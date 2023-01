La réalité ‘sexy’ derrière l’hôtel ‘White Lotus’ de Sicile

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à la newsletter gratuite en neuf parties Unlocking Italy de CNN Travel pour obtenir des informations d’initiés sur les destinations les plus appréciées d’Italie et les régions moins connues pour planifier votre voyage ultime. De plus, nous vous mettrons dans l’ambiance avant de partir avec des suggestions de films, des listes de lecture et des recettes de Stanley Tucci.

(CNN) — Avec de somptueuses villas baroques, des jardins exotiques, des paysages spectaculaires, de l’art ancien et une ambiance séduisante, la Sicile semble être l’endroit idéal pour la deuxième saison de la série comique noire “The White Lotus”.

L’émission primée retrace les aventures enchevêtrées, érotiques et parfois dangereuses de vacanciers super riches séjournant au magnifique San Domenico Palace, un complexe cinq étoiles exploité par Four Seasons dans la ville de Taormina.

Ancien monastère du XIVe siècle offrant une vue unique sur le volcan Etna et le littoral, l’hôtel est autant une star du spectacle que sa distribution de célébrités hollywoodiennes et italiennes. Et, dit son manager réel, Lorenzo Maraviglia, c’est un match pour son homologue fictif.

“La véritable ambiance de la station est très similaire à ce que vous voyez et ressentez dans la série”, a-t-il déclaré à CNN Travel. “C’est vibrant, c’est à propos de la Sicile — à la fois romantique et sexy — et à propos de nos incroyables invités qui cette année comprenaient Madonna et Sharon Stone.”

Réalisée pour HBO (qui, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery), la série est tournée autour de Taormina, Noto, Cefalù et Palerme, mais le palais San Domenico est au cœur de l’intrigue et des liaisons torrides qui se développent au fil des années. au cours de la saison de sept épisodes.

Et tandis que les clients à la recherche de leur propre escapade White Lotus pourraient ne pas vivre les mêmes expériences racées, Maraviglia insiste sur le fait que son hôtel offrira au moins le même niveau de service dont bénéficient les personnages de la série.

“Le succès de la série repose sur la réalité de ce qui se passe dans un hôtel de luxe ; les interactions entre le personnel et les clients, et entre les clients, sont bien réelles”, dit-il.

Mais les “situations extrêmes comme les deux escortes locales qui vont et viennent pour divertir les invités font partie du drame et de la théâtralité qui ajoutent une couche de piquant”, ajoute-t-il, insistant sur le fait que les choses se passent généralement à un rythme plus calme – dans la mesure où il est conscient.

“Nous pouvons remarquer s’il y a des mouvements étranges si une situation devient évidente, mais Taormina et notre complexe sont des endroits où de telles choses ne se produisent généralement pas. C’est pour les familles et les couples en lune de miel. Même si quelqu’un peut avoir une aventure le week-end, il n’est pas perceptible par nous.”

Les visiteurs du Palais San Domenico le trouveront exactement tel que décrit dans “Le Lotus Blanc”. Ces portes communicantes entre les suites existent vraiment. Il y a des jardins luxuriants pour prendre un verre au coucher du soleil, de jolis cloîtres, une piscine panoramique et une terrasse surplombant la baie où les clients prennent le petit déjeuner et un restaurant étoilé Michelin où les personnages du spectacle se disputent souvent.

Non pas que la Sicile soit étrangère au frisson. L’île possède un héritage grec ancien de libertés sexuelles – un passé reflété dans la série, avec des statues païennes et des fresques religieuses témoins silencieux des activités extravagantes des riches invités.

Saints et prostituées

“The White Lotus” saison 2 est tournée à l’hôtel San Domenico Palace en Sicile. Fabio Lovino / HBO

Taormina est vue dans tout son glamour: l’imposant théâtre grec antique, la piazzetta panoramique, les habitations aux couleurs pastel, les ruelles élégantes avec des cafés et des boutiques brillantes, les restaurants chics comme Baronessa où la scène du dîner d’un couple en train de se chamailler est filmée.

Les meilleures suites de l’hôtel, où se déroulent la plupart des scènes de sexe de la série, ont des bassins profonds et des peintures de saints réalisées par les moines qui y vivaient autrefois.

“Le décor, les chambres, tout est original, ce que vous voyez est réel, même les uniformes du personnel”, explique Maraviglia.

