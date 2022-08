La réalité virtuelle est aussi efficace que les psychédéliques pour aider les gens à atteindre la transcendance

Alors que nous nous rapprochions, je m’inquiétais d’empiéter sur l’espace personnel des autres participants. Puis je me suis souvenu que des océans et des milliers de kilomètres m’en séparaient – ​​et n’était-ce pas tout l’intérêt d’abandonner la notion d’espace personnel ? Alors j’ai essayé de m’installer dans l’intimité.

“Ce qui se passe dans la réalité virtuelle, c’est ce sentiment d’oublier complètement l’existence du monde extérieur”, déclare Agnieszka Sekula, doctorant au Centre de psychopharmacologie humaine en Australie et cofondateur d’une entreprise qui utilise la réalité virtuelle pour améliorer la thérapie psychédélique. “Il y a donc certainement une similitude avec ce sentiment d’expérimenter une réalité alternative sous psychédéliques qui semble plus réelle que ce qui existe réellement.”

Mais, ajoute-t-elle, “il y a certainement des différences entre ce à quoi ressemble une expérience psychédélique et ce à quoi ressemble la réalité virtuelle”. Pour cette raison, elle apprécie qu’Isness-D trace une nouvelle voie vers la transcendance au lieu de simplement en imiter une qui existait déjà.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les effets durables d’une expérience Isness-D et si la réalité virtuelle, en général, peut induire des avantages similaires aux psychédéliques. La théorie dominante sur la façon dont les psychédéliques améliorent les résultats cliniques (un débat loin d’être réglé) est que leur effet est motivé à la fois par l’expérience subjective d’un trip et par l’effet neurochimique de la drogue sur le cerveau. Étant donné que la réalité virtuelle ne reflète que l’expérience subjective, son bénéfice clinique, qui n’a pas encore été rigoureusement testé, peut ne pas être aussi fort.

Nous nous rapprochâmes encore, jusqu’à ce que nous nous rencontrions au centre du cercle – quatre touffes de fumée s’enroulant ensemble.

Jacob Ajour, chercheur en psychiatrie à l’Université de Californie à San Francisco, dit qu’il aurait souhaité que l’étude ait mesuré le bien-être mental des participants. Il pense que la réalité virtuelle peut probablement réguler à la baisse le réseau du mode par défaut – un réseau cérébral qui est actif lorsque nos pensées ne sont pas dirigées vers une tâche spécifique, et que les psychédéliques peuvent supprimer (les scientifiques théorisent que c’est ce qui cause la mort de l’ego). Les personnes qui ont vu des vidéos impressionnantes ont activité réduite dans ce réseau. La réalité virtuelle est meilleure pour susciter l’admiration que la vidéo ordinaire, donc Isness-D pourrait également le réduire.

Déjà, une startup appelée aNUma issue du laboratoire de Glowacki permet à toute personne disposant d’un casque VR de s’inscrire à des sessions Isness chaque semaine. La startup vend une version abrégée d’Isness-D aux entreprises pour des retraites de bien-être virtuelles et propose une expérience similaire appelée Ripple pour aider les patients, leurs familles et leurs soignants à faire face à une maladie en phase terminale. Un co-auteur de l’article décrivant Isness-D le pilote même en thérapie de couple et familiale.

“Ce que nous avons découvert, c’est que représenter les gens comme une pure luminosité les libère vraiment de beaucoup de jugements et de projections”, déclare Glowacki. Cela inclut les pensées négatives sur leur corps et les préjugés. Il a personnellement animé des séances aNUma pour des patients atteints de cancer et leurs proches. L’une d’elles, une femme atteinte d’un cancer du pancréas, est décédée quelques jours plus tard. La dernière fois qu’elle et ses amis se sont réunis, c’était comme un mélange de boules de lumière.

Pendant une phase de mon expérience Isness-D, le déplacement a créé une brève piste électrique qui marquait l’endroit où je venais d’être. Après quelques instants, la narration a poussé: “Qu’est-ce que ça fait de voir le passé?” J’ai commencé à penser à des gens de mon passé qui me manquaient ou que j’avais blessés. En cursive bâclée, j’ai utilisé mon doigt pour écrire leurs noms en l’air. Aussi rapidement que je les ai griffonnés, je les ai vus disparaître.