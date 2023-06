« La réalité n’est pas Internet », déclare Karim Benzema à propos d’une décision saoudienne lucrative

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a insisté jeudi sur le fait que « la réalité n’est pas Internet » en réponse aux rumeurs d’un transfert lucratif en Arabie saoudite.

« Pourquoi vais-je parler de l’avenir si je suis à Madrid ? », a demandé le Français.

« Ce qui parle, c’est Internet et la réalité n’est pas Internet. »

Benzema répondait aux affirmations selon lesquelles il pourrait être en route vers un club saoudien, bien qu’il lui reste encore un an sur son contrat avec les géants espagnols.

Selon des articles de presse espagnols, Benzema pourrait rapporter 200 millions d’euros (215 millions de dollars) dans le cadre d’un contrat de deux ans dans le royaume du Golfe.

« Pour l’instant, je suis là », a-t-il déclaré. « Demain, je vais m’entraîner, je profite de tous les jours et dimanche, j’ai un match.

« Je suis très fier de mon travail et j’apprécie chaque séance d’entraînement, chaque match et le plus important est d’en profiter.

« Quand je vais à Valdebebas, ce n’est pas un travail pour moi parce que le jour où c’est le travail, je ne veux plus le faire.

« J’aime le football comme les enfants et dans ma tête, je suis encore un enfant », a déclaré Benzema, qui a remporté 25 titres au Real Madrid.

Benzema, s’exprimant lors d’une cérémonie de remise de prix par le journal Marca, a expliqué que son approche du jeu signifiait qu’il essayait d’être un attaquant plus polyvalent.

« Je sais marquer des buts, mais ce que je veux dans le football parce que j’aime le football, c’est ce que je peux faire sur le terrain : mouvement, passes décisives – j’essaie de faire des choses que l’on ne voit pas chez les autres attaquants. »

Benzema a déclaré que le joueur brésilien à la retraite Ronaldo était son modèle, expliquant que « non seulement il était un buteur, mais il pouvait shimmy, faire des passes décisives ».

Et l’attaquant français a également été humble lors de la collecte de son prix Marca, affirmant que « quand un joueur reçoit un trophée, c’est toujours avec toute l’équipe car sans mes coéquipiers, je ne peux pas atteindre le niveau ».

« J’ai le talent, mais vous avez besoin de l’aide des autres, nous avons toujours besoin de l’aide de toute l’équipe. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)