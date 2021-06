La réalisatrice Rumy Jafry se souvient du défunt acteur et dit « nous nous sommes parlé exactement il y a un an, le 12 juin »

La disparition soudaine et malheureuse de Sushant Singh Rajput en juin de l’année dernière a choqué ses amis, ses fans et sa famille, qui sont toujours sous le choc de la douleur et de la perte. Avant son anniversaire de mort, diverses célébrités se sont souvenues de l’acteur et ont partagé leurs bons souvenirs de lui.

À la veille de l’anniversaire de la mort de SSR, le réalisateur Rumy Jafry a également évoqué le lien qu’il partageait avec le défunt acteur. Sushant et Rumy discutaient d’une proposition de film juste au moment où le pays a été bloqué à l’échelle nationale en raison de la pandémie de COVID-19 l’année dernière.

En parlant à Pinkvilla, Rumy est devenu émotif et a déclaré: «C’était un lien intime et nous n’avons jamais cliqué sur beaucoup de photos. Il aimait la nourriture préparée par ma femme et venait souvent pour des repas faits maison. La vie est cruelle. Il y a un an, on lui parlait et aujourd’hui, on parle de lui.

Rumy a également rappelé sa dernière conversation avec son ami, Sushant, deux jours avant sa mort. « C’était exactement il y a un an, le 12 juin vers 15 heures, lorsque Sushant et moi avons parlé. Et cela s’est avéré être notre dernière conversation », a-t-il déclaré, ajoutant que leur film était censé tourner sur les planchers en mai 2020.

« Nous avions tout en place, y compris la musique. Lorsqu’un verrouillage a été annoncé en mars, Sushant était un peu préoccupé par le tournage du film. Alors que nous étions tous optimistes sur le fait que les choses seraient normales d’ici la fin avril, le verrouillage n’a cessé de se prolonger », a-t-il déclaré.

Rumy a ajouté que tourner une comédie romantique à l’époque de COVID aurait été un défi, alors l’acteur de « Dil Bechara » a suggéré d’explorer un autre film relativement petit.

Rumy a déclaré: « Quand les choses prenaient du retard, il m’avait demandé de trouver quelque chose de relativement petit, que nous pourrions tourner avec une unité plus petite. Quelque chose comme, par exemple, Ittefaq de Rajesh Khanna. Nous étions à la recherche d’une histoire. Ces conversations ont eu lieu vers la fin du mois de mai de l’année dernière.

Il est de notoriété publique que Sushant était un homme jovial et Rumy était d’accord avec cela. « C’était un homme plein de cœur et il y avait un enfant en lui. Il me serrait souvent dans ses bras et je l’aimais. Notre lien était bien au-delà de celui d’un acteur et d’un réalisateur », a déclaré le réalisateur.