Alors que Maraviglia n’a peut-être pas eu à répondre à certaines des demandes les plus extravagantes des clients qui surgissent dans “White Lotus”, il dit qu’il a dû faire face à des demandes extravagantes depuis l’ouverture du San Domenico l’année dernière dans le cadre de la chaîne Four Seasons.

“Certains invités voulaient visiter les îles Eoliennes avec un hélicoptère privé et louer un yacht à Syracuse qui n’est qu’à une heure de route”, dit-il.

Physiquement, il n’y a que deux véritables écarts par rapport à la réalité : les scènes de plage et les plans montrant les invités arrivant en bateau. La station, perchée à 400 mètres au sommet du haut plateau rocheux de Taormina, n’a pas d’accès à la mer. La terrasse privée d’un restaurant de poisson à proximité, La Cambusa à Giardini Naxos, a été utilisée pour filmer des scènes d’arrivée en mer.

Et puisque l’hôtel n’a pas de rivage privé, la station voisine d’Unahotels Capotaormina est l’endroit où les clients peuvent profiter de chaises longues et de parasols dans un club de plage creusé dans une falaise rougeâtre flanquée d’arches rocheuses et de piles de mer, surplombant la petite île d’Isolabella.

L’îlot, qui figure également dans “White Lotus”, est relié au rivage par une étroite bande de sable et est l’un des sites de plongée en apnée les plus beaux et les plus populaires de Sicile grâce à ses eaux calmes vert émeraude. Il fait partie d’un parc archéologique et possède une villa entourée de plantes exotiques qui abrite un musée botanique.

La plupart des scènes de baignade et sous-marines ont été tournées sur la plage publique du pittoresque village de pêcheurs de Cefalú, entre Taormina et Palerme.

La baie de Taormina a été témoin d’intrigues réelles en 1955, lorsqu’une héritière polonaise aurait été noyée par son mari dans des circonstances mystérieuses qui seraient liées à un héritage.

Les prises de bec entre couples dans “The White Lotus” sont également vraies. En 1967, une Elizabeth Taylor furieuse a apparemment brisé une mandoline sur la tête de Richard Burton sur la terrasse de leur suite.

Cache-pots et phallus

Le bâtiment de l’hôtel est un ancien monastère du XIVe siècle. Palais San Domenico, Quatre Saisons

Il y a beaucoup de traditions siciliennes dans “The White Lotus”, aux côtés de références aux relations mafieuses de l’île.

Une sculpture en céramique d’une tête de Maure barbu est fréquemment présentée dans l’exposition comme un symbole de trahison, un clin d’œil à une légende locale datant de l’époque médiévale. On dit que l’un des occupants arabes de la Sicile s’est fait couper la tête et l’a utilisée comme pot de fleurs par une femme avec qui il avait une liaison.

“Cette histoire incarne l’essence sicilienne de l’amour, de la passion et de la vengeance qui sont toutes représentées dans le” Lotus blanc “”, a déclaré Sonia Bonamassa, coordinatrice des relations publiques de San Domenico. “Elle décapite le Maure parce qu’elle l’aime mais il l’a trahie.”

Ces têtes en céramique testa di moro sont aujourd’hui utilisées par les Siciliens comme vases, porte-lampes, bols à agrumes et pots de fleurs ou simplement pour décorer des pièces.

Les mori sont emblématiques de l’héritage arabe de la Sicile. D’autres souvenirs locaux incluent des céramiques colorées en forme de pignons de pin que les Siciliens pensent porter chance.

“Le réalisateur Mike White était extrêmement réceptif à ces choses locales, nous en plaisantions et il a inclus plusieurs de nos suggestions dans la saison, comme des chansons italiennes, adaptant son approche à la réalité”, explique Maraviglia.

Un conseil qui n’a pas été retenu, probablement parce qu’il était trop extrême même pour un spectacle aussi chargé d’érotisme, était un point d’eau local que les acteurs ont surnommé “le bar à pénis”.

Le Bar Turrisi, dans le pittoresque village médiéval de Castelmola près de Taormina, est rempli d’objets en forme de phallus. “Des bouteilles, des montres, des tasses, tout”, dit Maraviglia. Même les escaliers et les carreaux de sol ont des pénis.

La serveuse Giorgia Ponturo dit que le (vrai) personnel et l’équipe de l’hôtel se sont régulièrement rendus après une dure journée de tournage et espère que la série attirera les touristes dans des endroits plus calmes et moins connus autour de Taormina comme Castelmola.

