Au début, Britney Spears a décidé de se débarrasser une fois pour toutes de son personnage du Mickey Mouse Club. Tous les chemins menaient à Carrefourla comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte de 2002 écrite par un pré-L’anatomie de Grey Shonda Rhimes. Le film, qui coïncidait avec la sortie du single de la princesse de la pop “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, cherchait à présenter une star plus mature au public – et la tentative ne s’est pas déroulée sans obstacles.





“Nous avons définitivement dû nous battre pour certaines choses”, se souvient la réalisatrice Tamra Davis à EW plus de deux décennies après la sortie du film. Cela incluait la scène de sexe PG-13 de Spears (accent mis sur PG-13) avec un intérêt amoureux joué par Anson Mount, alors que c’était l’une des raisons pour lesquelles Spears voulait faire le film en premier lieu : se débarrasser de sa fille- image d’à côté au milieu de gros titres invasifs et sexistes sur sa pureté.





Anson Mount et Britney Spears dans « Crossroads ».

Collection Everett





“Elle voulait [challenge] cette image selon laquelle elle est cette fille vierge pour toujours”, explique Davis. Elle ajoute également que la scène a été réalisée avec goût. “Un enfant ne saurait pas ce qui se passe!”, plaisante le réalisateur. “C’était un combat, je’ Je suis heureux que nous ayons gagné.”





Pour célébrer les mémoires de Spears La femme en moi (sortie le 24 octobre), Carrefour est de retour dans salles les 23 et 25 octobre. Dans son premier rôle au cinéma, Spears incarne Lucy, une diplômée du secondaire qui se lance dans un road trip à travers le pays avec ses amis d’enfance, la fille populaire Kit (Zoe Saldana) et la femme enceinte Mimi (Taryn Manning), pour renouer avec son ex-mère. (Kim Cattrall). Rejointes par le mystérieux et beau copain de Mimi, Ben (Mount) et sa décapotable Buick 73, les filles redécouvrent leur amitié et se retrouvent en chemin.





Ci-dessous, Davis revisite le classique culte et ses moments musicaux mémorables (bonjour, NSYNC chante), parle d’une suite potentielle (“Shonda avait une idée”) et fournit une mise à jour prometteuse sur le sort du film en streaming.





Anson Mount, Britney Spears, Zoe Saldana et Taryn Manning dans « Crossroads ».

Collection Everett





ENTERTAINMENT WEEKLY : J’ai revisité le film et j’ai eu l’impression d’être enveloppé dans une chaude couverture de nostalgie. Que retenez-vous de votre première rencontre avec Britney ?





TAMRA DAVIS : J’ai eu le même sentiment. J’ai dû faire toutes les corrections de couleurs [for the re-release] et j’ai également été ému par la nostalgie de ce sentiment. Quand je l’ai rencontrée pour la première fois, j’ai d’abord dit que je ne savais pas si je voulais faire le film. Et puis ma productrice, Ann Carli, m’a dit : ” Voudrais-tu simplement aller rencontrer Britney ? ” J’ai donc passé la journée avec elle et je suis vraiment tombé amoureux d’elle. Je pensais qu’elle voulait vraiment faire quelque chose de différent. J’ai vu qu’elle contrôlait qui était Britney. J’étais comme, whoa, c’est elle qui dirige tout ça. Et elle a dit qu’elle voulait vraiment faire ce qu’il fallait pour faire un film – les répétitions, l’engagement et arrêter toute la folie de Britney et simplement devenir un membre de l’ensemble de ce casting. C’était comme sauter dans une voiture rapide.





C’est arrivé à la hauteur de Britney et Justin Timberlake. Comment est née cette scène de chant NSYNC ? Était-ce déjà dans le script ?





Je sais, c’était en plein milieu d’eux deux ensemble, et ils formaient vraiment le couple le plus mignon. Parfois, je devais aller frapper à la porte de sa chambre d’hôtel le matin et lui dire : « D’accord, Britney, il est temps d’y aller », et Justin était là. C’était au plus fort de “Britney est-elle vierge ?” Je n’allais même pas demander ! Même en la réveillant dans la chambre d’hôtel, je me disais, quoi qu’il se passe dans ta vie privée, c’est privé. [Editor’s note: This interview was conducted prior to the release of excerpts from Spears’ memoir in which she reveals she had an abortion while in a relationship with Timberlake.]





Le [NSYNC] La scène résumait ce qui se passait sur la scène musicale à cette époque. C’était ce mélange de quelle musique [Ben] Ce que les filles voulaient écouter, c’était Nirvana et le grunge alternatif, par rapport à ce que les filles voulaient écouter, c’était NSYNC, les Backstreet Boys et les boys bands. Nous avons adoré ce contraste de la radio. Je ne sais pas si c’était spécifiquement dans le script. Je pense que jusqu’à la dernière minute, nous ne savions pas si nous aurions les droits parce que c’était une chanson gigantesque.





Britney Spears et Kim Cattrall dans « Crossroads ».

Collection Everett





Kim Cattrall et Dan Aykroyd étaient-ils les meilleurs choix pour les parents à l’écran de Britney ?





