Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Vous pourriez ne jamais regarder un film en réalité virtuelle avec des amis, malgré ce que Facebook Mark Zuckerberg a suggéré il y a cinq ans. Vous pourriez ne jamais acheter des choses avec la monnaie informatique Bitcoin. Vous pourriez ne jamais vous déplacer dans une voiture robotisée. Ces technologies excitent l’imagination des gens et sont très prometteuses – mais elles ne seront peut-être jamais aussi largement utilisées que leurs partisans l’espéraient. Et c’est probablement OK. Toutes les technologies n’ont pas besoin d’être entre les mains de milliards de personnes pour faire une différence. Trouver une niche confortable peut suffire. Récemment, mon collègue Kevin Roose a avoué son amour de porter des lunettes de réalité virtuelle pour des séances d’entraînement qui le laissaient en sueur, endolori et souriant. Nous devrons croire sur parole de Kevin que se précipiter sur des triangles volants virtuels sur son patio est amusant, mais il convient de noter que la réalité virtuelle a surtout été une déception.

Il n’y a pas si longtemps, la VR devait devenir une très grosse affaire, mais au lieu de cela, la plupart d’entre nous sont heureux de l’ignorer. Il en va de même pour une technologie similaire appelée réalité augmentée, qui mélange des images virtuelles avec le monde réel et permet aux gens de voir à quoi pourrait ressembler une paire de chaussures avec leur tenue ou de jouer au jeu pour smartphone Pokémon Go dans le parc. Les ventes de certains systèmes de réalité virtuelle comme l’Oculus de Facebook ont ​​augmenté pendant la pandémie, et il est possible que la réalité virtuelle et la réalité augmentée puissent encore faire les choses en grand comme Apple, Facebook et d’autres entreprises. continuer à travailler sur les technologies. Pendant des années, cependant, ils sont restés loin du courant dominant. Comme l’a montré la chronique de Kevin, cela ne signifie pas que ces technologies sont destinées à la poubelle de l’échec. Il met en évidence le vaste terrain d’entente entre un flop et une technologie utilisée par des milliards. Comme Kevin, je peux imaginer porter des lunettes VR pour faire une balade à vélo dans une campagne sicilienne virtuelle immersive. Et certaines des utilisations les plus convaincantes que j’ai vues pour la réalité augmentée n’ont pas été pour les baskets et les jeux, mais dans des contextes comme des usines et service sur le terrain où les travailleurs pourraient réparer les ascenseurs en consultant manuels de réparation virtuels. J’ai déjà écrit sur notre affinité pour la technologie cool par rapport aux avancées des piétons, et comment cette fixation peut conduire à des prédictions surchauffées selon lesquelles la dernière technologie flashy va conquérir le monde. Notre intérêt diminue si quelque chose s’avère à la place être pas si grave.

Ce modèle d'espoir pour une nouvelle technologie cool, suivi de déception puis d'un éventuel deuxième acte est si courant que le groupe de recherche industriel Gartner lui a donné un nom: le cycle de battage médiatique, avec un point bas (le «creux de la désillusion») sur l'endroit où la RV a été. Après le creux vient la pente de l'illumination, lorsque les gens se réoutillent pour déterminer où une technologie pourrait être utilisée plus efficacement. (Vous aimez ces métaphores ou vous les détestez.) Le résultat n'est peut-être pas aussi important ou changeant le monde que prévu initialement, mais cela ne rend pas une technologie inutile.

New York espère combattre un hiver sombre avec des igloos et un curling sans glace. Comme la réalité virtuelle, les voitures sans conducteur peuvent ne jamais prendre la route en grand nombre – ou elles le pourraient! – mais il existe des utilisations potentielles pour les camionnettes de livraison courte distance ou les itinéraires fixes dans les parcs de bureaux. Le Bitcoin semble jusqu’à présent être un jouet spéculatif inutile, mais des technologies financières similaires pourraient trouver un but en permettant la propriété collective de projets communautaires tels que les réseaux Internet ou les agences de presse locales. Ces niches ne correspondent pas aux prédictions haletantes selon lesquelles tout le monde dans le monde pourrait utiliser la monnaie virtuelle ou porter des lunettes de réalité virtuelle, mais ce n’est pas une chose terrible. Parfois, nous devons abaisser la barre du succès. Lutter contre le coronavirus en 2021 La newsletter de lundi contenait des prédictions de plusieurs de mes collègues sur développements technologiques qui pourraient être énormes en 2021. Un journaliste du New York Times sur la santé et la science, Katherine J. Wu, dit-elle s’attend à ce que les tests de coronavirus à domicile soient largement disponibles en 2021, et que les vaccins pour lutter contre Covid-19 pourraient ouvrir la voie à davantage de maladies. Ce n’est peut-être pas une «technologie» comme les logiciels et les applications, mais les initiatives visant à faire reculer le coronavirus sont la plus grande innovation humaine depuis des années. Plus de Katherine: La Food and Drug Administration a donné en novembre et décembre les premières autorisations d’urgence pour des tests de coronavirus entièrement à domicile – des produits qui peuvent dire aux gens en quelques minutes s’ils sont infectés par le virus.

Ces tests, qui sont effectués par Lucira, Ellume et Abbott, ne sont pas aussi précis que ceux qui acheminent les échantillons des gens dans les laboratoires. Mais ils sont plus rapides, plus pratiques et devraient commencer à se déployer en masse cette année. Ils coûtent 25 $ et plus, certains nécessitent une ordonnance et le fonctionnement de l’assurance n’est pas clair. Mais avec de longs délais pour les tests de laboratoire conventionnels dans de nombreuses régions des États-Unis, de nombreux experts considèrent les tests à domicile comme un outil de lutte contre la pandémie bienvenu. Et dans les vaccins, deux de ceux conçus pour protéger les gens contre Covid-19 sont basés sur une molécule appelée ARN messager, ou ARNm. C’est une réalisation historique. Aucun autre vaccin à base d’ARNm n’a atteint ce stade auparavant. L’ARNm qu’ils contiennent est emballé dans des bulles graisseuses qui protègent le matériau lorsqu’il est délivré dans les cellules. Une fois à l’intérieur, l’ARNm ordonne la production d’une protéine dite de pointe, qui peut apprendre au système immunitaire à reconnaître et à combattre le coronavirus. Comparé aux ingrédients d’autres types de vaccins, l’ARNm est très facile à fabriquer en grande quantité en laboratoire. Les scientifiques pensent que cela ouvrira la voie à de nombreux autres vaccins à ARNm à l’avenir contre de nombreux types de maladies – pas seulement Covid-19. Avant de partir… Cela pourrait être important en Asie du Sud-Est: Deux des jeunes entreprises technologiques les plus importantes d’Indonésie, Gojek et Tokopedia, discutent de la possibilité de fusionner, Bloomberg News signalé. Si cela se produit, la société combinée serait quelque chose comme Uber, Amazon, DoorDash et PayPal sous un même toit – dans une région où l’utilisation d’Internet est en plein essor.

Ce que les électeurs géorgiens voient sur Facebook: Lorsque Facebook a mis fin à une interdiction temporaire des publicités politiques avant le second tour du Sénat en Géorgie, le contenu des fils Facebook des résidents de l’État a semblé changer radicalement. Les comptes de la campagne partisane ont commencé à se débarrasser des documents liés aux élections des organisations de presse traditionnelles, selon un une analyse par le balisage de dizaines d’utilisateurs de Facebook en Géorgie.

