La réalisatrice de Saltburn, Emerald Fennell, parle des nominations aux Bafta et de la tristement célèbre scène de la baignoire

La réalisatrice de Saltburn, Emerald Fennell, dit qu’elle pense que la tristement célèbre scène de la baignoire du film a eu une telle réaction parce qu’elle est “à la fois diabolique et révoltante, et incroyablement pertinente”.

Saltburn est situé entre l’université d’Oxford et une somptueuse demeure seigneuriale ressemblant à une abbaye du centre-ville.

L’écrivain et réalisateur Fennell a déclaré à Katie Razzall, rédactrice culturelle à la BBC, que le buzz sur les réseaux sociaux était dû au fait qu’il s’agissait d’une “romance gothique”.

“Je pense que cela correspond vraiment à ce besoin émotionnel que nous avons et qui est assez insatisfait – l’émotion vraiment lyrique et exacerbée; un sens accru de l’érotisme, de l’amour et de la haine”, a-t-elle déclaré.