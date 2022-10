La réalisatrice de la saison 3 de Four More Shots Please, Joyeeta Patpatia, qualifie la série Web d ‘«histoire d’anti-héros» [Watch Exclusive Video]

Four More Shots Please saison 3 : Four More Shots Please, la saison 3 est sortie sur Amazon Prime Videos. Kirti Kulhari, Milind Soman, Pratik Babbar, Lisa Ray, Bani J, Sayani Gupta, Maanvi Gagroo et d’autres ont donné leurs meilleures performances dans la série Web. Dans une interview exclusive avec Bollywoodlife.com, la réalisatrice de la série, Joyeeta Patpatia, a partagé son point de vue sur la série nominée aux Emmy Awards et elle a expliqué comment et pourquoi cette saison est différente des autres. Regardez la vidéo pour en savoir plus.