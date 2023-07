La rébellion armée du chef wagnérien Prigozhin souligne l’érosion du système juridique russe

TALLINN, Estonie (AP) – Le chef mercenaire rebelle russe Yevgeny Prigozhin a été libéré des poursuites pour sa mutinerie armée du 24 juin, et on ne sait toujours pas si quelqu’un fera face à des accusations dans le soulèvement avorté contre les chefs militaires ou pour la mort des soldats tués dans il.

Au lieu de cela, une campagne est en cours pour dépeindre le fondateur de l’entrepreneur militaire du groupe Wagner comme poussé par la cupidité, avec seulement des allusions à une enquête pour savoir s’il a mal géré l’un des milliards de dollars de fonds publics.

Jusqu’à la semaine dernière, le Kremlin n’avait jamais admis avoir financé l’entreprise, avec des groupes de mercenaires privés techniquement illégaux en Russie. Mais le président Vladimir Poutine a révélé que l’État avait versé à Wagner près d’un milliard de dollars en un an seulement, tandis que l’autre société de Prigozhin gagnait à peu près la même chose grâce aux contrats gouvernementaux. Poutine s’est demandé à haute voix si quelque chose avait été volé.

Les développements autour de Prigozhin, qui reste impuni malgré le fait que Poutine ait qualifié sa révolte de trahison, ont souligné ce que Nikita Yuferev, membre du conseil municipal de Saint-Pétersbourg, a appelé « l’érosion progressive du système juridique » en Russie.

Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Russia Eurasia Center, écrivant sur la mutinerie dans une colonne, a conclu: « Le tissu de l’État se désintègre. »

Après que Poutine ait indiqué que le gouvernement enquêterait sur les irrégularités financières des entreprises de Prigozhin, la télévision d’État a repris ce signal.

Le commentateur Dmitry Kiselyov a déclaré que Wagner et une autre société appartenant à Prigozhin avaient gagné plus de 1 700 milliards de roubles (18,7 milliards de dollars) grâce à des contrats gouvernementaux. Le quotidien économique russe Vedomosti a cité une source proche du ministère de la Défense qui a déclaré que les gains avaient eu lieu entre 2014 et 2023, des années où Prigozhin et les responsables russes ont nié tout lien avec Wagner ou même son existence.

« Les grosses sommes d’argent ont fait tourner la tête à Prigozhin », a déclaré dimanche Kiselyov, affirmant que les succès de l’armée privée sur le champ de bataille avaient donné au chef mercenaire « un sentiment d’impunité ».

L’une des raisons possibles de la mutinerie de Prigozhin, a-t-il dit, était le refus du ministère de la Défense de prolonger un contrat de plusieurs milliards de dollars avec sa société de restauration légale, Concord, pour fournir de la nourriture à l’armée.

Selon Kiselyov, Wagner a gagné 858 milliards de roubles grâce aux contrats gouvernementaux, tandis que Concord a gagné 845 milliards supplémentaires. Ces chiffres étaient 10 fois plus élevés que ce que Poutine a donné la semaine dernière.

On ne sait pas non plus si Prigozhin déménagera en Biélorussie, l’allié le plus proche de Moscou, dans le cadre d’un accord avec le Kremlin pour mettre fin à la rébellion. Le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré jeudi que Prigojine était en Russie. Le Kremlin a refusé de commenter.

Mercredi, les médias russes – y compris la chaîne de télévision publique populaire Russia 1 – ont montré une vidéo des perquisitions des bureaux de Prigozhin à Saint-Pétersbourg et d’un somptueux manoir qu’il aurait possédé, avec héliport et piscine intérieure. Ils ont également montré une camionnette avec des caisses d’argent, ainsi que des lingots d’or, des perruques et des armes dans le domaine.

Les programmes de Russie 1 ont également allégué que les enfants adultes de Prigozhin avaient amassé une richesse importante grâce à lui et ont déclaré que les perquisitions faisaient partie d’une enquête en cours, opposant son style de vie à son image anti-élite.

« Il s’avère donc que Yevgeny Prigozhin n’en avait pas assez et en voulait plus? » songea une ancre.

Le but de ces révélations est « de salir la personne, de montrer qu’il est un oligarque », a déclaré Ilya Shumanov, directeur russe de Transparency International, notant que Prigozhin a souvent lancé des attaques grossières et claires contre les dirigeants militaires.

« Et ici, ils disent qu’il est milliardaire, et tout cet (argent) n’est pas le sien, il vient du budget (de l’État), et il était assis dessus, et il n’y aurait pas eu de société militaire privée avec le ministère de la Défense, », a déclaré Shumanov à l’Associated Press.

Les révélations ont soulevé des questions sur la manière dont le gouvernement pourrait financer Wagner, étant donné que les lois interdisent les activités mercenaires, y compris le financement et la formation de troupes privées, qui placent l’entreprise dans une zone grise juridique.

Jusqu’à la rébellion, Poutine a toujours nié tout lien entre l’État et les mercenaires de Prigozhin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en 2020 qu' »il n’existe pas de société militaire privée dans le droit russe », et qu’il n’en avait pas connaissance.

À ce moment-là, cependant, Wagner avait envoyé ses soldats à louer en Syrie et dans les pays africains alors que la Russie étendait son influence mondiale. De l’aveu même de Prigozhin, ses forces ont également opéré dans l’est de l’Ukraine pour soutenir un soulèvement séparatiste et y ont combattu plus tard après l’invasion de 2022.

