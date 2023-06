La réalité virtuelle est-elle l’avenir ? Apple parie dessus, mais les experts en réalité virtuelle disent que nous n’en sommes peut-être pas encore là

Lundi, Apple a dévoilé un nouveau produit qui est soit révolutionnaire, soit très coûteux, selon que vous lisez le Description de l’entreprise du Vision Pro ou revues des médias de son dévoilement.

Lancé lors de la World Wide Developers Conference (WWDC) annuelle de la société à Cupertino, en Californie, l’Apple Vision Pro est un casque portable. L’appareil sera capable de basculer entre la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), qui projette des images numériques alors que les utilisateurs peuvent toujours voir des objets dans le monde réel.

Il peut être utilisé pour des expériences immersives dans tout, des réunions de travail et FaceTime aux photos, films et applications.

« Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour l’informatique », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook.

Le casque, qui, selon Apple, sera disponible en 2024, ne sera pas bon marché, à partir de 3 499 $ US, soit environ 4 700 $ CAN.

Alors que le Vision Pro a été dévoilé en grande pompe – il s’agit du premier lancement majeur d’un produit Apple depuis son Apple Watch il y a près d’une décennie – les investisseurs lui ont réservé un accueil mitigé. Les analystes ont averti que le coût pourrait être un facteur de dissuasion majeur et que le Les industries VR et AR ont du mal à décoller dans le passé.

REGARDER | Le Vision Pro est-il difficile à vendre ? Le nouveau casque d’Apple à 4 700 $ peut-il intégrer la réalité virtuelle ? Apple a dévoilé son premier nouveau produit depuis l’Apple Watch en 2015. Le casque Vision Pro VR permet aux utilisateurs de combiner la réalité augmentée avec la vie quotidienne, mais son prix de 4 700 $ CA peut être difficile à vendre.

« La réalité virtuelle refait surface tous les 10 ans environ comme le gros problème », a déclaré Alla Sheffer, professeure d’informatique à l’Université de la Colombie-Britannique, dont les domaines de recherche incluent la réalité virtuelle et augmentée, à CBC News. « Et puis ça s’en va. »

La question qui préoccupe beaucoup de gens : est-ce que cette fois est différente ?

Quelle est la différence entre VR et AR ?

Pour saisir les implications de la technologie, il est utile de comprendre la technologie elle-même. La réalité virtuelle traditionnelle est un environnement généré par ordinateur. En règle générale, un utilisateur porte un écran monté sur la tête ou un casque comme des lunettes de ski, a expliqué Sheffer. Mais au lieu de regarder à travers ces lunettes, les utilisateurs voient un écran.

« Vous ne voyez que le contenu virtuel. Vous ne voyez pas le monde extérieur », a déclaré Sheffer.

La réalité virtuelle comprend également des configurations de capture et un logiciel qui y répond : pensez, par exemple, à un jeu de golf en réalité virtuelle où vous bougez vos mains, et qui est capturé automatiquement et traduit en un geste à l’aide d’un club de golf virtuel.

Le personnel de Meta porte des casques Oculus VR lors d’une visite du premier ministre de l’Ontario Doug Ford au bureau de Toronto de la société mère de Facebook le 29 mars 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Il existe deux types de réalité augmentée, a déclaré Sheffer : le visiocasque et le téléphone portable. Avec l’affichage AR monté sur la tête, imaginez que vous portez les mêmes lunettes de ski, mais maintenant elles sont transparentes. Vous pouvez voir ce qu’il y a devant vous dans le monde physique, mais vous pouvez aussi voir ce qu’il y a à l’écran.

L’AR du téléphone portable, a expliqué Sheffer, combine ce que vous voyez sur l’appareil photo de votre téléphone avec des éléments virtuels. Imaginez que vous choisissiez un modèle de canapé sur un site Web de vente au détail et que vous le voyiez dans votre salon grâce à l’appareil photo de votre téléphone.

« Vous interagissez probablement beaucoup avec la RA sans vous en rendre compte », a déclaré Bree McEwan, professeure agrégée à l’Institut de la communication, de la culture, de l’information et de la technologie de l’Université de Toronto et directrice du McEwan Mediated Communication Lab.

Pokemon GO, Snapchat, les filtres TikTok et même Google Maps utilisent déjà la RA, a déclaré McEwan.

Des invités utilisent un filtre Snapchat lors des Mixtapes & Roller Skates de HBO à Philadelphie le 19 juillet 2018. (Lisa Lake/Getty Images pour HBO)

Qu’est-ce qui existe déjà dans ce domaine ?

Le Vision Pro combine à la fois VR et AR dans un seul appareil, ont expliqué McEwan et Sheffer. Mais Apple est loin d’être la première entreprise à s’aventurer dans les mondes virtuels et augmentés.

