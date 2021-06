La rebelle Duggar Amy montre des lèvres enflammées après avoir souffert d’une réaction allergique et dit qu’elle ressemble à « un mauvais travail de Kardashian »

La rebelle de la famille Duggar, Amy, a révélé ses lèvres enflammées après qu’une grave réaction allergique l’a laissée avec un « mauvais travail de moue Kardashian ».

Le cousin du célèbre Comptant sur la famille a dit qu’elle ne s’était pas du tout postée sur des médias sociaux pendant une semaine suite à la mauvaise réaction due à la coriandre.

dix Amy Duggar a montré ses lèvres enflammées après avoir souffert d’une réaction allergique

dix La star de Counting On a dit qu’elle avait l’air d’avoir un « mauvais travail des lèvres de Kardashian » Crédit : instagram

Amy, 34 ans, a partagé une série d’histoires Instagram où elle a expliqué la raison pour laquelle elle a montré son visage pour la première fois depuis des jours.

Elle a déclaré aux fans: « J’ai accidentellement eu de la coriandre, et vous ne pouvez pas la voir pour le moment, mais elles étaient énormes et cela ressemblait à une mauvaise Kardashian travail des lèvres.

« C’est pourquoi je n’ai pas vraiment été devant la caméra parce que ce n’est tout simplement pas bon à voir. »

La personnalité de la réalité faisait référence aux fameuses moues de Kim Kardashian, Kylie Jenner et leurs soeurs.

Cependant, la rebelle du TLC a déclaré que la réaction « s’en allait » – ce à quoi elle a ajouté « Dieu merci ».

dix La rebelle de la famille Duggar a publié une série de vidéos Instagram montrant ses lèvres enflammées

dix La star de TLC a eu une réaction allergique en mangeant accidentellement de la coriandre Crédit : Instagram/@amyrachelleking

dix La femme de 34 ans a déclaré qu’elle n’était pas apparue sur les réseaux sociaux pendant une semaine après la réaction Crédit : Instagram/@amyrachelleking

« Maintenant, c’est juste un peu et pas énorme comme c’était le cas. Et mon mari ne peut plus commander de coriandre à partir de maintenant !

« Et je ne sais pas pourquoi décide d’en manger puis de m’embrasser. Et ça dure des semaines quand j’entre en contact avec la coriandre. C’est fou. »

Le membre franc de la famille Duggar n’est pas resté silencieux depuis que son cousin Josh a récemment été arrêté pour pornographie juvénile.

Cette semaine, elle a partagé un message d’encouragement à ses partisans, car elle a motivé les femmes à défendre leur position en tant que femme de Josh, Anne, continue de se tenir aux côtés de son mari.

Elle a pris à Instagram aujourd’hui pour partager une déclaration audacieuse à ses adeptes féminines sur les « règles créées par l’homme ».

dix La star de TLC a fait référence aux célèbres moues de la famille Kardashian et Jenner Crédits : instagram/kylie jenner

dix Khloe Kardashian et ses sœurs ont popularisé la tendance des grandes lèvres Crédit : Khloe Karshashian/Instagram

La star de la télévision a exhorté ses fans à ne pas être des « robots » dans leur vie et à rechercher une « vie épanouissante » de « liberté ».

« Mesdames, s’il vous plaît, ne passez pas votre vie en essayant d’être aussi petites, silencieuses, accommodantes et pratiques que possible », a-t-elle commencé.

« Dites ce que vous pensez même si votre voix tremble. Ne souscrivez pas à des formes extrêmes de modestie, possédez votre beauté, votre intelligence et votre énergie », a exhorté la personnalité de la télévision.

« Soyez féroce et sans excuse, toujours », a-t-elle clôturé.

dix Amy a critiqué son cousin Josh Duggar depuis son arrestation pour obtention de pornographie juvénile Crédit : Amy Duggar/Facebook

dix La star en disgrâce de Counting On risque une peine de prison fédérale pour des accusations de pornographie juvénile Crédit : Splash

De nombreux fans ont profité des commentaires pour spéculer que la mère d’un enfant adressait son message à Anna Duggar, l’épouse de Josh qui a récemment été arrêtée pour pornographie juvénile.

Anne, qui est actuellement enceinte de six mois du septième enfant du couple, a décidé de se tenir aux côtés de son mari, malgré le fait qu’il était pris « en possession de 65 images de pornographie juvénile ».

Amy a récemment fait connaître son opinion sur le scénario tragique avec sa famille élargie, après avoir publié un selfie de printemps tenant un bouquet de fleurs.

Lors d’un récent entretien avec AUJOURD’HUI, Amy a partagé ses sentiments au sujet de l’arrestation de son cousin.

dix La femme de Josh, Anna – qui est enceinte de leur 7e enfant – s’est tenue à ses côtés Crédit : Réseaux sociaux – Se référer à la source

« Mon cœur va à toutes ces victimes innocentes et douces… Cela me brise le cœur.

« Je dirai simplement que tout ce que vous faites dans les ténèbres ressort dans la lumière. Si vous regardez des images aussi dégoûtantes et écoeurantes, justice doit être rendue. »

Josh a été libéré de prison après avoir versé une caution et a droit à des visites supervisées avec ses six enfants pendant la préparation du procès.