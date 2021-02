la réalité des verrouillages sur les affaires, la santé et le bien-être

Le groupe Gym se développait rapidement à l’approche du verrouillage, après avoir ouvert 20 sites en 2019.

Ses salles de sport sans contrat 24h / 24 et 7j / 7 sont un succès auprès des travailleurs et des étudiants pressés par le temps, et il compte 184 sites à travers le pays.

Mais tout cela a ralenti au fur et à mesure que la pandémie frappait et, s’ils restent fermés jusqu’en mars, ses gymnases seront fermés pendant huit mois sur 12.

« Cela aura été huit mois où nous n’aurons effectivement eu aucun revenu », a déclaré le directeur général Richard Darwin.

«Très tôt, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas facturer nos membres pendant que nos gymnases étaient fermés. Cela a donc eu un impact significatif sur les affaires.

Le personnel a été mis à pied tandis que le Gym Group a également levé de nouveaux capitaux propres et dettes pour l’aider à voir à travers.

M. Darwin a déclaré que pendant les pauses entre les verrouillages, les gymnases s’ouvraient en toute sécurité avec une distanciation sociale et des protocoles de nettoyage stricts.

Ils devraient être autorisés à le faire à nouveau dès que possible, a-t-il soutenu.

«Il est clair que les écoles seront les premières, et je pense que c’est tout à fait exact, mais nous aimerions être les prochains sur la liste.

«Le cas est double: les bénéfices de l’activité physique en termes de bien-être mental et de santé physique en général sont très clairs.

«Dans un sondage, 86% de nos membres ont déclaré qu’il y avait un impact [of lockdown] sur leur bien-être et 91% ont déclaré que leur condition physique avait été affectée.

« Et deuxièmement, lorsque nous étions ouverts, nous avons réussi à démontrer que nous pouvions opérer en toute sécurité. »

L’extension de l’allègement des taux des entreprises, ainsi que des réductions de la TVA, aiderait également l’industrie à se remettre sur pied.

«L’industrie a besoin d’une certaine visibilité sur le moment où elle peut rouvrir et sur le soutien supplémentaire qui va venir», a déclaré M. Darwin.

Prof Lee Elliot Major, professeur de mobilité sociale à l’Université d’Exeter

Jamais une salle de classe remplie d’élèves n’a été si nécessaire. Cette cruelle pandémie a déjà coûté beaucoup trop de vies. Mais nous ne pouvons pas laisser cela marquer toute une génération. Les pertes d’apprentissage et de bien-être augmentent avec chaque journée d’école manquée. Nos enfants ont assez souffert.

En ces temps sombres, tous nos cœurs seraient éclairés par ce son instantanément reconnaissable de jeunes voix qui bavardaient qui résonnaient à nouveau sur des terrains de jeux complets. Ce n’est peut-être pas la fin de nos ennuis, ni même le début de la fin. Mais comme l’a dit un jour le héros du premier ministre, Winston Churchill, cela signalera peut-être la fin du début.

La rhétorique churchillienne est surutilisée. Mais ces paroles, prononcées après la première bataille victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, sont tout à fait appropriées. Nous sommes confrontés à la plus grande crise de l’éducation depuis 100 ans. C’est un combat pour notre avenir.

La pandémie a révélé et exacerbé les divisions entre les nantis et les démunis de l’éducation. Notre recherche montre que les élèves des écoles privées étaient deux fois plus susceptibles que les élèves des écoles publiques de bénéficier de journées complètes de cours en ligne pendant les fermetures d’écoles lors du premier verrouillage. Un quart des élèves n’a reçu aucune éducation.

Même avant ce verrouillage actuel, nous estimions que certains élèves avaient perdu une demi-année d’apprentissage. Certains enfants n’ont tout simplement pas l’espace d’étude calme, les ordinateurs et le soutien dont d’autres bénéficient, sans parler du luxe des tuteurs privés. Nous estimons une forte baisse des futurs niveaux de mobilité sociale.

L’école, bien sûr, est bien plus qu’une simple question de progrès scolaire; il s’agit de socialiser avec vos amis et camarades de classe, de partager ces expériences de vie formatrices. Nos enquêtes révèlent une augmentation des niveaux d’anxiété chez les jeunes qui se sentent de plus en plus isolés.

La priorité urgente doit être la réouverture des écoles pour tous les élèves. Rien dans l’éducation n’est plus important ou plus percutant qu’un enseignant très efficace devant une classe d’élèves engagés.

Pendant la Grande Dépression américaine, cet autre grand chef de guerre, Franklin D Roosevelt, a inspiré d’énormes efforts nationaux pluriannuels pour améliorer la société.

«Le test de nos progrès n’est pas de savoir si nous ajoutons plus à l’abondance de ceux qui ont beaucoup», a déclaré le président de l’époque en 1937. «Il s’agit de savoir si nous en fournissons suffisamment pour ceux qui en ont trop peu.

Alors que nous commençons notre chemin vers le rétablissement de cette terrible pandémie, la réouverture des écoles le plus tôt possible est le test que nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer.

Donna Pierpoint, gérante enregistrée du seul centre de soins de bienfaisance pour personnes âgées de Sheffield, The Broomgrove Trust