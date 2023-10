La réalité du « siège total » d’Israël sur Gaza – où deux millions de Palestiniens sont piégés sur une étendue de terre de 40 km

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le ministre israélien de la Défense a ordonné un siège « total » de Gaza qui couperait tous les approvisionnements en électricité et en eau, ainsi que le blocage de la nourriture et du carburant, une décision qui, selon les médecins palestiniens, serait « catastrophique » pour la population civile en difficulté.

Israël a déployé toute la puissance de son armée pour pilonner ce territoire long de 42 km en représailles à une attaque surprise du groupe militant palestinien Hamas ce week-end, qui a tué 900 Israéliens.

L’armée a dit L’indépendant ses troupes combattaient toujours les militants dans six endroits différents du sud d’Israël.

Dans le cadre de ces attaques surprises, les militants du Hamas ont fait sauter les barrières frontalières, infiltré les villes, tué des civils et des soldats et pris plus de 100 otages.

Un panache de fumée s’élève dans le ciel de la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne (AFP via Getty Images)

En représailles rapides, le ministre israélien de la Défense a ensuite annoncé la fermeture totale de Gaza, qui abrite deux millions de personnes et était déjà soumise à un blocus israélien et égyptien paralysant.

« J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza », a déclaré Yoav Gallant dans une déclaration laconique partagée sur les réseaux sociaux. « Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence.

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche et l’armée a appelé environ 300 000 réservistes, signalant qu’une bataille des plus sanglantes s’annonce après l’assaut sans précédent du Hamas.

Aux petites heures du samedi matin, pas moins d’un millier de militants du Hamas ont pris d’assaut Israël par voie terrestre, maritime et aérienne, tuant des centaines de civils et prenant des otages.

Parmi les captifs se trouvent des soldats et des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que des citoyens britanniques et américains.

De hauts responsables militaires israéliens ont déclaré L’indépendant qu’en raison de la nature sans précédent de l’attaque, « toutes les options sont sur la table », y compris une éventuelle attaque terrestre contre Gaza – une décision inédite depuis 2005.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis en garde contre une « guerre longue et difficile à venir » et a promis de détruire « les capacités militaires et gouvernementales » du groupe militant, profondément enraciné à Gaza.

Sur le terrain, Nizar, père de cinq enfants qui vit à Beit Lahia, au nord de Gaza et qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’une invasion terrestre serait « notre pire cauchemar » pour les familles.

Des soldats de l’armée israélienne sont positionnés avec leurs chars Merkava près de la frontière avec la bande de Gaza (AFP via Getty Images)

« Nous n’avons ni abri, ni endroit sûr où aller. Ma maison héberge déjà deux autres familles de proches qui ont fui les régions frontalières », dit-il désespéré.

« Nous avons perdu deux enfants lors de la guerre de 2008 et avons été déplacés à plusieurs reprises. Des bombardements ont lieu chaque minute.

Dans le même temps, les hôpitaux palestiniens ont déclaré qu’ils avaient déjà du mal à soigner les blessés des attaques israéliennes incessantes en raison de pénuries préexistantes de fournitures médicales.

Gaza, qui est l’une des régions les plus densément peuplées de la planète, est soumise depuis 16 ans à un blocus de la part d’Israël et de l’Égypte, depuis que le Hamas a violemment pris le contrôle de la bande en 2007.

Cela a déclenché une crise humanitaire avant même que cette dernière guerre n’éclate. Mahmoud Shalabi, directeur par intérim de l’association caritative Medical Aid for Palestiniens basée au Royaume-Uni, a déclaré que les restrictions actuelles signifient déjà que près de la moitié de la liste des médicaments essentiels manque.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi qu’au moins 680 Palestiniens avaient été tués dans les frappes israéliennes depuis samedi, dont des dizaines lors de frappes aériennes sur le camp de réfugiés de Jabalia.

