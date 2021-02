Une équipe de chercheurs américains a utilisé la réalité virtuelle (RV) pour tester efficacement la charge fonctionnelle exécutive d’un participant, ou la quantité d’informations qu’une personne peut traiter pour atteindre un objectif dans un contexte réel.

En utilisant la technologie de réalité virtuelle pour examiner comment les gens accomplissent leurs tâches quotidiennes, comme faire une liste d’épicerie, les chercheurs peuvent mieux aider les populations cliniques qui ont du mal à gérer leurs fonctions exécutives à gérer leur vie quotidienne.

Les chercheurs espèrent utiliser leur évaluation RV pour aider les personnes souffrant de troubles de la fonction exécutive.

« Nous avons utilisé la technologie VR pour créer une évaluation des fonctions exécutives qui peut être utilisée en neuropsychologie pour comprendre comment les vétérans et d’autres populations cliniques gèrent leur vie quotidienne », a déclaré l’auteur principal Zhengsi Chang du Center for BrainHealth, qui fait partie de l’Université du Texas à Dallas. école des sciences du comportement et du cerveau.

Les chercheurs ont adapté le «test de cuisine» de l’outil d’évaluation de la capacité fonctionnelle de réalité virtuelle (VRFCAT), où les participants planifient un voyage à l’épicerie en comparant les ingrédients dans les armoires de cuisine à une liste de recettes.

«Les tâches fonctionnelles utilisant la technologie VR nous permettent de maintenir un équilibre entre la validité écologique et le contrôle expérimental», a déclaré Chang dans une revue Computers in Human Behavior Reports.

Dans la cuisine virtuelle, 42 participants adultes en bonne santé ont mémorisé un grand nombre d’ingrédients à partir d’une liste de recettes.

Une fois qu’ils ont terminé de vérifier leur liste d’épicerie, les participants ont pris leur portefeuille et ont quitté la cuisine virtuelle.

Pour tester leur charge fonctionnelle exécutive, les chercheurs ont augmenté le nombre d’ingrédients et de recettes à mémoriser.

Les participants ont mis plus de temps à compléter leurs listes d’épicerie lorsqu’ils ont dû mémoriser plus d’ingrédients.

Cela correspond à la prédiction des chercheurs selon laquelle la performance des tâches des participants diminuerait à mesure que la charge fonctionnelle augmente, ce qui suggère que cette évaluation VR peut tester efficacement la charge fonctionnelle exécutive.

Après une analyse plus approfondie, les chercheurs ont réalisé que les participants changeaient en fait de stratégie à mesure que la charge fonctionnelle exécutive augmentait.

« Certains participants ont essayé de mémoriser autant d’ingrédients que possible avant de regarder la recette, tandis que d’autres ont souvent basculé entre fouiller dans les armoires de cuisine et examiner la liste des recettes », ont montré les résultats.

« Cette étude indique que nos stratégies ont un effet dramatique sur nos capacités. Si vous vous lancez dans une tâche préparée avec un plan, vous tirerez le meilleur parti de votre cerveau et verrez de bien meilleures performances », a déclaré Daniel Krawczyk, directeur adjoint du Centre pour la santé cérébrale.