Interrogé lundi sur la légalité du financement public de Wagner, Peskov a refusé de commenter.

Shumanov a déclaré à AP que Wagner était probablement financé soit en espèces par des sociétés fictives, soit par des contrats gouvernementaux via les autres entités de Prigozhin. Il est impossible de savoir combien, a-t-il noté, mais a ajouté qu’il était clair que les remarques de Poutine « ont donné le feu vert » pour enquêter sur les finances du chef Wagner.

« J’attendrais plusieurs semaines, et je pense qu’il y aura certainement une réaction des forces de sécurité en ce qui concerne Prigozhin et ses activités économiques », a-t-il déclaré.

Le message du Kremlin est que « nous avons affaire à un voleur, une personne corrompue, un voleur et un oligarque, qui est allé trop loin et a volé l’argent du budget », a déclaré Shumanov : « C’est une explication très claire, et personne n’a besoin être sacrifié à l’exception de Prigojine.

Outre les finances, il y a la question de savoir si quelqu’un sera poursuivi pour la mort des soldats russes morts aux mains des combattants de Prigozhin.

Les médias russes ont rapporté qu’environ 15 soldats militaires avaient été tués pendant la rébellion alors que des milliers de ses soldats s’emparaient d’un quartier général militaire dans la ville méridionale de Rostov-on-Don, puis se dirigeaient vers Moscou, abattant des hélicoptères militaires et d’autres avions sur ce que Prigozhin appelait son » marche de la justice.

Lors d’une cérémonie au Kremlin le 27 juin, Poutine a observé une minute de silence pour honorer les morts, bien qu’il n’ait pas précisé combien de personnes avaient été tuées.

Un accord conclu avec Prigozhin pour mettre fin au soulèvement stipulait que le Service fédéral de sécurité, ou FSB, abandonnerait les accusations portées contre lui et ses combattants pour avoir organisé une rébellion. Cet accord est allé à l’encontre du vœu de Poutine dans un discours télévisé à l’échelle nationale pendant le soulèvement pour punir ceux qui étaient derrière.

Au lieu de cela, le Kremlin a déclaré que Prigozhin avait accepté de mettre fin à la mutinerie et de se rendre en Biélorussie – un règlement qui ne convenait pas à certains.

Yuferev, membre du conseil municipal de Saint-Pétersbourg, a déposé une requête auprès du bureau du procureur général et du FSB, demandant qui serait puni pour la rébellion.

Des milliers de personnes « roulant vers Moscou sur des chars abattent des avions, tuent 15 soldats. … Le président prend la parole, dit : ‘Je vais vous punir tous, vous êtes des mutins’, le FSB lance une affaire – et puis plus rien », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les autorités doivent répondre dans les 30 jours, et bien qu’il ne s’attende pas à une réponse substantielle, il espère au moins attirer l’attention sur cette « érosion du système juridique d’un État ».

« C’est très intéressant ce qu’ils y écriront, comment ils justifieront les gens qui commettent une rébellion armée », a déclaré Yuferev.

On ne sait pas si d’autres accusations seront déposées. L’éminent avocat Ivan Pavlov a déclaré à l’AP que le montage d’une rébellion armée n’est qu’une des accusations, et que Prigozhin pourrait en faire face à d’autres – surtout depuis que des morts se sont produites – mais jusqu’à présent, « personne n’en parle ».

Un autre sujet qui attire le silence officiel est la façon dont le FSB – l’agence qui a succédé au redouté KGB – n’a pas réussi à empêcher le soulèvement, même s’il se vante régulièrement d’avoir évité des attaques terroristes, des complots de sabotage et d’autres crimes majeurs.

Les experts russes en sécurité Andrei Soldatov et Irina Borogan ont déclaré que le département de Rostov du FSB « s’est barricadé dans son quartier général de la ville », tandis que ses agents de contre-espionnage militaires affectés à Wagner « n’ont rien fait ».

Après que Prigozhin a annoncé ses intentions le 23 juin d’agir contre le ministre russe de la Défense, le FSB a publié une déclaration exhortant les combattants de Wagner à ne pas suivre le commandant voyou et les troupes « à le détenir ».

Soldatov et Borogan ont écrit dans un article récent qu’un tel appel aux mercenaires pour qu’ils prennent cette mesure était étrange, car seuls les forces de l’ordre et les services de sécurité comme le FSB ont le pouvoir de détenir des personnes.

Mark Galeotti de l’University College de Londres, analyste des affaires de sécurité russes, a déclaré que la rébellion avait mis à l’épreuve les hypothèses précédentes selon lesquelles Poutine pouvait compter sur ses forces de sécurité.

« Maintenant, la première fois qu’il y a un vrai défi que nous voyons réellement, les forces de sécurité sont prêtes à rester en arrière et à attendre et voir ce qui se passe », a-t-il déclaré à AP.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun impact négatif sur le FSB, que Galeotti appelait « l’institution préférée de Poutine », ayant été un ancien membre.

Interrogé par AP lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes lundi sur les raisons pour lesquelles le FSB n’a pas réussi à arrêter la mutinerie, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a refusé de commenter, sauf pour dire que ces services « remplissent leurs fonctions, ils le font correctement ».

Il a également noté que Poutine la semaine dernière avait fait l’éloge des soldats, des forces de l’ordre et des agents de sécurité et leur avait « exprimé sa gratitude ».

Dasha Litvinova, Associated Press