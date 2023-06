La rébellion de Prigozhin pourrait déclencher la plus grave crise intérieure de Poutine depuis son invasion de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Une rébellion extraordinaire du chef du groupe de mercenaires russes Wagner pourrait déclencher la crise intérieure la plus grave pour Vladimir Poutine depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Evgueni Prigojinequi a été un proche allié du président, a accusé vendredi l’armée russe d’avoir tué ses hommes en Ukraine alors qu’ils sont censés combattre du même côté.

Dernière guerre d’Ukraine : Des images de drones montrent la dévastation de Bakhmut

Il a appelé à une « marche pour la justice » contre les hauts généraux, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un coup d’État militaire, bien que ses actions aient incité les services de sécurité à ouvrir une enquête criminelle.

Alors que le drame se déroulait encore samedi, il n’était pas immédiatement possible d’évaluer l’impact de la détonation verbale du patron de Wagner sur le régime.

Cependant, la sécurité a été renforcée à Moscou et Poutine était informé des événements.

Pour un président qui compte sur la stabilité et l’obéissance pour rester au pouvoir, cette explosion sera sûrement au minimum troublante et pourrait conduire à une plus grande instabilité – bien que ce soit quelque chose que les services de sécurité chercheront à contrecarrer.

Un autre facteur qui reste trouble est le nombre de mercenaires qui répondront à l’appel à l’action.

Un haut commandant russe s’est déjà rendu sur les réseaux sociaux pour demander aux combattants de Wagner – dont beaucoup sont des condamnés peu fidèles à Prigozhin – d’ignorer ses propos.

Une chose est certaine, l’escalade des combats internes du côté russe sera un coup de pouce pour les forces ukrainiennes qui chercheront probablement à exploiter le désarroi alors qu’elles progressent dans une contre-offensive majeure.

La tête de Wagner n’est pas étrangère à la polémique.

Au cours des 16 derniers mois, il a fréquemment dénoncé les principaux chefs militaires russes, à savoir Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, et le général Valery Gerasimov, le chef des forces armées russes, les accusant d’incompétence dans l’effort de guerre en Ukraine.

On pense que sa relation étroite avec le président – Prigozhin a été surnommé « le chef de Poutine » parce que les entreprises de restauration qu’il possédait également fournissait de la nourriture au Kremlin – l’a protégé, lui permettant de faire des remarques qui auraient vu d’autres emprisonnés.

Mais ce dernier acte de défi semble avoir franchi une ligne.

La colère de Prigozhin a éclaté alors qu’il accusait l’armée russe de cibler ses forces wagnériennes en Ukraine avec des frappes aériennes et de l’artillerie.

Une vidéo non vérifiée publiée sur une chaîne liée à Wagner prétendait montrer les conséquences d’une prétendue attaque à la roquette russe contre un camp de Wagner dans une forêt.

Le ministère de la Défense a nié l’accusation et les responsables russes ont qualifié la vidéo de fausse.

Image:

Evgueni Prigojine





Mais Prigozhin a juré de se venger en disant: « Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos se produit dans le pays. »

Tôt samedi, il a affirmé être passé de l’Ukraine à la région frontalière russe de Rostov avec un nombre indéterminé de combattants de Wagner.

« Nous ne nous battons qu’avec des professionnels. Mais si quelque chose se dresse sur notre chemin, nous détruirons TOUT sur notre chemin », a déclaré Prigozhin dans un message publié aux premières heures de samedi, traduit par le compte Twitter @wartranslated.

Dans une série de messages audio publiés sur sa chaîne Telegram, Prigozhin a également pour la première fois démenti la raison officielle donnée par la Russie pour envahir l’Ukraine, affirmant qu’il ne s’agissait jamais de dénazifier ou de démilitariser le pays.

Lire la suite : Qui est Yevgeny Prigozhin et pourquoi Poutine se sent-il menacé par lui ?

Au lieu de cela, il a allégué que la guerre était nécessaire pour permettre à Shoigu, le ministre de la Défense, de recevoir une médaille.

S’apprêtant à le faire taire, les médias russes ont rapporté que le service de sécurité, le FSB, avait ouvert une enquête pénale sur le chef de Wagner pour avoir appelé à la mutinerie armée alors que les informations diffusées à la télévision cherchaient à le discréditer.

La grande question est maintenant de savoir si l’État, avec son immense pouvoir de contrôler ce que les gens voient et entendent en Russie, peut contenir les retombées de cette éruption wagnérienne ou s’il marque le premier signe de véritables fissures au Kremlin.