« Un siège complet serait catastrophique. Nous n’avons déjà que trois ou quatre heures d’électricité par jour, l’eau arrive tous les trois jours, nous manquons d’antibiotiques, de solution saline et même de gants médicaux jetables », a déclaré M. Shalabi. L’indépendant de la ville de Gaza.

L’armée israélienne tente de renforcer les frontières avec Gaza alors que la bataille entre dans son troisième jour (EPA)

« Maintenant, nous ajoutons cette escalade sans précédent. Nous n’avons jamais vu un tel niveau de violence au cours des premiers jours, donc nous ne savons pas ce qui va se passer.»

Il a ajouté que les médecins de l’hôpital al-Shifa, le plus grand centre médical de la bande de Gaza, ont comparé l’afflux de blessés suite aux frappes israéliennes à un « abattoir ».

Un autre problème est le manque d’électricité à Gaza, a-t-il ajouté, qui dépend d’Israël pour une grande partie de son approvisionnement en électricité.

« Pas d’électricité dans un hôpital, c’est la mort. Les hôpitaux doivent déjà éteindre leurs générateurs et manquent de carburant. La liste continue. »

Maha Hussaini, une défenseure palestinienne des droits de l’homme également à Gaza, a déclaré que le « siège complet » annoncé par le ministre israélien de la Défense « couperait entièrement Gaza du monde extérieur ».

« Il y aura une panne totale car sans électricité, les zones ont déjà du mal à se connecter à Internet. Les gens seront dans le noir total, tués et anéantis en silence », a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, Israël affirme avoir touché plus de 2 000 cibles à Gaza et avoir rasé une grande partie de Beit Hanon, dans le nord-est du pays, où, selon lui, le Hamas avait organisé des attaques.

Les Palestiniens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne sur des bâtiments du camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza (AFP via Getty Images)

De l’autre côté de la frontière, dans le sud d’Israël, des chars et des drones gardent les ouvertures à moitié détruites de la barrière frontalière.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le major Nir Dinar, a déclaré que Tsahal tentait de reprendre le contrôle d’au moins six zones, après que des militants eurent fait sauter les barrières frontalières dans pas moins de 30 endroits.

« Nous frappons fort et continuerons de frapper fort », a-t-il déclaré, affirmant que le Hamas était « pire qu’EI ».

Tout au long de la journée, les militants palestiniens ont continué à tirer des barrages de roquettes, déclenchant des sirènes de raid aérien jusqu’au nord et à l’est jusqu’à Jérusalem et Tel Aviv.

Une vidéo publiée en ligne semble montrer des panaches de fumée près d’un terminal de l’aéroport international Ben Gourion. Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur les victimes ou les dégâts.

De retour à Gaza, des civils ont montré à The Independent des SMS qui leur avaient été envoyés par l’armée israélienne, les exhortant à évacuer vers différentes parties de la bande de Gaza ou à risquer d’être touchés par de nouveaux bombardements.

Un membre de la défense civile palestinienne transporte un garçon blessé sauvé des décombres (AFP via Getty Images)

« Il n’y a littéralement nulle part où aller », a déclaré Mme Hussain, ajoutant que des dizaines de milliers de Palestianiens ont déjà été déplacés après avoir reçu des SMS leur demandant de quitter leurs foyers.

« Il n’y a pas d’endroit sûr ici, chaque endroit est ciblé et peut l’être à tout moment. Il n’y a pas de refuges. Même les écoles des Nations Unies, qui ont accueilli 74 000 personnes, pourraient être touchées. Hier, une école de l’Unrwa a essuyé des tirs directs.

Les médias d’État égyptiens ont rapporté que Le Caire tente de négocier un accord initial selon lequel le Hamas libérerait les femmes captives en échange de la libération par Israël des prisonnières palestiniennes.

Il a ajouté que si les deux parties étaient d’accord, il y aurait un cessez-le-feu temporaire pour faciliter les échanges.