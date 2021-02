La réaction verbale furieuse d’Henderson repérée après sa blessure contre Everton

Jordan Henderson a été vu en train de crier « Vous plaisantez » après avoir été blessé lors du derby de Merseyside samedi.

Le capitaine de Liverpool a été frappé par un défi du milieu de terrain d’Everton Abdoulaye Doucoure en première période à Anfield.

Le milieu de terrain, qui a été utilisé comme défenseur central de fortune pour Liverpool ces dernières semaines, a fait de son mieux pour jouer après avoir reçu un traitement.

Mais le skipper des Reds a finalement été remplacé par Nat Phillips.

Liverpool de Jurgen Klopp a été très durement touché par des blessures cette saison, et l’Allemand est actuellement sans six étoiles: Virgil van Dijk, Joel Matip, Fabinho, Diogo Jota, James Milner et Joe Gomez.

Perdre Henderson pour n’importe quelle période de temps sera un autre coup dur pour les Reds.

Le commentateur de Sky Sports et ancien Red Jamie Carragher a déclaré: « Plus de problèmes pour Liverpool à l’arrière central avec le capitaine qui part. Ce n’est pas génial pour Liverpool. »

Liverpool a pris du retard à seulement trois minutes du derby du Merseyside, Richarlison tirant les Toffees devant.