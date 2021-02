Samantha Stark, la réalisatrice de « Framing Britney Spears », a déclaré à « Entertainment Tonight » que « Il y a un gros conflit éthique pour moi à faire un film où la personne centrale ne participe pas. »

« C’est vraiment quelque chose auquel j’ai pensé pendant tout ce temps qui est vraiment difficile », a déclaré Stark. « Je suppose que je voudrais lui dire: ‘Appelle-moi. Je veux entendre ton côté.' »

Le documentaire, le dernier de la série « The New York Times Presents », plonge dans la tutelle de Spears, qui a son père, Jamie Spears, supervisant ses finances, et le mouvement #FreeBritney qu’il a déclenché.

Stark dit qu’en général, elle n’a qu’à envoyer une demande au publiciste d’un sujet.