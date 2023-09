La réalité du voyage d’un fan de Wrexham de Seattle à Stockport pour assister à une défaite 5-0

«Tout le monde en ligne a fait d’énormes suppositions à mon sujet», déclare Dana Burkey. « Cela me fait ressembler à cet Américain bizarre et fou. »

Burkey est originaire de près de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, et est devenu fan de Wrexham après avoir regardé la série documentaire à succès sur le club.

Elle est devenue une célébrité involontaire ce week-end lorsqu’elle a fait part de son enthousiasme à l’idée d’obtenir un billet pour le match de Wrexham – seulement pour voir l’équipe galloise se battre 5-0 dans le comté de Stockport.

Aux côtés des supporters de Wrexham admirant son dévouement, elle est devenue la cible des adeptes de Stockport et d’autres clubs qui se moquent d’elle en la qualifiant de fausse fan qui représente tout ce qu’il y a de mauvais dans le football moderne. Mais Burkey tient à remettre les pendules à l’heure en soulignant qu’elle n’a pas en fait parcouru 4 600 milles (7 400 kilomètres) autour du monde. uniquement pour le match de Ligue 2 de samedi.

Elle passe trois semaines en Europe pour rendre visite à sa meilleure amie d’école, qui vit maintenant dans le sud-ouest de l’Angleterre – un voyage qu’elle avait prévu avant la publication du calendrier en juin. Son amie était absente quelques jours pendant son séjour et Burkey, souhaitant profiter au maximum de son séjour au Royaume-Uni, souhaitait assister à un match de Wrexham après être devenue une fervente adepte du club.

« Je ne connaissais pas Wrexham avant le spectacle, mais j’ai toujours été un fan de football – ou de football, devrais-je dire. »

Burkey a pratiqué ce sport tout au long de ses études et est maintenant fan des Sounders de Seattle dans la Major League Soccer, dirigeant un groupe de supporters locaux et assistant régulièrement à leurs matchs à domicile au Lumen Field.



Burkey, fan des Sounders, avec un maillot de Clint Dempsey (Dana Burkey)

Ayant grandi dans une petite ville de l’État de l’Ohio, à l’est des États-Unis, elle s’est particulièrement identifiée à l’histoire de Wrexham, à propos d’une communauté malchanceuse après la fermeture des mines de charbon où travaillaient de nombreux habitants et d’un club de football sur le point de disparaître. d’affaires à plusieurs reprises.

À Wrexham, elle s’est rendue à un service commémoratif en hommage aux 266 hommes tués en septembre 1934 dans une explosion et un incendie souterrain lors de l’une des pires catastrophes minières de charbon de Grande-Bretagne.

Devenue fascinée par l’histoire et la culture de Wrexham, Burkey s’est fait des amis en ligne, à la fois de la ville et d’autres comme elle, qui les suivent également de loin et est devenue un « membre international » du club. Cependant, elle a été déçue d’apprendre que cette adhésion ne permettait pas d’obtenir des billets pour les matchs à l’extérieur.

Mais lorsqu’elle a annoncé à ses amis en ligne qui suivent le club qu’elle venait en ville, le fan local Richard Ulrich lui a offert l’ultime surprise : un billet pour le match de Stockport.

L’image qu’elle a publiée – avec Burkey ému aux larmes par le geste d’Ulrich – est devenue virale sur les réseaux sociaux avec un tweet qui compte désormais 5,9 millions de vues.

A partir du moment où j’ai regardé @WrexhamFX Je me sens amoureux de l’équipe et de la ville. Les visites n’ont fait que renforcer cela. Grâce à la gentillesse folle de @r77ulr Je serai présent au match aujourd’hui pour encourager l’équipe en personne. Les mots ne peuvent exprimer mes immenses remerciements !@Wrexham_AFC #BienvenueÀWrexham pic.twitter.com/gVnpKSIBn3 – BurkeyShark (@BurkeyShark) 23 septembre 2023

Elle a ensuite voyagé pendant deux heures avec des fans dans un bus reliant Wrexham à Stockport, dans la banlieue sud de Manchester.

Cependant, 33 minutes après le coup d’envoi du match, son équipe comptait trois buts d’avance.

« Le résultat n’était pas génial mais j’ai pu ressentir l’ambiance ; c’était incroyable », dit-elle, émerveillée par la proximité des supporters et par le fait que « tout le monde avait du cœur dans le match ».

Une autre expérience inédite venant des États-Unis – où les distances entre les équipes sportives peuvent être énormes, de sorte que les supporters extérieurs sont rares lors des matchs – a été les railleries joyeuses des supporters de Wrexham par leurs homologues de Stockport. «C’était intense», dit Burkey. « Les gens continuaient à se rapprocher de l’endroit où se trouvait la file d’attente de sécurité. »

Les autres clubs qui affrontent Wrexham ont tendance à ne pas les aimer beaucoup et aiment particulièrement prendre le dessus sur Ryan Reynolds et Rob McElhenney, les stars hollywoodiennes qui les possèdent, ce qui signifie que son tweet a été repris par les fans d’autres équipes comme la nouvelle du but. après que le but de Stockport soit arrivé.

Burkey conteste le fait d’être décrit comme un faux fan qui ne comprend pas la culture du football britannique.

« Le sport est amusant à cause de la rivalité », dit-elle. « Je sais que chez nous, si nous (les Seattle Sounders) battons les Portland Timbers (leurs voisins américains les plus proches), ce sera le meilleur jour, car ce sont nos plus grands rivaux.

« Cela m’a aidé à prendre (la défaite de Wrexham à Stockport) avec une pincée de sel. »

Bien que son expérience à Stockport ait été globalement positive malgré le score final, Burkey a été déconcertée par le niveau de vitriol qui lui a été adressé lorsqu’elle a publié sur les réseaux sociaux.

« Quand les gens disaient des choses comme : ‘Je pleurerais si j’allais aussi à Stockport’, c’était plutôt drôle », dit-elle. « Mais ensuite les gens ont commencé à devenir vraiment grossiers : ‘C’est une fan américaine, elle est fausse, elle ne reviendra jamais…’, c’est passé de simple plaisanterie à vraiment grossier. »

De retour à Wrexham et toute seule, elle est allée dans sa chambre d’hôtel et a lu vague après vague de tweets «tellement négatifs» qu’elle est devenue une figure amusante. Mais après avoir discuté avec d’autres fans du club, elle a vu le côté drôle de la situation et est assez fière d’assister à une si mauvaise performance.

« Wrexham n’a pas eu droit à un documentaire parce qu’ils ont gagné tous leurs matchs », dit-elle. « Quand on connaît cette histoire de souffrance et de lutte et : ‘Allons-nous même avoir un club demain ?’, ce n’est pas si mal. »

Malgré les coups durs de son équipe à Edgeley Park, Burkey est déterminée à regarder un autre match.

« Je reviendrai certainement et je soutiendrai toujours Wrexham », dit-elle. « Je ne vais pas laisser ce petit moment gâcher un voyage autrement formidable. »

(Photo du haut : Dana Burkey)