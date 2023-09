La réalité est que les gouvernements ne sont pas vraiment tenus responsables de la mise en œuvre des ODD — Enjeux mondiaux

Le Sommet des ODD débute dans la salle de l’Assemblée générale au siège de l’ONU à New York. Septembre 2023. Crédit : Photo ONU/Cia Pak

KATMANDOU, Népal, 22 sept (IPS) – Que signifient réellement transformation et radicalité dans les efforts globaux visant à réaliser l’Agenda 2030 ? Avec la conclusion de la deuxième édition du Sommet ODD, il est temps de faire le point sur ce qui a été convenu au siège des Nations Unies à New York cette semaine. Au cœur du Sommet ne se trouvaient pas les différents Dialogues des dirigeants qui, aussi important que cela puisse être que les chefs d’État et de gouvernement réfléchissent à l’Agenda, ne sont que des discussions sans aucune implication pratique.

Au lieu de cela, ce qui mérite un examen plus approfondi, c’est la Déclaration politique qui a été publié lors du sommet après des mois de négociations facilitées par les gouvernements de l’Irlande et du Qatar. Le document a été salué comme étant véritablement significatif, un changement « transformateur et radical » qui permettra de repositionner le développement durable au centre des délibérations mondiales.

Mais est-ce vraiment le cas ?

Certes, la Déclaration contient des termes audacieux qui tentent véritablement d’assurer le leadership inébranlable de la communauté internationale en faveur de l’Agenda 2030. Pourtant, cela suffirait-il pour exiger non seulement l’engagement des gouvernements du monde à y parvenir, mais aussi un suivi et un suivi complets. mise en œuvre dans les mois et les années à venir ?

On le sait, les ODD sont loin d’être en bonne voie et chaque rapport publié le confirme. Le fait que la Déclaration soit exhaustive, car elle couvre tout le spectre de l’élaboration des politiques couvertes par les 17 ODD contenus dans l’Agenda, n’est guère suffisant.

Après tout, les attentes étaient grandes car le document était censé être concret et donner une impulsion au changement.

Un véritable leadership signifie et implique des actions et, après la conclusion du Sommet, personne ne peut être optimiste quant au fait que les gouvernements prendront concrètement des mesures. La réalité, peu importe à quel point l’ONU tente de la décrire de cette manière, ceux qui s’attendent à des avancées réalisables, concrètes et détaillées, se sentent désormais déçus et frustrés, et à juste titre.

Il est vrai que le texte final accorde une grande attention aux défis interdépendants du changement climatique et de la perte de biodiversité. Pourtant, pour ces deux problèmes mondiaux, les chiffres estimés pour y répondre ont disparu du document final approuvé.

En effet, toute référence à l’objectif de fournir 100 milliards de dollars américains d’ici 2025 (par an, ne l’oublions pas), même si ce détail n’a pas été mentionné dans l’un des premiers brouillon distribué) n’a pas trouvé de place dans la Déclaration approuvée. On pourrait en dire autant du fonds pour la biodiversité de 700 milliards de dollars inclus dans le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal.

Une consolation pourrait être trouvée en recevant la proposition d’un Stimulation des ODD, l’une des principales propositions avancées par le secrétaire général de l’ONU, est mentionnée. Malheureusement, dans ce cas également, le montant de 500 milliards de dollars par an proposé par M. Guterres n’a pas été retenu.

Alors que les pays industrialisés peinent à tenir leurs promesses en matière d’action climatique, avoir un paragraphe, même bref, sur les mesures de relance, peut être considéré comme une victoire, en particulier pour M. Guterres. Le Secrétaire Général pourrait éprouver des émotions mitigées à propos de la Déclaration politique finale.

Il est vrai que son idée ambitieuse du Sommet du futur, prévu en 2024, a été inclus même si apparemment sans grand enthousiasme de la part de la communauté internationale. Mais d’un autre côté, le concept de Nouveau contrat socialsi centrale dans le programme de réforme de M. Guterres, a été complètement ignorée.

Cela n’est peut-être pas surprenant compte tenu des implications (et des conséquences) politiques de ce qui peut être décrit comme une tentative audacieuse de revoir et de renouveler les relations et la dynamique entre l’État et ses citoyens.

Après tout, aux Nations Unies, tout ce qui semble trop politique (et véritablement transformateur) sera fortement rejeté par les États membres, en particulier ceux qui ont leur propre compréhension « unique » de la démocratie et des droits de l’homme.

