International Studies, a déclaré qu’il serait important d’avoir une « compréhension plus claire » de la relation à venir entre Wagner et le Kremlin, pour s’assurer que les politiques de Washington ciblant Wagner – dont le chef en Le Mali a déjà fait l’objet de sanctions américaines – ne finissez pas par aider Poutine par inadvertance.

Bien que Hudson ait déclaré qu’il existe des scénarios qui pourraient avoir des conséquences profondément négatives pour les pays africains et leurs relations avec l’Occident – y compris si des milliers de soldats de Wagner quittent l’Ukraine et se rendent sur le continent – la situation globale « ne fait que renforcer le point que Washington a fait valoir ». aux gouvernements africains : « Wagner n’apporte pas la stabilité, il n’apporte que le chaos ».

Les efforts de l’administration Biden pour isoler les pays africains en difficulté des ouvertures de Prigozhin et de ses principaux collaborateurs comprenaient un voyage interinstitutions l’automne dernier de responsables de la Maison Blanche, du Département de la Défense et du Département d’État en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

L’administration envisage de fournir aux gouvernements de cette région une assistance en matière de sécurité, qui, espère-t-elle, pourra attirer les gouvernements hors de la nécrologie de Wagner ou les empêcher de se joindre en premier lieu. Mais l’entreprise est compliquée par les récents coups d’État dans certains pays sahéliens, dont le Burkina Faso, auquel un haut responsable du département d’État a déclaré que Wagner fournissait déjà du matériel.

Le groupe Wagner monte en puissance en Afrique alors que l’influence américaine s’estompe, révèle une fuite

Les autorités du Burkina Faso recherchent une assistance en matière de sécurité pour repousser une puissante insurrection militante islamiste, mais les responsables américains sont limités dans ce qu’ils peuvent fournir à la suite du coup d’État et s’inquiètent de toute assistance utilisée pour commettre des violations des droits humains par les autorités du Burkina Faso .

En République centrafricaine, le responsable américain a qualifié le président Faustin-Archange Touadéra de « remords de l’acheteur » sur sa décision de travailler avec Wagner en raison de l’étendue du contrôle du groupe sur les ressources du pays. Là-bas, des conversations sont en cours sur le type de soutien que les États-Unis pourraient être en mesure de fournir, a déclaré le responsable.

Mais Hudson et d’autres analystes ont averti que de telles discussions devaient tenir compte des services offerts par Wagner, y compris le soutien militaire direct et la protection des régimes en place. À certains égards, la discussion « est une sorte de pommes et d’oranges », a déclaré Hudson. « Wagner assure la sécurité et nous proposons des manuels. »

Lors d’entretiens à Bamako, les Maliens ont déclaré qu’ils s’inquiétaient des retombées. Ben Sangare, un consultant de 43 ans, l’a dit sans ambages : « Ce sera difficile », a-t-il dit, « pour la Russie de gérer ses propres problèmes et la région du Sahel en même temps ».

Mahamadou Sidibé, 45 ans, a déclaré que bien qu’il semble peu probable que le Mali revienne sur sa demande de retrait de l’ONU, il a déclaré que le chaos avait érodé la confiance en Wagner et en Russie.

« Cela a révélé le leadership de la Russie », a-t-il dit, « et cela m’a permis de voir certains des défauts de la Russie. »