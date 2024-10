La réadaptation assistée par robot est maintenant disponible chez Fraser Health

Photo : La patiente Leanne Mork et l’équipe soignante.

Leanne Mork, patiente victime d’un AVC, réapprend à marcher avec l’aide d’une équipe de soins dévouée et d’un Lokomat, un système de marche assistée par robot maintenant disponible pour les patients en réadaptation du Queen’s Park Care Centre à New Westminster.

Le Lokomat aide les patients comme Leanne à retrouver leur équilibre et leur mobilité après un accident vasculaire cérébral. Il est également bénéfique pour d’autres blessures et troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques.

Pour l’entraînement, Leanne est installée dans un exosquelette (harnais) suspendu au-dessus d’un tapis roulant. Des capteurs robotiques l’aident à bouger ses jambes, le rythme et les réglages étant constamment surveillés par un physiothérapeute. Le Lokomat fournit un biofeedback en temps réel et intègre des exercices de type jeu pendant la séance d’entraînement pour la rendre plus stimulante et amusante.

« Cette technologie change la donne en matière de réadaptation, profitant à la fois à nos patients et aux thérapeutes qui reçoivent une formation spécialisée », explique Saba Hena, chef de projet au Queen’s Park Care Centre. « Grâce à des options de soins plus avancées, nous pouvons fournir des soins de meilleure qualité et améliorer les résultats pour les patients. »

Le Lokomat et un deuxième appareil, l’ArmeoPower, ont été offerts à la Royal Columbian Hospital Foundation par Toan Nguyen, un résident de Vancouver. «Je voulais que cette technologie soit accessible à davantage de personnes. Après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral, j’en ai constaté les bienfaits, et maintenant je marche et je travaille à nouveau.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir offrir cette technologie aux patients de la région sanitaire de Fraser », déclare Jeff Norris, président et chef de la direction de la Royal Columbian Hospital Foundation. « En tant qu’organisation responsable de la collecte de fonds pour le Queen’s Park Care Centre, nous sommes fiers que nos généreux donateurs continuent de se mobiliser pour fournir des soins qui changent la vie des patients partout en Colombie-Britannique et soutenir cet important établissement.

Alors que le Lokomat se concentre sur le mouvement des jambes, l’ArmeoPower contribue à améliorer la fonction des membres supérieurs grâce à un entraînement fonctionnel. Les deux appareils intègrent des exercices de réalité virtuelle basés sur des scénarios réels comme la pêche pour stimuler le cerveau à apprendre et à conserver les capacités motrices.

Photo : Mélanie Mayede, ergothérapeute.

«Nous espérons que cette nouvelle technologie assistée par robot contribuera à améliorer la force globale, l’amplitude de mouvement et la coordination de nos patients, leur permettant ainsi de reprendre leur vie quotidienne et de pouvoir prendre soin d’eux-mêmes», déclare Melanie Mayede, spécialiste du travail. thérapeute, Queen’s Park Care Centre.

Regardez ici :