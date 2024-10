La réalisatrice de « Martha » qualifie Stewart de « narrateur peu fiable » mais de « visionnaire »

Selon Martha Stewart, l’histoire de sa vie est assez simple.

« Voici cette fille d’une famille de huit personnes à Nutley, dans le New Jersey, vivant modestement, qui a une bonne idée, la transforme en quelque chose de vraiment bien et en profite », dit-elle dans « Martha », un documentaire présenté en première mercredi sur Netflix. Ensuite, poursuit Stewart, elle « tombe dans un trou » et doit en sortir.

« Martha » propose une version légèrement plus nuancée de ce voyage, montrant comment Stewart a surmonté ses humbles origines pour créer une entreprise multimédia de style de vie valant des milliards en, comme elle l’a dit un jour, « en célébrant quelque chose qui a été mis de côté depuis si longtemps ». Mais le succès commercial de Stewart en a également fait une cible. Son empire a commencé à s’effriter en 2004, lorsqu’elle a été reconnue coupable d’entrave à la justice lors d’un procès très médiatisé – surnommé une « chasse aux bêtes » – qui semblait autant porter sur sa personnalité que sur le code pénal.

Réalisé par RJ Cutler, « Martha » jette un regard révélateur sur l’éducation difficile de Stewart, son mariage controversé avec l’éditeur Andy Stewart, son bref mais transformateur séjour en prison et son changement de marque réussi en tant qu’influenceuse octogénaire avisée et collaboratrice de Snoop Dogg. Il présente une interview approfondie de Stewart, qui est tour à tour méfiant et franchement honnête. Il comprend également des photos intimes, des entrées de journal et des lettres provenant des archives personnelles de Stewart.

« Martha » offre une vision nuancée d’une femme d’origine modeste qui a créé une entreprise multimédia de style de vie valant des milliards. (Martha Stewart / Avec l’aimable autorisation de Netflix)

« Martha » ne passe pas sous silence la personnalité épineuse et exigeante de Stewart, mais elle démontre également qu’elle a été injustement calomniée – et finalement poursuivie – en raison de son sexe. Au cours des dernières années, la culture populaire a proposé des réévaluations sympathiques de femmes en proie à des scandales d’un passé pas si lointain, comme Monica Lewinsky, Britney Spears et Pamela Anderson. Finalement, c’est au tour de Stewart de faire une réévaluation.

« C’est une visionnaire », a déclaré Cutler dans une interview sur Zoom. « Et à chaque étape, il y avait un homme – ou un groupe d’hommes – qui lui disait qu’elle avait tort. »

L’idée du projet est née il y a plusieurs années lorsque Stewart et Cutler se sont retrouvés en train de dîner ensemble. Ils ont passé des heures à parler de son passé, y compris de son éducation dans une famille ouvrière polonaise américaine où l’argent était si serré qu’elle s’est tournée vers le mannequin à l’adolescence pour aider ses parents à joindre les deux bouts. Cutler a été frappé par la façon dont les expériences de Stewart différaient de « l’enfance privilégiée et formelle » qu’il avait imaginée, basée sur son image patricienne.

Culter a quitté leur conversation convaincu qu ‘«il y avait une histoire importante à raconter sur la féminité américaine dans la dernière partie du 20e siècle, et que Martha serait un excellent canal pour y parvenir», a-t-il déclaré. Et elle avait hâte de raconter son histoire. Cutler a réalisé plusieurs documentaires sur des célébrités de premier plan, notamment « Billie Eilish : The World’s a Little Blurry » et le prochain « Elton John : Never Too Late », diffusé en première sur Disney+ en décembre.

Après plusieurs réunions, dont une lors d’un déjeuner au bureau de Stewart – « Je peux encore goûter la vinaigrette », a déclaré Cutler – ils ont commencé à travailler ensemble sur « Martha ».

RJ Cutler, réalisateur de « Martha » de Netflix. (Matt Sayles)

La célèbre femme d’affaires contrôlante, aujourd’hui âgée de 83 ans, a finalement participé à une série d’entretiens, d’abord sur Zoom, puis en personne pendant cinq ou huit heures par jour à son domicile dans le Maine. (Cutler l’a également filmée en train d’errer sur les terrains immaculés de son domaine à Bedford, New York). Leur conversation constitue l’épine dorsale de « Martha », qui dépeint Stewart comme une femme aux nombreuses contradictions. (Elle est la seule personne interviewée devant la caméra, même si nous entendons des commentaires audio de la part d’un grand nombre d’amis, de membres de la famille et d’écrivains.) Elle alterne entre une franchise induisant des crachats (Stewart dit qu’elle est heureuse que le journaliste du New York Post qui a couvert son procès soit mort). ) et une grande prudence lorsqu’il s’agit de discuter de ses sentiments. Même si elle est à juste titre fière d’être devenue la première femme milliardaire autodidacte de l’histoire américaine, elle admet qu’elle n’a toujours pas de réponse à la question : « Qu’est-ce qui est le plus important, un mariage ou une carrière ?