Oui, nous étions tous obsédés par Le sexe et la ville. Cela a changé la donne pour nous toutes, les filles. Britney voulait vraiment Kim Cattrall. Elle ne fait pas vraiment grand-chose, donc c’était excitant qu’elle ait accepté. C’était courageux de sa part parce que c’est une chose plutôt sombre. Ce n’était pas aimer. C’était comme si tu venais de rejeter ta fille. Ce n’est pas toujours joli, quand tu retournes retrouver ta mère et que tu as ce fantasme qu’elle va t’embrasser. Dan était également fantastique, chaleureux et paternel. J’ai adoré ce qu’il représentait, et aussi le fait que le film visait vraiment à essayer de briser ce contrôle.





Et puis il y a Zoe Saldana et Taryn Manning, toutes deux au début de leur carrière. Quelle était leur dynamique avec Britney ?





Le casting du film a été confié à ma sœur, Kim Davis, et Justine Baddeley. Ils sont partants pour un Emmy pour Daisy Jones et les Six. Ils sont vraiment doués pour recruter de jeunes talents. L’alchimie entre eux trois était fantastique. Je voulais entourer Britney de très bons talents [and] des gens de son âge, où elle pouvait faire partie de cet ensemble et n’était pas censée porter le film. Quand je l’ai eu pour la première fois, elle sortait tout juste de gigantesques tournées où elle était le leader, où tout le monde vous disait oui. Je pense que c’était vraiment libérateur pour elle, juste de faire partie d’un groupe et de s’intégrer.





Britney Spears et Tamra Davis sur le tournage de « Crossroads ».

Collection Everett





Vous avez exprimé votre intérêt pour une suite à condition que l’équipe d’origine revienne. Avez-vous contacté l’un d’entre eux pour en discuter ?





Je travaille actuellement avec Van Toffler, qui en était le producteur, et il [mentioned it]. Je pense qu’il en a parlé à Britney, avec sa direction. Britney, je ne pense pas qu’elle veuille vraiment jouer autant, mais je sais qu’Ann a parlé de quelque chose à Shonda, et Shonda a eu une idée, alors qui sait si cela aura une vie. Mais si c’est le cas, croisons les doigts pour que Shonda soit impliquée parce qu’elle est tellement brillante. On pouvait voir sur son premier long métrage quelle voix incroyable elle avait et sa compréhension des personnages féminins. Nous étions toutes des filles derrière la caméra, racontant cette histoire de filles devant la caméra. C’était une voix tellement importante à cette époque.





Avez-vous des nouvelles sur l’état de diffusion du film ? Vous avez mentionné quelques difficultés à retrouver les droits.





J’ai une mise à jour. J’essayais pour toujours. J’appellerais MTV, j’appellerais Paramount, j’appellerais mes agents. Je venais de le voir – j’oublie combien d’années – lors d’un festival de cinéma à Londres, et c’était fou. Le théâtre était bondé. Les gens chantaient et je me disais, ce film est vraiment important [and] devrait être disponible. Et puis j’ai reçu un appel il y a un mois : “Hé, ils font un mélange de couleurs. Ils ont besoin que tu sois là pour l’approuver.” Sony m’a appelé parce que Britney a appelé et l’a récupéré parce qu’elle voulait que cela l’aide à lancer son livre. Un coup de téléphone de Britney et c’est disponible ! Je pense que c’est ce sur quoi ils vont travailler maintenant, obtenir un accord de streaming. Je suis sûr que nous le ferons. Ils s’occupent des offres maintenant.





Britney Spears, Taryn Manning et Zoe Saldana dans « Crossroads ».

Collection Everett





Le film est considéré comme un classique culte, mais au moment de sa sortie, il a été largement critiqué par la critique. Que pensez-vous de ce changement ?





[The reviews] m’a rendu tellement en colère. De quel droit ces mecs avaient-ils le droit de critiquer ce film ? Ce n’était pas pour vous ; c’était pour les filles, par les filles, à propos des filles. Reste juste à l’écart de notre dialogue [and] hors de notre chambre – vous n’êtes pas autorisé à entrer. Si vous n’avez rien à dire sur la culture des filles et sur ce que les filles révèlent, ce n’est pas pour vous. je ne commente pas Rapide furieux comme ça. Cela nous a mis davantage dans la chambre. Cela nous a obligé à verrouiller les portes. Je voulais faire un film qui rendrait Britney, mes producteurs et Shonda heureux. Au moins, je sais que nous avons réalisé le film que nous souhaitions. Toute ma carrière a été comme ça : j’ai été critiqué pour avoir réalisé Billy Madison [and] À moitié cuit. Ce sont des classiques maintenant. Je suis surexcité [Crossroads] revient pour montrer ce que nous avons fait à un moment différent. Nous sommes à une autre époque de notre époque.





Vous avez dit que vous aviez eu du mal à entrer en contact avec Britney pendant sa tutelle car son équipe bloquait souvent les messages. Lui avez-vous parlé depuis que c’est terminé ?





Non, je ne l’ai pas fait. Nous communiquons via [other] les gens, alors elle sait combien je l’aime et la soutiens. Je suis également reconnaissant que, parce qu’elle ne parle pas, elle me fasse confiance pour parler pour le film. J’ai hâte de lire son livre pour comprendre quelle a été son expérience. Je lui souhaite juste le meilleur.





Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.





Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter gratuite de pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.





Contenu associé :