“Ce bar date de 1947, c’était autrefois un bordel et un hotspot gay”, explique Ponturo. “Ensuite, le propriétaire a décidé d’adopter le motif du phallus, qui était un ancien symbole grec de puissance sexuelle et de fertilité, pour réaffirmer la virilité des hommes siciliens. Il porte également chance.”

Fêtes sauvages et demeures somptueuses

Le directeur de l’hôtel a déclaré que les vrais clients peuvent s’attendre au même niveau de luxe vu dans le spectacle. Palais San Domenico, Quatre Saisons

Certaines scènes ont été tournées dans un palais renaissance appelé Villa Tasca, qui est en fait situé dans la ville de Monreale, près de Palerme. Situé dans un parc luxuriant, il possède de somptueuses fresques et statues, des chambres king-size et une piscine-étang exotique avec de l’eau de source fraîche. Loué pour des mariages et des événements privés, il est dit que le compositeur allemand Richard Wagner a séjourné ici tout en créant l’un de ses chefs-d’œuvre.

Un autre manoir extravagant présenté dans “The White Lotus” comme scène d’une orgie est Villa Elena, qui se trouve parmi les oliveraies près de Noto. Il est décoré de vieilles tapisseries et de morceaux de marbre et possède une immense piscine qui dépasse d’un temple.

“The White Lotus” rend hommage aux films mafieux “The Godfather”, mettant en scène une scène classique – Castello degli Schiavi à Fiumefreddo, un élégant château avec un cloître. C’est une propriété privée ouverte aux visites guidées et aux réservations d’événements.

Le meilleur de la cuisine sicilienne est également présenté dans la série. Les invités avalent des cannoli farcis à la ricotta, des gâteaux à la cassata, de la glace et des boulettes de riz arancini. Des personnages boivent régulièrement du rosé local et du Martini. Deux couples passent une journée de dégustation de vin à la cantine Planeta sur les flancs de l’Etna, où le sol noir fertile du volcan produit des bouteilles de qualité telles que Eruzione (“éruption”).

Depuis les années 1800, Taormina est un hotspot international VIP réputé pour ses fêtes sauvages et sa liberté sexuelle qui rappelait l’époque païenne grecque où l’homosexualité était la norme. Le dramaturge anglo-irlandais Oscar Wilde était un visiteur fréquent.

On dit que Taormina aurait pu être le lieu de naissance du roman de DH Lawrence “L’amant de Lady Chatterley”. L’auteur et sa femme étaient invités au palais de San Domenico au début des années 1920 et le livre a apparemment été inspiré par une liaison entre Mme Lawrence et un cavalier à dos d’âne local.

Pleins feux sur le monde

Contrairement au spectacle, les clients ne peuvent pas vraiment arriver à l’hôtel en bateau. Fabio Lovino / HBO

Les habitants espèrent que la promotion mondiale de Taormina dans “White Lotus” attirera davantage de touristes en Sicile et renforcera son attrait en tant que scène hollywoodienne.

Giacomo Chillé de l’agence de voyage Discover Messina prévoit d’organiser des visites guidées sur les lieux de la série. “Il y a un potentiel énorme dans le ciné-tourisme (tourisme lié aux films), nous emmenons déjà les Américains dans les spots du “Parrain” avec des voyages sur mesure”, a-t-il déclaré.

Tout le monde n’est pas content. Enzo Anastasi, propriétaire de l’hôtel La Canna, sur l’île insolite de Filicudi dans l’archipel des Eoliennes, s’inquiète de “réduire la Sicile en un Disneyland pour homme riche”.

Il a déclaré: “Ces séries américaines promeuvent et dépeignent les gens super riches habituels et leurs endroits glamour, qui ne sont pas l’âme réelle et authentique de la Sicile où les traditions et les modes de vie simples survivent.”

Giuseppe Quattrocchi, habitant de Taormina, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Monde, pense que la série sera une aubaine pour le tourisme de Taormina, mais dit qu’il n’a pas apprécié la façon dont la Sicile était parfois représentée.

“Lorsque trois invités partent à la recherche de leurs ancêtres dans un village reculé et se font virer par leurs proches présumés, c’est le contraire de notre hospitalité naturelle”, dit-il. “En outre, les escortes et la référence aux organisations criminelles locales dépeignent une image négative.”