Il existe déjà un certain nombre de casques VR sur le marché, notamment Oculus Quest 2 et Pro de Meta. Son Quest 3 devrait être lancé plus tard cette année, à partir de 499 $ US ou environ 667 $ CAN. Cet appareil comportera la réalité mixte couleur, qui combine des éléments de réalité augmentée et virtuelle, selon PDG Mark Zuckerberg.

Les appareils Quest 2 et Quest Pro de Meta représentaient près de 80 % des 8,8 millions de casques de réalité virtuelle vendus en 2022, selon un estimation par la société d’études de marché IDC. Pourtant, Meta a eu du mal à vendre sa vision d’un « métaverse » immersif de mondes virtuels interconnectés et à étendre le marché de ses appareils au-delà de la niche de la communauté des joueurs.

AR a été un marché plus difficile à percer, a déclaré McEwan, notant l’échec de deux produits, HoloLens de Microsoft et lunettes Google.

REGARDER | Les rapports nationaux sur Google Glass en 2013 : Aaron Saltzman examine de plus près les nouvelles lunettes informatisées de Google.

Lorsque Snap, la société propriétaire de SnapChat, lunettes AR fabriquées« ils ne sont allés nulle part », a déclaré Sheffer.

« La RA n’a pas décollé comme les gens le pensaient », a déclaré McEwan, notant qu’il y a eu un certain nombre de problèmes techniques.

Sheffer a déclaré que la lutte pourrait se résumer à un problème simple : « Les humains n’aiment pas porter des choses sur la tête. »

Quelles sont les applications réelles ?

À l’heure actuelle, la plus grande utilisation de la réalité virtuelle est les jeux, a déclaré McEwan, ajoutant : « Les jeux sont une grande entreprise. »

Il a également été utilisé efficacement pour les simulateurs, tels que les simulateurs de conduite et de vol, la pratique de sports et à des fins de formation, a déclaré Sheffer. « Je pense qu’il y a beaucoup de valeur là-bas. »

La réalité virtuelle est également utilisée dans la médecine et la recherche médicale ; pour rendre les traitements contre le cancer moins stressants, exaucer les dernières volontés en matière de soins palliatifs et maintenir les compétences chirurgicales à jour, pour ne citer que quelques applications. Certains thérapeutes intègrent la technologie dans le traitement des phobies et de l’anxiété.

REGARDER | Classe dans le métaverse : L’école virtuelle britannique emmène l’éducation dans le métaverse Un projet pilote à la Reddam House School dans le Berkshire, en Angleterre, a permis aux élèves d’utiliser des casques VR en classe pour apprendre les matières traditionnelles d’une nouvelle manière. Caresser des mammouths laineux, tenir des planètes dans leurs mains et examiner le cœur humain ne sont que quelques-unes des expériences que les élèves vivent dans cette approche de l’éducation tournée vers l’avenir.

Il est également utilisé pour les compétences interpersonnelles et la formation à la prise de parole en public, a déclaré McEwan. L’éducation est une autre opportunité majeure, a-t-elle ajouté. Dans l’une des classes qu’elle enseigne, McEwan donne des casques aux étudiants et ils suivent virtuellement cinq semaines de cours. C’est un modèle qu’elle a commencé à utiliser pendant COVID, au lieu d’utiliser Zoom.

La RA basée sur écran est déjà utilisée dans plusieurs industries, telles que l’entreposage et la fabrication, a déclaré Sheffer, où vous pouvez pointer votre caméra vers un objet et un logiciel de reconnaissance l’identifie.

Alors, le futur est-il virtuel ?

McEwan voit un avenir potentiel pour les casques dans le domaine des affaires et prédit que davantage d’organisations pourraient commencer à les fournir pour les réunions et la formation. Et si les gens se sentent à l’aise d’utiliser quelque chose dans un environnement professionnel, cela peut se répercuter sur l’environnement social, a-t-elle déclaré, notant que c’est ce qui s’est passé avec les systèmes de messagerie électronique et intranet.

Mais bien qu’il y ait ce qu’elle appelle une « imagination culturelle », pour faire sauter un appareil sur votre tête et apparaître dans le métaverse, elle a dit que nous n’en sommes pas encore là. « La personne moyenne n’est probablement pas tout à fait prête à se lancer tout le temps dans la réalité virtuelle. »

La question de savoir si les casques vont enfin décoller ou non est ce que Sheffer appelle « la question à un milliard de dollars ». La réalité virtuelle a connu un regain de popularité au cours des dernières décennies, mais les gens ne voulaient pas porter les casques, a-t-elle déclaré.

« Je pense que si quelqu’un peut y arriver, c’est Apple », a-t-elle poursuivi. « S’ils peuvent rendre le casque pratique et donner envie aux gens de le porter, alors tout d’un coup, cela peut aller loin. »