La réalité s’installe rapidement pour Matt Eberflus et Ryan Poles alors que les Bears ouvrent le camp d’entraînement – ​​Shaw Local

LAKE FOREST – Quelles étaient les chances il y a 48 heures que le directeur général de Bear Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus obtiennent 19 questions et 15 minutes dans leur conférence de presse d’ouverture du camp d’entraînement mardi avant que le nom de Justin Fields ne soit mentionné?

Bienvenue dans la cour des grands, les gars.

Nous sommes maintenant sur le point de commencer à obtenir des réponses, les nouveaux Ryan et Matt sont-ils à la hauteur ?

Pour toutes nos inquiétudes quant à savoir si les Polonais avaient fait assez pour soutenir et protéger Fields, N’Keal Harry, Michael Schofield et Riley Reiff ont non seulement été ajoutés au cours des derniers jours, ils sont devenus à peu près des démarreurs instantanés.

Était-ce le plan depuis le début, étudier les enfants aussi longtemps que possible et ensuite, à la dernière minute, aller chercher des réponses dans le sous-sol des bonnes affaires pour boucher les trous évidents ?

Je ne peux pas dire, mais cela fait des Bears une équipe légèrement plus compétitive et élimine certaines inquiétudes que Fields courra pour sa vie à chaque jeu.

N’enterrons pas l’avance de mardi, cependant.

Les résistants probables de Robert Quinn après un été de silence et de Roquan Smith alors qu’il cherchait une prolongation de contrat se sont transformés en «rétentions» lorsque les deux se sont présentés au camp à l’heure. Mais on s’attend à ce que les deux refusent de s’entraîner, Smith jusqu’à ce qu’il obtienne une prolongation de contrat qu’il mérite amplement et Quinn jusqu’à ce que … honnêtement, il semble que même les Polonais et Eberflus ne soient pas certains de ce que veut l’énigmatique Quinn.

Les deux ont déclaré éviter les amendes lourdes et irrévocables que les Bears pourraient infliger s’ils n’étaient pas présents, et maintenant l’équipe ne peut pratiquement pas les forcer à s’entraîner et ne peut pas non plus les punir.

Bien que le plan des Polonais ne soit pas clair, il est très clair que Quinn et Smith – tous deux sortant de saisons All-Pro – sont les deux meilleurs joueurs de l’équipe.

Aucun entraîneur ou cadre débutant ne veut commencer sa première saison avec ses deux meilleurs joueurs en protestation ouverte.

Cette balle est maintenant carrément dans le camp des Polonais avec peu d’accord quant à ses meilleures réponses. Poles était clairement mal à l’aise en nous disant mardi qu’on lui avait dit que Smith et Quinn étaient dans le bâtiment mais qu’il ne les avait pas encore vus.

On a demandé spécifiquement à Polonais ce que Smith recherchait dans les négociations.

“Je ne sais pas quelles sont ses intentions”, a déclaré Poles. «Je sais qu’il s’est enregistré et nous allons partir de là et recueillir des informations et procéder une étape à la fois. C’est tout ce que je peux faire.

En fait, ce n’est pas tout ce qu’il peut faire.

Les Polonais ont plusieurs options avec les deux joueurs et beaucoup de contrôle avec Smith, qui ne peut pas accéder à l’agence libre sans enregistrer au moins une saison acquise de plus. Et même s’il y arrive, les Polonais peuvent toujours utiliser l’étiquette de franchise pendant une, deux ou même trois saisons.

Quinn a encore moins d’options puisqu’il est sous contrat pour quelques saisons de plus.

J’ai demandé à Polonais quelle part de son travail ici consiste à évaluer le talent et le caractère et quelle part est la stratégie.

“Il y a toujours une stratégie”, a déclaré Poles. «Je pense que vous devez toujours anticiper, vous devez toujours avoir A, B et C alignés dans cette position. Je pense que c’est important.

“En fin de compte, nous allons également évaluer et nous assurer que nous avons les bons gars dans l’équipe.”

Quoi qu’il arrive avec Quinn, il est peu probable qu’il ait un impact majeur sur l’avenir des Polonais et d’Eberflus autre que la façon dont il est perçu dans les vestiaires et parmi les fans, mais Smith est différent.

Pour ceux qui croient que c’est aussi simple que de donner à Smith tout ce qu’il veut, vous vous trompez.

Bien sûr, vous aimeriez avoir un All-Pro de 25 ans à deux reprises qui respire le caractère et le leadership, mais la situation dans laquelle se trouvent les Bears n’est pas du tout différente de celle où se trouvaient les Raiders il y a cinq ans lorsqu’ils ont fait le Accord Khalil Mack.

Qui a remporté cet accord est dans l’œil du spectateur.

Smith pourrait exiger un prix similaire – regardez également l’accord Jamal Adams entre les Seahawks et les Jets en 2020 – et pour un club en reconstruction, les Polonais doivent au moins peser ses meilleures options.

Il n’y a pas de réponse claire ici, les gars, et cela peut prendre un certain temps, mais ce qui est clair, c’est que maintenant les Polonais et les Eberflus jouent pour de vrai et que le chronomètre tourne.