La rébellion de la génération Z contre le régime iranien

Les manifestations en Iran emportent souvent avec elles un sinistre sentiment de fatalisme. Les soulèvements du passé récent qui ont capté l'attention mondiale ont été écrasés par un État connaissant bien les instruments de coercition. Il y a eu des répressions sanglantes, des arrestations et des disparitions, et la censure en ligne.

Lorsque la colère envahit les rues – attisée par les difficultés économiques, le désespoir politique et une cascade d’autres frustrations refoulées dans une nation qui s’irrite sous quatre décennies de dictature théocratique – elle est étouffée par la main de fer d’un régime qui tolère peu la dissidence.

Les troubles des dernières semaines pourraient constituer quelque chose de différent. La mort de Mahsa Amini, une jeune femme qui a péri sous la garde de l’article sur la moralité de l’Iran, a déclenché une étonnante révolte de la jeunesse à travers le pays. Ville après ville, des manifestations d’étudiants et d’autres Iraniens ordinaires ont dénoncé les restrictions draconiennes sur ce que les femmes peuvent porter en public. Des vidéos de foules scandant « les femmes, la vie, la liberté ! prolifèrent sur les réseaux sociaux. Il en va de même, remarquablement, des appels à « la mort au dictateur » – une dénonciation directe et stridente du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Les protestations se sont heurtées à une brutalité prévisible. Comme mes collègues de l’équipe Visual Forensics du Washington Post l’ont documenté, les autorités iraniennes ont tiré sans discernement sur des manifestations dans de nombreux cas. Selon des groupes de défense des droits, plus de 100 personnes ont été tuées jusqu’à présent par les forces de sécurité. La mort de deux autres adolescentes aux mains des autorités locales a encore enflammé les passions. Plus d’un millier de personnes ont été arrêtées, dont des dizaines de journalistes locaux.

Les manifestants iraniens semblent intrépides. Selon les chercheurs, demande pour les applications de réseau privé virtuel permettant de contourner les cybercontrôles du régime a augmenté de 3 000 % dans le pays, tandis que les manifestations contre le régime et le port du foulard se poursuivent.

“Malgré la violence des forces de sécurité – et les coupures de courant quotidiennes – les manifestants sont toujours dans les rues. Pour certains, la répression n’a fait que les rendre plus déterminés », ont écrit mes collègues, citant une conversation avec une personne interrogée dans la capitale iranienne. « Le manifestant à Téhéran s’est souvenu d’une scène d’une manifestation récente, où lui et ses compatriotes ont traîné des poubelles dans la rue et y ont mis le feu.

“Alors que les forces de sécurité s’approchaient à moto, elles ont commencé à scander : ‘Nous n’avons pas fait tuer nos gens pour faire des compromis.'”

Une école de filles en Iran a amené un membre des paramilitaires Basij dirigés par le CGRI pour parler aux élèves. Les filles ont accueilli l’oratrice en enlevant leur foulard et en scandant « perds-toi, Basiji ». Les adolescentes sont à l’avant-garde des manifestations depuis des jours.pic.twitter.com/kvskgB8qas – Kian Sharifi (@KianSharifi) 5 octobre 2022

La République islamique a émergé en 1979 à la suite d’un mouvement de protestation de masse contre une monarchie autocratique. Beaucoup de ses élites dirigeantes sont des vestiges de cette ère révolutionnaire et reflètent un statu quo qui, bien qu’enraciné, est également calcifiant, apparemment incapable de changer. Le bilan des sanctions, de la mauvaise gestion économique et des années de débordement politique dans le voisinage de l’Iran pèse désormais sur le régime, dont la rhétorique de révolution et de résistance aux impérialistes occidentaux s’avère plus creuse que jamais.

« Quelque chose semble se défaire, comme si le projet de la République islamique s’essouffle et que le noir vague déclenchée par la révolution de 1979 reflue, épuisée par les protestations récurrentes, se superposant depuis 2009 et atteignant de nouveaux sommets depuis 2017 », a déclaré Kim Ghattas. écrit dans l’Atlantique. Elle souligne la montée du sentiment anti-iranien dans des pays autrefois dominés par les mandataires de Téhéran, comme le Liban et l’Irak.

À l’étranger, la mauvaise volonté envers le régime iranien est à son plus haut niveau depuis de nombreuses années. Des manifestations de solidarité avec les femmes iraniennes ont eu lieu dans des villes du monde entier. Les parlementaires européens se sont coupés les cheveux en signe de solidarité symbolique. L’administration Biden a imposé de nouvelles sanctions aux hauts responsables iraniens impliqués dans les coupures d’accès à Internet et les agressions contre les manifestants.

Cette semaine, Khamenei a qualifié les troubles d'”émeutes” et les a imputés à des agitateurs étrangers. Ce bouc émissaire séculaire peut difficilement apaiser une révolte menée par des jeunes qui semblent en avoir assez des contrôles abrutissants et étouffants que leur impose une cohorte vieillissante d’idéologues. Dans une interview avec l’Iranien quotidien économique Donyaye Eqtesadle sociologue Maghsoud Farastkhah a fait valoir que les manifestants, qui sont aussi en ligne que leurs contemporains dans d’autres parties du monde, veulent une vie normale qui leur est encore hors de portée en raison du système politique fermé de leur pays.

“La génération Z se voit dans une atmosphère dystopique”, a déclaré Farastkhah.

Aujourd’hui en Iran, des écolières retirent leur hijab obligatoire et scandent “mort au dictateur” tout en piétinant les photos de leurs dirigeants pic.twitter.com/ipQPSZhsvC — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) 3 octobre 2022

Le niveau de fureur face au statu quo marque une rupture avec les précédentes séries de protestations. Considérez le soulèvement de 2009 qui a suivi une élection présidentielle largement considérée comme truquée en faveur du candidat favori du régime théocratique. Il a adoré les acteurs politiques qui faisaient encore, dans un certain sens, partie de l’establishment. “Le discours de ce mouvement était un discours réformiste, il n’appelait pas à une rupture totale avec le cadre de la République islamique”, a déclaré Mohammad Ali Kadivar, chercheur sur l’Iran au Boston College. a déclaré au Los Angeles Times. “Les femmes étaient présentes en 2009. … Les problèmes des femmes étaient, je pense, articulés en 2009. Mais elles n’avaient pas le rôle principal qu’elles ont maintenant.”

Leur rôle de premier plan a cristallisé quelque chose de plus radical : un rejet plus manifeste de toute la République islamique, construit sur des années de désenchantement croissant. “C’est avec la mort d’Amini en détention que nous avons entendu une certaine vérité brute énoncée dans les slogans de protestation et les commentaires des médias sociaux : l’idée que la liberté pour tous restait insaisissable s’il n’y avait pas de liberté pour les femmes”, écrit Nahid Siamdoust dans New Lines Magazine.

La brutalité de la rage rend difficile de prédire où iront les protestations. Les analystes considèrent que le mouvement opère sans véritable leadership et avec peu de coordination ou d’influence de la vaste diaspora iranienne politisée. “L’un des aspects les plus étonnants du mouvement actuel est qu’il est composé en très grande majorité de jeunes Iraniens de moins de vingt-cinq ans qui s’identifient comme plus que de simples opposants à l’idéologie islamiste – ils sont également ouvertement étrangers à l’état d’esprit de l’ancienne génération, y compris les politiciens anti-régime », écrit Mehdi Khalaji du Washington Institute for Near East Policy.