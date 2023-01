La Real Sociedad gagne 2-0 à Almeria alors que David Silva brille

David Silva a produit une masterclass pour aider la Real Sociedad, troisième place, à battre Almeria 2-0 dimanche et à réduire provisoirement l’écart avec les leaders de la ligue, Barcelone et le Real Madrid, à six points.

Le vétéran meneur de jeu espagnol, 37 ans, a profité de la confusion défensive dans la surface pour rentrer et tirer à la maison le premier match juste après la mi-temps.

L’ancien milieu de terrain de Manchester City, Silva, avait joué une brillante passe pour placer Take Kubo sur la droite pour commencer le mouvement.

Alexander Sorloth a inscrit son sixième but en championnat de la saison cinq minutes plus tard pour prolonger l’avance de La Real au Power Horse Stadium.

L’attaquant norvégien a récupéré le ballon de Mikel Merino et a pénétré dans la surface avant de battre Fernando Martinez à son premier poteau.

Sans le suspendu Brais Mendez, l’équipe d’Imanol Alguacil n’était pas à son meilleur mais a tout de même réussi à infliger la première défaite à domicile du promu Almeria depuis septembre, les laissant 14e.

L’international japonais Kubo a impressionné dès le départ avec Sorloth, poursuivant son propre renouveau cette saison.

Cette victoire laisse l’équipe d’Alguacil en pleine confiance avant le derby basque du week-end prochain avec l’Athletic Bilbao.

La Real a 32 points en 16 matchs, écartant cinq points de la quatrième place de l’Atletico Madrid, qui accueillera le leader Barcelone plus tard dimanche.

