La réalité virtuelle apparaît comme un nouvel outil pour lutter contre la toxicomanie, et cette startup universitaire se lance à fond

Une équipe de chercheurs de l’École de médecine de l’Université d’Indiana a découvert que la réalité virtuelle peut être une arme puissante dans la lutte contre la dépendance et a lancé RelationXRune start-up dont l’idée est d’aider les toxicomanes à construire une « alliance thérapeutique avec eux-mêmes » en envisageant leur avenir avec et sans drogue.

RelateXR utilise la réalité virtuelle pour aider les toxicomanes en convalescence à imaginer le résultat de leur comportement actuel, ou une alternative dans laquelle ils

« Il existe de nombreuses preuves montrant que les personnes dépendantes ont des difficultés à se connecter avec leur avenir personnel », déclare le fondateur Brandon Oberlin, Ph.D, professeur adjoint aux départements de psychologie et de neurologie de la faculté de médecine de l’Université d’Indiana. « L’économie comportementale montre que les personnes dépendantes accordent beaucoup moins d’importance à leur avenir que les personnes qui n’en souffrent pas. »

Proposant ce que les fondateurs appellent une « formation de rattrapage en imagination », RelateXR crée des avatars personnalisés basés sur des photos d’utilisateurs individuels, avec des versions clonées de leurs voix, pour leur permettre de voyager 15 ans dans le futur et de trouver des raisons de l’apprécier davantage. Une fois qu’ils ont mis leur casque, ils peuvent rencontrer deux futurs moi possibles : l’un en convalescence et l’autre qui consomme toujours de la drogue.

«Nous avons tous un nombre infini d’avenirs possibles», explique Oberlin.

Brandon Oberlin (au centre), Andrew Nelson (à gauche) et Izzy Branham (à droite) de RelateXR ont déployé un … [+] Solution VR en complément des approches traditionnelles de la toxicomanie. iamjaygoldz.com

L’équipe a levé près de 5 millions de dollars auprès des National Institutes of Health pour soutenir leur invention en instance de brevet. Actuellement, il est en essai clinique. Il avait été testé sur environ 71 utilisateurs, contrôles compris, lorsque j’ai parlé avec l’équipe en juillet.

De nombreux professionnels de la santé recherchent de nouvelles façons d’aider les nombreux Américains dépendants aux opioïdes et à d’autres drogues. Plus de 96 000 personnes meurent chaque année d’overdoses de drogue, selon le Centre national des statistiques sur l’abus des drogues. Les opioïdes ont été associés à 7 décès par surdose sur 10, selon le Centre. « Il y a un énorme besoin dans ce domaine », déclare Oberlin. « L’ampleur du problème est énorme. Le bilan des morts est particulièrement choquant.

À mesure que le public est mieux informé des dangers des opioïdes, la situation s’est légèrement améliorée. Le Centres de contrôle des maladies ont constaté que les décès par surdose de drogue ont légèrement diminué, passant de 111 029 en 2022 à 107 543 en 2023, avec une diminution des décès liés aux opioïdes à l’origine de la tendance. Toutefois, les décès dus à d’autres types de drogues, comme la cocaïne et la méthamphétamine, ont augmenté.

Les utilisateurs de l’application RelateXR peuvent imaginer leur vie s’ils arrêtaient de consommer des drogues, avec tous les choix quotidiens que cela implique, ou s’ils continuaient à en consommer. S’ils choisissent d’« arrêter » virtuellement, ils peuvent entrevoir un avenir avec de nouvelles activités remplaçant les drogues, comme reconstruire une relation avec un conjoint, élever une famille ou retourner à l’école.

« L’idée que nous avons est de connecter les gens avec leur futur moi en le rendant réel », explique Oberlin. « Si c’est vivant, réaliste et authentique, cela crée une prise de décision positive et prosociale, dépourvue de dépendance. Nous avons pris cette idée et nous l’avons mise en pratique. »

Oberlin a 20 ans d’expérience dans la recherche sur les addictions. Les autres membres fondateurs de l’équipe sont Andrew Nelson, qui gère la technologie pour RelateXR et possède la startup de jeux Half Full Nelson, et Izzy Branham, étudiant de premier cycle, qui dirige le développement commercial de RelateXR et a précédemment cofondé Fia Technologies, une plateforme d’acquisition de talents qui exploitait l’apprentissage automatique. Le bureau de transfert technologique de l’université a mis Branham en contact avec l’équipe RelateXR.

Pour développer l’application, les fondateurs ont travaillé avec des personnes en phase de rétablissement précoce, depuis 2 semaines jusqu’à onze mois et demi d’abstinence. Dans un essai contrôlé aléatoire, ils ont constaté que les toxicomanes utilisant l’application connaissaient une augmentation de leur efficacité personnelle – un indicateur de succès dans leur guérison – dans les 30 jours.

La nature réaliste des avatars est l’une des raisons pour lesquelles l’application est si efficace, note Nelson. «Cela fait une énorme différence d’avoir une version naturelle de vous-même qui vous ressemble», dit-il.

Les fondateurs visent à proposer RelateXR dans une fourchette de prix comparable à la thérapie assistée par médicaments (MAT), considérée par certains experts comme la référence en matière de traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes. Les fondateurs considèrent RelateXR comme un complément au MAT, aux programmes en 12 étapes et à d’autres approches de traitement.

Relate XR a discuté avec la FDA de la possibilité d’obtenir l’autorisation de l’application en tant que dispositif médical. « Notre objectif serait avant tout de le déployer dans les centres de traitement et les cabinets de thérapeutes individuels », explique Oberlin.

De nombreuses installations de traitement ont une raison de rester ouvertes aux nouvelles avancées. Les toxicomanes perdent souvent confiance dans les centres de traitement. Interviewé à la télévision locale, un toxicomane en convalescence qui a vécu dans les rues de Minneapolis pendant un certain temps a déclaré que même s’il ne faisait confiance à personne – aux flics, aux conseillers ou aux agents de probation – il aimait que l’application lui demande seulement de se faire confiance : « C’est le seul que j’écouterai », a-t-il déclaré.