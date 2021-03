La réalisatrice Amole Gupte brise le silence sur l’affiche de ‘Saina’ après l’indignation

Le réalisateur Amole Gupte a décidé de rompre le silence sur la controverse entourant son prochain film, Saina, un biopic sur la célèbre star du badminton Saina Nehwal. La première affiche du film a été publiée mardi sur les réseaux sociaux. L’actrice Parineeti Chopra présentera le voyage de Nehwal dans le prochain film qui sortira en salles le 26 mars. Réalisé par Gupte, le film met également en vedette Paresh Rawal et Manav Kaul aux côtés de Chopra. L’affiche a été partagée par le critique de cinéma Taran Adarsh ​​sur le site de microblogging Twitter et a déjà commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Cependant, certains ont également critiqué l’affiche.

Sur l’affiche, on peut voir une main tendant la main vers le birdie ou le volant qui utilise le mot «Saina» au lieu des plumes conventionnelles – un détail qui a été salué par les fans sur les réseaux sociaux.

Pas selon de nombreux utilisateurs de Twitter qui pensaient que les fabricants avaient peut-être confondu le sport avec le tennis.

En supposant que la personne (supposément Parineeti Chopra) sert effectivement le volant, l’affiche va à l’encontre des règles de base du badminton. En fait, c’est un service de tennis comme beaucoup l’ont souligné sur Twitter.

«Au badminton, le service doit être frappé vers le haut, avec une action de frappe sous les aisselles. Vous n’êtes pas autorisé à jouer un service « style tennis », » Bible de badminton Remarques.

Dans un autre article de blog établissant les règles et règlements de base du badminton, Décathalon note que si une personne devait servir sur les bras, le service serait considéré comme une «faute».

Après des jours de controverse, Gupte a décidé de s’exprimer sur la question. Il s’est rendu sur Facebook pour partager la même affiche et a déclaré qu’il était malheureux qu’il doive expliquer et justifier l’affiche hautement créative.

«Trop de spéculations dans les médias numériques sur l’affiche…« ressemble à un service de tennis… Saina fait un Sania », etc. Indian Girl Child aspire à atteindre la taille de Saina! il a écrit. «L’affiche High Concept de Rahul Nanda doit malheureusement être expliquée en détail à un monde impatient et réactif… sans s’arrêter pour réfléchir avant de se débarrasser de quoi que ce soit !!! Socho !!! » a-t-il ajouté.

Avec ce biopic, Saina rejoint la boxeuse Mary Kom, le joueur de cricket Mahendra Singh Dhoni et le sprinter Milkha Singh qui ont leurs biopics. Des acteurs de premier plan comme Priyanka Chopra, Farhan Akhtar et le regretté acteur Sushant Singh Rajput ont travaillé sur des biopics et Parineeti rejoindra cette liste.