La réalisatrice de Love Hackers de Priya Prakash Varrier, une fille clin d’œil, Mayank Srivastava, s’ouvre sur le tournage en Russie en pleine pandémie | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice et sensation du clin d’œil Priya Prakash Varrier avec Love Hackers a été réalisée par Mayank Prakash Srivastava. Le thriller policier qui traite de la cybercriminalité a récemment terminé un mois de tournage en Russie.

Priya va jouer le rôle d’une victime qui devient la proie des cybercriminels. Le film se concentrera également sur son parcours sur la façon dont elle sort de la situation.

Le réalisateur Mayank Srivastava partage les défis du tournage en Russie au milieu de la pandémie et révèle les difficultés lorsque la plupart des membres de l’équipe ont été testés positifs.

Il déclare : « C’était un vrai défi de tourner en Russie pendant la pandémie, 90 % de notre équipe a été victime du COVID avant de pouvoir se rendre en Russie, nous avions donc une équipe limitée pour tourner le film. C’était très difficile à gérer. avec les fluctuations météorologiques, tout le programme a été déséquilibré avec le temps difficile, et le tournage maximal a été effectué entre 3 degrés Celsius et -2 degrés Celsius et la langue était également un obstacle. »

Il a poursuivi: « Moi-même, une de mes actrices et 2 membres d’équipage ont été testés positifs à Moscou. Nous avons été détenus au centre médical et les médecins ont vérifié notre ECG, notre niveau d’oxygène, notre température et ont appelé une ambulance pour nous emmener à l’hôpital. Ils ont vérifié presque tous les paramètres, puis nous avons été mis en quarantaine avec un traitement médical approprié. »

En parlant de son expérience de travail en Russie, il a déclaré : « C’était une expérience incroyable de tourner en Russie, les gens sont très amicaux avec les Indiens, beaucoup de Russes nous ont demandé : « Êtes-vous Indien », quand nous avons dit oui, ils avaient l’habitude de dire « Nous aimons l’Inde ». Les Russes adorent « Jimmy Jimmy Aaja Aaja », Amitabh Bachchan, Raj Kapoor, Mithun Chakraborty. »