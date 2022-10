La réalisatrice d’Emily the Criminal, Ford, s’attaque à la crise des prêts étudiants

Emily la criminelle Courtoisie : John Patton Ford

Dans le nouveau film “Emily la criminelle“, le personnage principal, joué par l’actrice Aubrey Plaza, est presque toujours dans un état de peur. Il y a des moments où la peur d’Emily s’envole : après l’un de ses cambriolages réussis, lorsqu’elle peint dans son appartement sur de la musique classique ou lorsqu’elle tombe amoureuse de Youcef (Theo Rossi), qui l’a initiée au monde de la fraude par carte de crédit. Mais ces sursis sont toujours brefs, et bientôt la peur revient. C’est en grande partie à cause d’une autre constante dans la vie d’Emily : sa dette étudiante de 70 000 $. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les demandes d’exonération de prêt étudiant seront bientôt mises en ligne

C’est le meilleur moment pour demander une aide financière au collège

Les collèges sont aux prises avec la baisse des inscriptions et le sous-financement Les salaires dérisoires de son travail de livreuse de nourriture lui permettent à peine de faire face aux intérêts qui s’accumulent sur sa dette étudiante chaque mois. Alors Emily se réinvente en tant que criminelle, achetant des appareils électroniques coûteux avec des cartes de crédit volées, à la poursuite d’une vie moins prévisible. “Je pense que la peur est la grande motivation des êtres humains”, a déclaré John Patton Ford, 40 ans, scénariste et réalisateur du film. “Nous faisons presque tout par peur. La seule raison pour laquelle quelqu’un ferait ce qu’elle fait, c’est parce qu’il a horriblement peur des conséquences de ne pas le faire.”

J’ai parlé avec Ford — dont le film était un le choix du critique du New York Times et a reçu des prix au Festival du film d’Annapolis et au Festival du film américain de Deauville à Deauville, en France, cette année – à propos de son intérêt pour la crise des prêts étudiants et de sa décision de faire son premier long métrage sur le sujet. Le film a fait ses débuts dans les salles en août, quelques jours seulement avant le président Joe Biden a révélé son plan très attendu d’annuler une grande partie de la dette de prêt étudiant des Américains. Même si le plan survit aux défis républicains, l’encours de la dette étudiante dépassera toujours 1 000 milliards de dollars, et chaque année, 5 millions d’Américains supplémentaires empruntent pour leurs études. Pour ceux qui n’ont pas encore vu le film, la discussion ci-dessous – qui a été éditée et condensée pour plus de clarté – comprend des spoilers. Annie Nova : Dès le début du film, Emily est dans une situation financière vraiment désespérée. Pourquoi avez-vous fait de sa dette étudiante une si grande partie de sa panique ? John Patton Ford : Expérience personnelle. Je suis allé à l’American Film Institute de Los Angeles et j’ai obtenu mon diplôme en 2009 avec une dette d’environ 93 000 $. Chaque décision se résumait à cela : puis-je prendre l’avion pour rendre visite à ma famille pendant les vacances ? Puis-je me permettre de prendre un café avec un ami ? Il a pratiquement couru toute ma vie. Et je savais que je n’étais pas seul dans cette crise. Il y a des dizaines de millions d’Américains qui vivent la même chose, mais je n’avais jamais vu de film à ce sujet. AN : Avez-vous déjà remboursé votre dette ? JPF : Je n’ai plus de dette, mais il a fallu un miracle. Obtenir une carrière de scénariste est un miracle absolu. Je pense qu’il y a à peu près le même nombre de personnes dans la Writers Guild of America qu’il y a de joueurs de la Major League Baseball. Et même alors, je n’étais pas en mesure de rembourser la dette. Il a fallu devenir réalisateur et faire un premier film, ce qui est astronomiquement difficile. Ma sœur est allée à l’école de médecine — elle est anesthésiste — et elle travaille depuis environ 15 ans maintenant, et elle rembourse toujours sa dette étudiante.

“Aucun autre pays ne tolérerait cela”

AN : Avez-vous fait des recherches sur la crise des prêts étudiants pour le film ? Qu’as-tu appris? JPF : Tout a vraiment commencé en 1980 lorsque Ronald Reagan a déréglementé l’économie afin que les grandes entreprises puissent trouver un moyen de ne pas payer leurs impôts. Et maintenant, 40 ans plus tard, le résultat net est que le gouvernement ne fait plus les recettes fiscales qu’il avait l’habitude de faire. Ils ne sont pas en mesure de subventionner l’éducation, alors nous remettons les dépenses à des gens qui s’endettent massivement pour aller à l’école.