L’interview révèle « tellement de choses sur Martha sur le plan factuel, mais on en apprend aussi beaucoup sur elle en tant que personnage« , a déclaré Cutler. « Vous voyez à quel point il était difficile pour elle de confronter une grande partie de sa propre histoire. C’est aussi une fenêtre sur elle en tant que narratrice peu fiable.

Il y a plusieurs moments où Stewart se révèle hypocrite et manquant de conscience de soi. Lors d’une discussion sur l’infidélité de son mari, elle dit : « Si vous êtes mariée et que votre mari commence à vous tromper, c’est un connard. » Cutler, hors caméra, évoque le fait qu’elle aussi a eu une liaison au début de son mariage. « Mais je ne pense pas qu’Andy était au courant », dit-elle à propos de sa brève liaison avec « un Irlandais très séduisant ». Elle partage également son doux souvenir de s’être embrassée avec un bel inconnu lors de sa lune de miel en Italie. Elle dit à Cutler qu’elle vivait simplement une expérience émotionnelle, qu’elle n’était pas « méchante ». [or] infidèle. »

Les lettres, les entrées de journal et d’autres documents que Stewart a partagés à partir de ses archives personnelles sont presque aussi éclairantes que l’interview, qui capturent l’émotion enflammée qui bouillonne sous sa façade glaciale. Dans une missive passionnée écrite à son mari alors que leur mariage s’effondrait, elle parle d’avoir incendié leur maison et d’avoir souhaité que son avion s’écrase.

RJ Cutler à propos de son interview avec Martha Stewart pour son documentaire sur elle : « Vous voyez à quel point il était difficile pour elle de confronter une grande partie de sa propre histoire. C’est aussi une fenêtre sur elle en tant que narratrice peu fiable. (Martha Stewart / Avec l’aimable autorisation de Netflix)

Nous voyons également une vidéo inédite de Stewart, enregistrée chez elle quelques semaines avant sa condamnation en 2004, dans laquelle elle réprimande un employé pour avoir utilisé le mauvais couteau pour trancher des oranges. Certaines des critiques les plus sévères viennent de ses amis, qui décrivent Stewart comme impitoyable ; on dit que les gens se sentaient maltraités par elle et la comparaient à un grand requin blanc.

Mais « Martha » est également lucide sur la façon dont le sexe de Stewart a fait d’elle une cible d’examen à laquelle les hommes occupant des postes comparables sont rarement, voire jamais, confrontés. Ce double standard est particulièrement évident dans le scandale de délit d’initié qui a englouti Stewart après qu’elle ait vendu des actions dans ImClone Systems, une société biopharmaceutique, en 2001, juste au moment où la FDA refusait l’approbation d’un médicament expérimental que la société était en train de développer. Le procès est devenu un cirque médiatique, tout comme son séjour dans une prison de Virginie-Occidentale surnommée « Camp Cupcake » en raison de ses conditions prétendument clémentes. (Stewart parle d’avoir été fouillé à nu et soumis à l’isolement pour une infraction mineure.)

Le film fait valoir que les poursuites contre Stewart, dirigées par l’avocat américain de l’époque. James Comey a été sélectif et a utilisé « une stratégie consistant à la traduire en justice pour être ab… », a déclaré Cutler. Le témoin vedette était un assistant qui a déclaré que Stewart s’était plaint un jour de la musique d’attente lorsqu’il répondait au téléphone. « Le genre de… qu’un homme doit être pour être jugé parce qu’il est un… est bien plus que : ‘J’ai dit à l’assistant que je n’aimais pas la musique d’attente.' »

Malgré cette vision sympathique de ses problèmes juridiques, Stewart a publiquement critiqué « Martha », la qualifiant de « paresseuse » en raison de l’accent mis sur son procès. Cutler n’est pas dérangé par cette réaction, affirmant qu’il a fallu « un courage incroyable » à Stewart pour lui confier son histoire.

« Bien sûr, Martha aurait fait un film différent du mien », a-t-il poursuivi. « À un certain niveau. Je suis reconnaissante qu’elle ait souligné qu’il s’agissait de mon film et que j’ai le montage final.

Après une récente projection dans les Hamptons, Culter a déclaré qu’Alec Baldwin était venu voir Stewart et lui avait dit à quel point il l’aimait encore plus à cause de cela.

« Ce que tout le monde me dit, c’est : ‘J’ai une relation avec Martha Stewart d’une manière que je n’ai jamais eue avec elle auparavant’, a déclaré Cutler.

En fin de compte, le documentaire humanise quelqu’un souvent considéré comme un avatar d’une perfection inaccessible. Et, pour emprunter le slogan de Stewart, c’est une bonne chose.