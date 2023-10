La réalisatrice de Frozen, Jennifer Lee, sur son implication dans Frozen 3

Damien Leone taquine que les fans en verront beaucoup Terrifiant 3 quand le deuxième film reviendra bientôt en salles. Découvrez en détail le nouveau film slasher sur le voyage dans le temps de Kiernan Shipka, Totalement tueur. De plus, que se passe-t-il Chucky, Invasion, et plus. Pour moi, mes spoilers !

Microsoft Surface Laptop Studio 2 pratique

L’occupant

THR rapporte Blair Butler (Fête de l’enfer, L’invitation) a été embauché pour écrire L’occupant pour Barbare réalisateur, Zach Cregger. Basé sur une nouvelle de Victor Sweetser, le projet est décrit comme « une variante du conte traditionnel de maison hantée » dans lequel « quelque chose de sinistre arrive » aux côtés d’une famille qui déménage une « vieille maison » dans une « petite ville ».

Congelé 3

En conversation avec Date limite, Congelé La co-réalisatrice Jennifer Lee a déclaré que Disney avait récemment « pris du temps » avec elle pour discuter d’un troisième film.

Tout ce que je dirai, c’est que la semaine dernière, ils m’ont réservé du temps pour travailler avec l’équipe créative là-dessus. Et je suis époustouflé. Je suis vraiment enthousiaste. Je ne sais pas encore ce que je fais dessus. Je ne fais peut-être rien.

VélociPasteur 2

BD rapporte que le tournage principal s’est terminé VélociPasteur 2.

Terrifiant 3

Damien Leone promet qu’« un teaser/bande-annonce légitime » d’une durée « de plus de deux minutes » sera joint aux impressions de Terrifiant 3 quand il sera réédité en novembre.

Wonka

Selon Classements des films, Wonka a été classé PG pour « un peu de violence, un langage doux et des éléments thématiques ».

Totalement tueur

Kiernan Shipka voyage dans le temps jusqu’en 1987 dans un nouveau clip de Totalement tueur.

Aperçu totalement tueur | Vidéo principale

Une pièce

Lors d’un récent entretien avec Ligne TV, Une pièce Le co-showrunner Matt Owens a confirmé qu’il espérait incarner Jamie Lee Curtis dans le rôle du Dr Kureha en direct dans la saison deux.

Nous avons l’opportunité de recruter des cascadeurs pour certains rôles très importants, et il s’est avéré que Jamie Lee Curtis est un Une pièce ventilateur. Dès qu’elle a dit cela, nous nous sommes dit : « OK, nous devons essayer de la faire participer à la série. Que pouvons-nous faire?’ Et le Dr Kureha, très heureusement, est un personnage qui apparaît dans notre histoire, et c’est quelqu’un de parfait. pour Jamie Lee Curtis. Pour l’instant, SAG est toujours en grève, il n’y a donc pas eu de véritables conversations. Mais dès que possible, je suis prêt. Je vais l’emmener dîner, nous en parlerons. Nous ferons tout cela, car à ce stade, nous écrivons pour elle – nous voulons vraiment, vraiment qu’elle vienne jouer avec nous dans la saison 2.

Invasion

Nihil « fait irruption dans l’enceinte » dans le synopsis de « Cosmic Ocean », le huitième épisode de InvasionLa deuxième saison de.

Mitsuki commence à ressentir des symptômes liés à son passage avec l’entité extraterrestre. Nikhil fait irruption dans l’enceinte, déclenchant des événements sismiques mondiaux.

[[Spoiler TV]

Loki

La Time Variance Authority s’est associée à McDonald’s pour un message d’intérêt public sur l’effet papillon.

Saut quantique

Ben saute dans le corps d’un caissier de banque égyptien dans la bande-annonce de « Ben & Teller », l’épisode de la semaine prochaine de Saut quantique.

Quantum Leap 2×02 Promo « Ben & Teller » (HD)

American Horror Story : Délicat

L’échographie d’Anna semble irrégulière dans la bande-annonce de « Vanishing Twin », l’épisode de la semaine prochaine. American Horror Story : Délicat.

American Horror Story 12×04 Promo « Vanishing Twin » (HD) Saison 12 Épisode 4 Promo | AHS Délicat

Chucky

Jake et Devon élaborent un plan pour infiltrer la Maison Blanche tandis que Lexi rend visite à Tiffany en prison dans la bande-annonce de « Let the Right One In », l’épisode de la semaine prochaine de Chucky.

Chucky 3×02 Promo « Laissez le bon entrer » (HD)

007 : En route vers le million

Enfin, Brian Cox (un acteur qui n’est jamais apparu dans un film de James Bond) anime un jeu de téléréalité sur le thème de 007 dans la bande-annonce du film d’Amazon. 007 : En route vers le million.

007 : En route vers le million – Teaser officiel | Vidéo principale

