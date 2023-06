Amber Heard a un « avenir incroyablement brillant » à Hollywood, selon son dernier réalisateur.

Conor Allyn – qui a réalisé « In The Fire », qui met en vedette Heard – a récemment partagé que malgré le procès en diffamation de l’actrice contre Johnny Depp, son prochain film sera une « plate-forme » pour un « enfer d’un retour ».

Heard, avec Allyn et plusieurs co-stars, ont assisté à la première italienne de « In The Fire » au Festival du film de Taormina ce week-end.

Dans le thriller indépendant, Heard joue le rôle d’une psychiatre nommée Grace dans les années 1890. La production du film s’est terminée en mars 2022, plusieurs mois avant le début de son tristement célèbre procès avec Depp en Virginie.

Le spectacle de six semaines dans la salle d’audience s’est terminé en juin 2022 avec un jugement de 10,35 millions de dollars contre Heard pour avoir diffamé Depp en écrivant un éditorial de 2018 qui se qualifiait de victime de violence domestique. Il n’a pas nommé Depp. Le jury a remis à Heard 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite.

Depp a accepté régler l’affaire en décembre dernier pour 1 million de dollars, qui a été payé ce mois-ci par la compagnie d’assurance de l’actrice « Aquaman ».

« Amber a un avenir incroyablement brillant devant elle », a déclaré Allyn au magazine People lors de la première. « Je pense que ‘In the Fire’ met en valeur ses talents d’actrice. Je sais que c’est quelque chose dont elle est très fière, et c’est quelque chose que nous sommes très heureux de dévoiler au public. »

Il a ajouté: « Je pense que ce sera une excellente occasion pour elle d’avoir quelque chose au-delà du procès et des choses dont parler et d’être une plate-forme pour un sacré retour. »

Allyn a parlé de l’avenir de Heard dans le show business, disant qu’il pense que Heard pourrait abandonner le jeu tous ensemble si elle le souhaite.

« En tant que réalisateur, je ne recherche jamais plus de concurrence qu’il n’y en a déjà. Mais Amber a absolument la capacité, l’intelligence et le charisme pour réaliser ou écrire si elle le souhaite », a-t-il partagé.

Il a poursuivi : « Il y a beaucoup de talents différents impliqués dans la réalisation d’un film… mais il faut surtout être capable de raconter une histoire, de trouver les éléments intéressants, que ce soit dans le personnage ou dans l’histoire en tant que dans son ensemble, et de comprendre l’intégralité de ce qui se passe. Et elle comprend cela. Je peux la voir diriger. «

Heard s’est entretenu avec le point de vente lors de la première et a décrit le film à venir comme « un beau film sur l’effet presque surnaturel et la force de l’amour ».

Elle a ajouté: « Il s’agit des frontières que l’amour peut franchir et de sa création, et vraiment du pouvoir écrasant de l’amour. Je ne veux pas paraître ringard à ce sujet, mais c’est un film sur l’amour. »

Allyn a félicité Heard pour son rôle, affirmant qu’elle « avait un lien immédiat avec ce personnage et ses compétences, ses talents et son intelligence, mais aussi ses défauts; elle pouvait leur donner vie d’une manière que personne d’autre ne pouvait. »

« Les gens ne font pas de films indépendants pour le salaire, ils le font par passion », a-t-il déclaré. « Votre travail en tant que réalisateur est de rendre tout le monde aussi excité que vous. Avec Amber, j’avais un partenaire qui avait la même passion pour le rôle, le film et l’histoire elle-même. »

Allyn a dit que dès qu’il a signé Heard sur le film, elle « a plongé la tête la première ».

« Ensuite, quand nous sommes montés sur scène, que votre star de cinéma soit aussi passionnée, cela donne vraiment le ton à tous ceux qui travaillent sur le film, lorsque la personne en haut de la liste d’appels arrive tôt, reste tard, fait des répétitions supplémentaires, » il a continué.

« Elle connaissait chaque réplique par cœur, et elle connaissait aussi les répliques de tous les autres, et elle connaissait toutes les recherches derrière. Cela nous permet de nous lancer et de faire bien plus du film que les mots avec lesquels nous avons commencé. Vous ‘ai vraiment de la chance dans n’importe quel film d’avoir quelque chose comme ça », a déclaré Allyn.

« In The Fire » met également en vedette Eduardo Noriega, Lorenzo Mcgovern Zaini, Yari Gugliucci et Luca Calvani.