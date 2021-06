La réalisatrice Rumy Jafry se souvient de Sushant Singh Rajput, déclarant que « nous nous sommes parlé exactement il y a un an le 12 juin » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le premier anniversaire de la mort du défunt acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput est demain (14 juin) et sa famille, ses amis et ses fans sont naturellement émus, toujours sous le choc de sa perte soudaine et malheureuse.

Se souvenant de lui avant son anniversaire de mort, le réalisateur Rumy Jafry a rappelé la dernière conversation qu’il a eue avec Sushant Singh Rajput dans une interview avec un portail de divertissement.

Il a dit à Pinkvilla : « C’était exactement il y a un an, le 12 juin vers 15 heures, lorsque Sushant et moi avons parlé. Et c’était notre dernière conversation ».

« C’était un lien intime et nous n’avons jamais cliqué sur beaucoup d’images. Il aimait la nourriture préparée par ma femme et venait souvent chez lui pour des repas cuisinés à la maison. La vie est cruelle. Il y a un an, nous lui parlions et aujourd’hui, nous parlons à son sujet », a-t-il ajouté.

Rumy a révélé qu’il était sur le point de commencer à travailler avec Sushant sur un film et que le duo était censé commencer le tournage à partir de mai 2020. Cependant, en raison du verrouillage, leurs plans ont été perturbés.

Le réalisateur a dit que Sushant était très désireux de faire un projet avec lui et a même suggéré qu’ils fassent un projet plus petit.

Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa maison de Bandra, laissant ses amis, sa famille et ses fans dans une immense douleur. La perte de la talentueuse star a laissé l’industrie de Bollywood en ruine et les fans pleurent toujours sa mort prématurée.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans ‘Pavitra Rishta’ aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood.