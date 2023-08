La réalisatrice Sammi Cohen parle de la réalisation d’un film de bat mitzvah juive avec Adam Sandler et sa famille

Bien avant de diriger la prochaine comédie Netflix Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvahla réalisatrice Sammi Cohen participait régulièrement aux bar mitzvah et aux bat mitzvah – un type de cérémonie de passage à l’âge adulte pour les garçons et les filles juifs – pendant sa préadolescence.

Le film est basé sur le livre de Fiona Rosenbloom de 2001, s’alignant à peu près sur l’époque où Cohen a grandi en allant à ces cérémonies religieuses (qui, surtout, sont parfois associées à une grande soirée dansante). Mais beaucoup de choses peuvent changer en plus de 20 ans, et le réalisateur voulait que le film se sente frais pour un public plus jeune.

« Il était important pour moi de rendre le film un peu plus inclusif et queer, corporel positif, progressiste, Gen Z en ce qui concerne des choses comme les problèmes sociaux et la dynamique familiale, le genre et tout ça », a déclaré Cohen lors d’une interview avec CBC Nouvelles.

Cela comprenait également des recherches sur le terrain. Le réalisateur et les membres de son équipe se sont rendus à une poignée de soirées bar et bat mitzvah à Toronto, où le film a été tourné l’été dernier, pour avoir une idée de ce qui se passait et de ce qui se passait. Le Toboggan Cha Cha? Toujours un incontournable. Fini les talons hauts, uniquement les baskets Air Force 1. Et les enfants ont demandé Dua Lipa et Olivia Rodrigo à un DJ, pas NSYNC ou Christina Aguilera.

REGARDER | La remorque pour Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvah:

« Nous voulions juste que cela ressemble à un récit moderne d’une histoire et donne cette impression d’aujourd’hui dans le monde de la bat mitzvah et dans la façon dont ces enfants parlent en général », a déclaré Cohen.

Ces détails générationnels sont parsemés partout Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvahqui suit Stacy (Sunny Sandler) alors qu’elle tente d’équilibrer les exigences religieuses d’une bat mitzvah – comme apprendre une partie de la Torah et réaliser un projet de bonne action – avec ce qu’elle pense être les exigences sociales bien plus importantes d’une bat mitzvah : lancer une fête inoubliable pour marquer son entrée dans l’âge adulte.

Le pitch de Stacy à maman Bree (Idina Menzel) et à papa Danny (Adam Sandler, le vrai papa de Sunny) est une extravagance sur le thème de New York avec un bar à mojito, un yacht et le divertissement musical incontournable de leur communauté juive, DJ Shmuley. Au moins l’un d’entre eux fait l’objet d’un veto.

Mais sa relation avec la meilleure amie de toujours Lydia commence à mal tourner après que la première a eu un accident menstruel embarrassant devant un groupe d’enfants populaires, y compris son béguin, un garçon portant l’étoile de David nommé Andy Goldfarb.

« Le cœur du film est cette histoire d’amour platonique entre ces deux meilleurs amis, et il y a quelque chose de si universel dans cette expérience », a déclaré Cohen. « Mais ce qui est vraiment unique et excitant pour moi, c’est que vous pouvez en quelque sorte intégrer ces leçons juives et ces expériences juives. »

Alors que le reste de l’histoire se déroule, Stacy – avec les conseils du rabbin maladroit Rebecca (Saturday Night Live star Sarah Sherman) – apprend ce que signifie vraiment faire une mitsva. En fin de compte, aller dans une maison de retraite pour passer du temps avec son amoureux et sa grand-mère ne compte pas.

« Cette idée de faire une mitsva, de faire du bien aux autres, de pardonner, de faire des erreurs, de ne pas faire les choses parfaitement, mais de traverser cela ensemble… Il y a un côté très juif dans tout cela qui fait que les enfants juifs se sentent vus et célébrés », a déclaré Cohen. .

Sunny Sandler, au centre, dans le rôle de Stacy Friedman dans le film You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah. (Netflix)

La famille Sandler a une « chimie naturelle »

Adam Sandler, qui a coproduit le film, a fait appel à sa propre famille réelle pour jouer dans le film. Alors que sa plus jeune fille Sunny joue le rôle principal, sa fille aînée Sadie joue la sœur Ronnie et sa femme Jackie joue la mère de Lydia, Gabi. Menzel a déjà partagé la vedette avec Sandler en 2019 Gemmes non taillées.

Sunny Sandler avait auparavant de petits rôles dans les films de son père Les adultes et Les adultes 2ainsi que Jack et Jill et pixels avec sa sœur Sadie, qui était aussi en Des histoires au coucher et Hôtel Transylvanie.

« Je veux en quelque sorte faire des films avec les Sandler pour toujours », a déclaré Cohen, qui a passé du temps avec la famille pendant la production du film. Ils ont été amenés au film par Sandler, qui a recherché un jeune cinéaste juif pour diriger le film et rafraîchir le matériel source.

De manière appropriée, Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvah ! fait quelques références à un autre livre de passage à l’âge adulte bien-aimé avec des thèmes juifs : Es-tu là Dieu ? C’est moi, Margueritequi a également été récemment adapté en film et redynamisé pour une nouvelle génération.

« Il y a une chimie naturelle que vous obtenez avec les Sandler qui, je pense, est juste cette belle couche au-dessus du film », a ajouté Cohen. L’une de leurs scènes préférées dans le film est une petite entre Sandler et Sunny, où il fait semblant de renverser du café sur elle pendant qu’ils sont dans la voiture, la faisant rire.

« Nous avons découvert que juste pendant la répétition et c’est juste un vrai [moment]vous savez, un petit aperçu d’Adam en tant que père qui fait son chemin dans le personnage de Danny en tant que père », ont-ils déclaré.

« Je pense que nous savions tous les deux que les enfants savaient ce qui était cool plus que nous deux. »

Vous n’êtes donc pas invité à ma Bat Mitzvah premières sur Netflix le 25 août.