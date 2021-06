La réalisatrice de ‘Loki’, Kate Herron : Pour moi, c’était un voyage de découverte de soi | Films Actualités

New Delhi: La réalisatrice Kate Herron a expliqué que la série « Loki », pour elle, a été un voyage de découverte de soi en tant que personne essayant de trouver sa place dans l’univers.

« J’aime le cinéma de genre, et j’aime la science-fiction et j’aime la fantasy. Mais ce qui était vraiment important pour moi, c’était d’enlever tous les éléments fantastiques pour trouver le cœur de cette histoire. Dans ‘Loki’, si on enlevait tous les cloches et sifflets de cette histoire, quel est le message pertinent au centre ? » dit Herron.

Elle a ajouté: « Pour moi, c’était un voyage de découverte de soi et quelqu’un essayant de trouver sa place dans l’univers parce que, évidemment, nous supprimons littéralement son univers. Nous supprimons sa réalité. C’est une histoire de réinvention et aussi de moralité. Loki peut-il trouver du bien en lui-même ? Le voyage de Loki, pour moi, est vraiment une question d’acceptation de lui-même. «

La série met en vedette Tom Hiddleston dans le rôle de Loki têtu, arrogant et espiègle, avec Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant.

Loki est disponible sur Disney+ Hotstar Premium et en hindi sur Disney+ Hotstar VIP.