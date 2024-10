La réalisatrice avouée Carrie Patel explique comment Obsidian repousse les limites du genre fantastique

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci. Vous examinez un document de présentation et après quelques pages rapides décrivant un gameplay familier (hack-and-slash, magie, etc.), vous êtes bombardé de quelques milliers de mots d’histoire censés ressembler à une nouvelle IP révolutionnaire. qui redéfinira les jeux vidéo. Ça a l’air génial. Mais comment savoir si cela va se propager ?

Eh bien, ce n’est pas le cas. C’est pourquoi tant de développeurs supplient les nouveaux arrivants de consacrer moins de temps à la construction du monde et plus de temps à assembler des prototypes. Mais finalement, le jour arrive où votre équipe doit créer un tout nouveau décor fantastique. Vous êtes probablement dans un studio plus petit, vous n’avez pas de grande franchise sur laquelle vous appuyer et vous n’aurez qu’une marge de manœuvre limitée pour construire de nouveaux systèmes mécaniques de grande envergure. Que fais-tu alors ?

Obsidian Entertainment a relevé ce défi pendant la majeure partie de sa vie. Sa bibliothèque est remplie de jeux dans des mondes originaux comme Les mondes extérieurs, Tyrannieet la série Pillars of Eternity (nous devons saluer le jeu de rôle original et sauvage Protocole Alpha pendant que nous sommes ici).

De nombreux développeurs qui ont travaillé sur les jeux sont toujours dans l’entreprise, comme Déclaré la directrice du jeu Carrie Patel. Le jeu d’aventure et d’action à la première personne se déroulant dans le monde de Pillars of Eternity est le dernier en date de Patel, après avoir gravi les échelons depuis celui d’auteur de jeux sur Les mondes extérieurs à diriger le DLC Le péril sur Gordon. Maintenant sur Déclaréelle aide l’équipe à accomplir la tâche ardue de faire du décor des Piliers un incontournable pour un public plus large.

En rapport:Le conseil de Hidetaka Miyazaki pour une conception de jeu stimulante : « Faites confiance aux joueurs »

La réponse est-elle de faire un riff sur « familier, mais avec une touche d’originalité ? » En quelque sorte. Patel a dit que Déclaré l’équipe a passé beaucoup de temps à déterminer où Piliers de l’éternité La construction du monde du réalisateur Josh Sawyer s’est arrêtée. Sawyer, passionné d’histoire, s’est appuyé sur des inspirations historiques moins explorées comme l’époque des colonies commerciales des Pays-Bas et des Indes orientales. « Familier », bien sûr, mais probablement seulement si vous étiez attentif au cours d’histoire mondiale dispensé par l’entraîneur de football du lycée.

Le monde de Déclaré est à parts égales une politique fondée et des rencontres métaphysiques avec le divin. Patel a expliqué au Game Developer lors d’une discussion à la Gamescom 2024 que pour rendre ces concepts à gros cerveau accessibles à tous les joueurs, l’équipe les a examinés à travers cette lentille : comment les joueurs peuvent-ils utiliser ces idées pour construire leurs propres histoires au-delà du récit ?

Construisez votre propre identité dans le nouveau monde étrange de Déclaré

Patel a expliqué qu’à mesure qu’elle devenait directrice du jeu, elle avait élargi sa façon de parcourir le gameplay en échantillonnant ce que l’équipe avait produit. « Vous ralentissez et essayez de remarquer chaque instant de votre expérience », a-t-elle déclaré. Les questions qu’elle se pose incluent : « Quand suis-je excitée ? Quand suis-je curieuse ? Quand mon attention commence-t-elle à décliner ? Qu’est-ce qui m’attire d’instant en instant ? » Les pratiques d’Obsidian consistant à itérer rapidement et à mettre du contenu dans la construction « rapidement » lui permettent de ramener ces questions à ses pairs et de leur donner le temps et la direction pour itérer.

Ce sont des questions que les joueurs se poseront sans aucun doute lorsqu’ils reprendront Déclarécar pour beaucoup, ce sera la première fois qu’ils entreront dans le monde complexe d’Eora. Le jeu se déroule dans une région appelée « Les Terres Vivantes », où les acteurs politiques et les dieux s’affairent pour contrôler le monde. « J’ai aimé découvrir les histoires qui relient ces deux mondes », a-t-elle déclaré avec un enthousiasme palpable. Ce qui permet aux joueurs de ressentir son enthousiasme, c’est un sens clair de l’orientation dont ils ont besoin pour faire leurs propres choix concernant le monde.

Parfois, ce choix est « que faire de cet ours ? Image via Obsidian Entertainment/Microsoft.

Les éléments métaphysiques du jeu sont définis par l’idée que, comme dans les religions du monde réel (selon à qui vous demandez), il n’y a pas de « bonne réponse » qui détermine le fonctionnement du divin. Elle se souvient avoir lu des discussions sur Reddit où les joueurs débattaient de la fin de Piliers de l’éternité et se disputer sur le dieu à soutenir comme étant « clairement le bon choix ».

Le problème, cependant, est que les développeurs ne veulent pas que ces choix soient « égaux », surtout « moralement » égaux. « Cela ne veut pas dire que toutes les choses ont le même poids moral, mais vous n’essayez pas de dire ‘joueur, c’est ce que vous devez choisir' », a-t-elle déclaré. « Vous dites ‘joueur, voici un monde et voici un conflit et toutes ses complexités, et il n’y aura pas toujours de solution facile.' »

Les joueurs aiment définir eux-mêmes leur environnement

Les jeux d’Obsidian sont créés depuis longtemps de cette manière, une manière qui accorde une confiance remarquable aux joueurs. Vous pourriez revenir sur Fallout 76la version de la société de la série Fallout qui offre aux joueurs une gamme bien plus large d’outils narratifs pour influencer le Wasteland que son prédécesseur. Retombées 3 par Bethesda Softworks.

L’expérience de Patel fait écho à certains conseils que nous avons entendus de la part de directeurs de jeux comme Hidekai Miyazaki. Ses mots « joueurs de confiance » semblent présents dans ses paroles, mais elle a également expliqué pourquoi il faut encore une quantité incroyable de travail pour établir cette confiance en premier lieu.

Image via Obsidian Entertainment/Microsoft.

Laisser les joueurs définir leur place dans le décor « donne aux joueurs quelque chose à mâcher », a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est « l’un des aspects les plus intéressants du jeu de rôle ».

« Il ne s’agit pas seulement de savoir qui suis-je mécaniquement, quelle est mon ambiance. » C’est aussi : « En quoi est-ce que je crois et comment les situations que je rencontre dans ce monde m’obligent-elles à répondre à cette question ? »

« Forcer » là est le maître mot. Dans une industrie qui s’appuie sur des « fantasmes de pouvoir » pour exciter et attirer les joueurs, être obligé de faire n’importe quoi peut être un argument rebutant.

Peut-être que si vous êtes un de ces développeurs soucieux de construire un monde (écoutez, je vous sens, j’ai quelques méga-tomes sur mon disque dur personnel), c’est ce dont votre monde de jeu a besoin. Pas seulement une histoire et des événements qui l’éclairent, mais aussi les ingrédients qui poussent le joueur et lui donnent envie de se définir dans une grande aventure.