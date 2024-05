La réalité de Manchester United Europa League et Conference League expliquée après la défaite des Spurs

Manchester United a regardé son rival Manchester City se diriger vers un autre titre mardi alors qu’ils sont confrontés à un défi très différent qui les attend.

La défaite de Tottenham face aux champions n’a pas d’impact sur les chances de United dans le football européen étant donné qu’ils n’ont pas pu être rattrapés en cinquième position. Cependant, ils pourraient assurer le football de la Ligue Europa en fonction de leur performance lors de leurs deux derniers matches.









À l’inverse, United pourrait manquer le football européen pour la première fois depuis une décennie s’il perd contre Newcastle mercredi et Brighton dimanche. Erik ten Hag se bat pour son poste à Old Trafford et deux autres défaites et aucun football européen ne serait sûrement de mauvais augure pour le Néerlandais.

Voici les permutations pour la qualification européenne à la Ligue Europa ou à la Ligue Europa Conférence.

Pour le 6ème

Pour que United termine sixième, ils doivent gagner au moins quatre points lors de leurs deux matchs restants. S’ils gagnent l’un et font match nul, ils peuvent terminer sixième si Newcastle (sixième) et Chelsea (septième) perdent leurs deux matches restants.

De plus, si United remporte ses deux derniers matchs et que Chelsea et Newcatsle ne parviennent à récolter que deux points dans les leurs, United obtiendra la sixième place et se verra garantir le football en Ligue Europa.

Pour le 7

Si United veut tenter de se classer parmi les sept premiers, il doit alors totaliser au moins quatre points et espérer que Chelsea perde ses deux matches. Si United remporte ses deux matchs et que Newcastle bat Brentford lors de la dernière journée, la septième place sera verrouillée si Chelsea n’accumule que deux points.

Manquant

En termes simples, si United ne remporte aucun de ses matchs, il est assuré de rater le top sept. Même une victoire et une défaite ne suffiront pas en raison de leur faible retour de différence de buts par rapport à Chelsea et Newcastle. Quatre points pour United sont indispensables.

Dans le pire des cas où United perdrait les deux matches, ils pourraient finir 10e si West Ham choquait Manchester City lors de la dernière journée et que Brighton gagnait ses deux matchs. Cependant, United pourrait terminer en dehors du top sept et gagner quand même la Ligue des champions…

La FA Cup

C’est parce que les vainqueurs de la FA Cup se voient offrir une place en Ligue Europa. Si United termine en dessous de la septième place mais remporte la coupe, alors il y aura accès tandis que l’équipe septième manquera complètement le football européen.

Si Manchester City remporte la coupe, alors parce qu’ils sont en Ligue des Champions, le ticket d’entrée à la Ligue Europa sera remis à la sixième place – c’est pourquoi si United termine sixième, il aura la garantie de jouer en Ligue Europa.

Pendant ce temps, les vainqueurs de la Coupe de la Ligue obtiennent la qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conference. Étant donné que les vainqueurs, Liverpool, ont obtenu leur qualification pour la Ligue des champions, le cadeau est remis au club suivant qui ne s’est pas qualifié pour l’Europe via sa position en championnat.





Donc, si City remportait la coupe et que United terminait septième, ils joueraient au football de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Cependant, si United le gagne et termine septième, alors la sixième place se jouera en Conference League.

Agencements

Uni accueillera Newcastle mercredi avant de se rendre à Brighton lors de la dernière journée de la saison de championnat avant la finale de la FA Cup six jours plus tard.

Chelsea clôturer la saison contre Brighton et Bournemouth avec Newcastleaprès United, se rendra à Brentford lors de la dernière journée. Jambon de l’Ouest jouer à City au stade Etihad pendant que Brighton jouer contre Chelsea susmentionné avant United pour terminer leur campagne.