L’attention que la Déclaration a accordée à ces derniers a été positivement et probablement inattendue. En effet, les droits de l’homme ont été reconnus dans le document non seulement une fois, mais à plusieurs reprises, ce qui est louable, même si ce n’est que symbolique.

Il est décevant de constater qu’aucune place n’a été accordée à l’importance de l’engagement civique, lui-même un élément déterminant pour faire avancer l’idée d’un nouveau contrat social. Pourtant, même sans aucun lien avec cette idée ouvertement progressiste, l’engagement civique et avec lui, l’une de ses plus grandes manifestations, le volontariat, n’a trouvé aucune place dans le document.

Apparemment, le programme VNU n’a pas été particulièrement actif dans le processus de rédaction ni tout au long du jamboree d’événements parallèles organisés autour du Sommet des ODD, ce qui est assez alarmant. Plus encore, la Déclaration ne propose aucun plan de transformation ni aucune promesse d’autonomisation des jeunes.

Tout se passe comme si le Policy Brief publié en avril par le Cabinet du Secrétaire général, Engagement significatif des jeunes dans l’élaboration des politiques et le processus décisionnel n’a pas du tout été digérée par les États membres impliqués dans la rédaction du document final.

À cet égard, la création d’un Bureau des Nations Unies pour la jeunesse, autre élément clé du programme de réforme de M. Guterres, bien qu’importante, n’est pas du tout transformateur si des outils et des mécanismes ne sont pas créés pour permettre aux jeunes de participer.

La question de la localisation des ODD, probablement la meilleure approche pour impliquer et mobiliser les citoyens, en particulier les jeunes, dans la poursuite de l’Agenda 2030, n’a pas non plus trouvé l’importance qui lui était due. De même, tout le processus de Examens nationaux volontaires ou les VNR n’étaient pas mis en évidence comme ils auraient dû l’être.

Il reste assez incompréhensible pourquoi les États membres ne sont pas si désireux de traduire les ODD au niveau local. « Nous continuerons à intégrer les ODD dans nos cadres politiques nationaux et à élaborer des plans nationaux pour une action transformatrice et accélérée », peut-on lire dans la Déclaration.

« Nous ferons de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de la réalisation des ODD un objectif central des mécanismes nationaux de planification et de contrôle », ajoute le document.

Cette reconnaissance est certainement la bienvenue, mais seuls beaucoup de capital et d’engagement politiques seront en mesure de traduire ces nobles phrases en une véritable révolution dans la façon dont l’élaboration des politiques est actuellement menée, qui est beaucoup trop éloignée et déconnectée des citoyens.

Pourtant, la localisation des ODD aurait dû être considérée comme un véritable changement de donne et une attention bien plus grande aurait dû y être accordée. Nous aurions dû aller bien au-delà de la déclaration trouvée dans la Déclaration, selon laquelle les dirigeants affirment que « cela permettra de localiser davantage les ODD et de faire progresser la planification et la mise en œuvre intégrées au niveau local ».

La Déclaration politique est un document positif mais, en aucun cas, susceptible de changer la donne. La réalité est que les gouvernements ne sont pas véritablement tenus responsables de la mise en œuvre de leurs ODD.

Le mécanisme des VNR est totalement inadapté, non seulement parce qu’il est volontaire, mais aussi structurellement parlant. En fin de compte, il n’existe pas de véritable organisme de surveillance doté de pouvoirs sur les pays qui ne respectent pas leurs engagements en termes de réalisation des ODD, et le système des Nations Unies ne dispose pas non plus d’un véritable levier pour forcer les États membres à soumettre leurs ENV dans un délai contraignant.

J’aimerais que le Sommet des ODD ressemble à un processus de COP comme celui annuel lié au changement climatique, avec une réelle pression et de véritables négociations. Selon sa conception actuelle, les dirigeants présents au Sommet viennent simplement pour parler, prêcher, se plaindre ou condescendant, mais il n’y a pas de véritable négociation de haut niveau.

C’est pourquoi, par exemple, la formulation sur le changement climatique, mentionnée tout au long du document, aussi importante soit-elle, ne touche pas au véritable débat sur la réduction et l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Dans ce contexte, le fait que la Déclaration politique n’ait pas mâché ses mots sur les négociations en cours mais au point mort sur un mécanisme juridiquement contraignant ou Traité sur les entreprises et les droits de l’hommedevient malheureusement quelque chose de superflu et de consommable.

L’écrivain est le co-fondateur d’ENGAGE et de The Good Leadership et est basé à Katmandou.

IPS Bureau de l’ONU

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service