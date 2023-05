La Real Sociedad battue assure une place en UEFA Champions League, l’Espanyol est relégué

La Real Sociedad a perdu 2-1 à l’Atletico Madrid dimanche, mais a tout de même scellé la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine après que Villarreal ait été battu 2-1 au Rayo Vallecano.

L’équipe basque d’Imanol Alguacil a terminé quatrième de la Liga malgré une défaite uniquement grâce à la défaite de Villarreal également.

L’Espanyol a été relégué de l’élite après que Samuel Lino de Valence ait égalisé dans les arrêts de jeu lors d’un match nul 2-2.

Une autre équipe tombera avec Elche déjà reléguée lors de la dernière journée de la saison, le Real Valladolid étant actuellement 18e, à un point de la sécurité, après avoir fait match nul 0-0 à Almeria.

Le Celta Vigo a perdu 1-0 à Cadix et est 17e, à un point de la sécurité, avec Almeria.

« Pour arriver à cette situation, nous avons fait beaucoup de mal, mais je pense sincèrement, de la position la plus autocritique personnellement et en tant que groupe, que nous ne méritons pas cela de cette manière », a déclaré le milieu de terrain de l’Espanyol Sergi Darder à Movistar.

« Avant tout, nous voulons dire désolé. Nous avons un si gros badge de club qu’à de nombreux moments, nous n’avons pas représenté. Je suis le premier à être en colère, mais je ne doute pas que nous reviendrons. »

Antoine Griezmann et Nahuel Molina ont marqué pour l’Atletico lors de leur victoire contre la Real Sociedad, qui a eu du mal à créer beaucoup de notes, peut-être conscients des difficultés de Villarreal.

Finalement, Alexander Sorloth en a retiré un pour les visiteurs du Metropolitano afin de leur donner quelque chose à célébrer alors qu’ils atteignaient leur objectif européen.

« J’aurais aimé pouvoir célébrer les qualifications d’une autre manière, mais nous avons fait une excellente saison et nous sommes très heureux », a déclaré l’attaquant de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal à Movistar.

« Nous devons célébrer, les fans devraient en profiter, et dimanche prochain, nous pouvons faire une fête à la maison, une célébration – nous ferons tout notre possible pour gagner ce match et bien finir les choses. »

La victoire laisse l’Atletico troisième, un point derrière le Real Madrid.

Villarreal jouera en Ligue Europa la saison prochaine, aux côtés du Real Betis, sixième, qui a battu Gérone 2-1.

Osasuna, qui est tombé sur une défaite 2-1 contre Getafe qui a pris l’équipe madrilène à deux points de la zone de relégation, est septième et actuellement en ligne pour se qualifier pour la Conference League.

Cependant, l’Athletic Bilbao, Gérone, Rayo et Séville restent en lice pour la place.

Le Camp Nou tire sa révérence

Les champions de la Liga, Barcelone, ont connu une série d’adieux émotionnels lors de leur dernier match au Camp Nou avant la reconstruction du stade, battant le Real Majorque 3-0.

Le capitaine Sergio Busquets et le défenseur Jordi Alba ont également joué à domicile pour la dernière fois, lors de l’avant-dernier match de championnat du club de la saison, et ont été chaleureusement accueillis par la foule à guichets fermés.

Ansu Fati a marqué deux fois en première mi-temps et Gavi en a ajouté un après la pause alors que les Catalans triomphaient avec style.

Marc-André ter Stegen a obtenu sa 26e feuille blanche de la saison, égalant le record de tous les temps dans la division, établi par Francisco Liano du Deportivo La Corogne lors de la campagne 1993-94.

La seule mauvaise nouvelle pour Barcelone est venue lorsque le défenseur Alejandro Balde a été blessé en première mi-temps – il sera absent pendant au moins six semaines et manquera les quatre derniers matchs de la Ligue des Nations espagnole en juin.

Le Camp Nou, inauguré en septembre 1957, est depuis lors l’un des stades les plus emblématiques du football.

Alba est parti en larmes lorsqu’il a été remplacé dans les phases finales avec la foule scandant son nom, tandis que Busquets a suivi et a reçu sa propre ovation.

Le duo pourrait encore apparaître dans le dernier match de la saison de Barcelone au Celta Vigo le week-end prochain, mais pour près de 90 000 supporters, c’est la fin d’une époque.

Busquets a remporté la Liga neuf fois et la Ligue des champions à trois reprises, faisant plus de 700 apparitions pour le club.

Alba repart avec six trophées de la Liga et un triomphe en Ligue des champions parmi d’autres trophées.

Le duo a tous deux prononcé des discours sur le terrain après le match.

« Depuis que je suis petit, je rêve de jouer un match dans ce stade auquel nous disons au revoir temporairement », a déclaré Busquets.

« Nous sommes déjà le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs, et maintenant nous aurons un stade à ce niveau. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)