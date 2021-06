La réalisatrice Kate Herron dit qu’elle est «heureuse» après avoir confirmé que Loki est bisexuel dans le MCU

Kate Herron, la réalisatrice de Loki, a révélé mercredi une révélation surprenante du troisième épisode de la série, à savoir Loki est bisexuel.

Dans l’épisode, Loki de Tom Hiddleston a une conversation avec Sylvie (Sophia Di Martino), qui est la version féminine de lui-même, à propos de ses préférences amoureuses.

Il dit, « Et toi ? Tu es un prince, » dit Sylvie à Loki. « Ça devait être des princesses potentielles. Ou peut-être un autre prince ?

« Un peu des deux, » répond Loki. « Je soupçonne la même chose que toi.

Herron a tweeté une capture d’écran de la conversation et a écrit: « Dès le moment où j’ai rejoint @LokiOfficial, il était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et mon cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon dans #mcu #Loki.

Non seulement les dialogues, mais l’éclairage de l’épisode représentaient également la «bisexualité».

Un peu plus tôt, un aperçu d’un document de TVA faisait que Loki mentionnait « fluide » dans la catégorie sexe, faisant croire à beaucoup qu’il est sexuel fluide.

Créé par Michael Waldron, Loki poursuit les aventures du personnage qui s’est échappé avec la pierre de l’espace dans le désordre causé par les Avengers actuels et a voyagé dans le temps au lendemain de la bataille de New York pour acquérir la pierre.

Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson et Sasha Lane jouent également dans Loki.

Pour les inconnus, Loki est en streaming sur Disney Plus Hotstar.

En ce qui concerne les retours des téléspectateurs sur la série, ils sont majoritairement positifs. Les gens adorent le personnage et le scénario bien connecté de Endgame