La Realme GT coûtera 550 € en Europe

Realme a glissé et a accidentellement révélé le prix européen du Realme GT 5G. Non, ce n’est pas 400 €, le prix réel est de 550 €. Il s’agit de la version 12/256 Go, disponible uniquement en Racing Yellow (la Chine a également reçu une variante 8/128 Go plus abordable).

D’accord, c’est donc plus cher que prévu, mais cela fera toujours du GT le smartphone le moins cher d’Europe alimenté par Snapdragon 888.

La page Realme GT 5G qui est apparue sur le site européen de Realme

La page sur realme.com (maintenant supprimée) note que le téléphone ne sera expédié qu’en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. Mais c’est une limitation de la boutique en ligne, d’autres modèles Realme ont des restrictions similaires. Il devrait être assez facile de trouver quelqu’un pour vous réexpédier le téléphone au sein de l’UE ou un détaillant local dans d’autres pays de la zone.

Il y a quelques jours, le PDG Madhav Sheth a tweeté que le Realme GT serait disponible dans le monde entier (y compris en Inde et en Thaïlande) ce mois-ci avec un produit phare axé sur la caméra qui devrait suivre en juillet. Malheureusement, la page produit de la GT n’indiquait pas la date exacte du début des expéditions.

Soit dit en passant, il y a quelques jours, nous avons reçu une unité Realme GT 5G à examiner, donc notre examen détaillé arrive bientôt.

Passant par