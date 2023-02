La réaction surprenante de Chris Stapleton à la déchirure de l’entraîneur des Eagles pendant l’hymne national du Super Bowl

Chris Stapleton a eu une réaction surprenante au moment où il a ému l’entraîneur des Eagles de Philadelphie Nick Sirianni aux larmes avec son interprétation de l’hymne national.

Le moment est devenu viral, mais la star de la country a déclaré à Entertainment Tonight qu’il ne l’avait pas encore vu et qu’en fait, il ne verrait peut-être jamais tout.

“Je ne sais pas si je peux le regarder, mec”, a déclaré Stapleton au point de vente. “J’essaie de ne pas trop me regarder en arrière.”

Sirianni est devenu viral pour sa réaction émotionnelle à la performance et en a parlé lors de la conférence de presse d’après-match.

CHRIS STAPLETON CHANTE L’HYMNE NATIONAL : LA PETITE VILLE DU KENTUCKY COMMENCE À LA PLUS GRANDE SCÈNE D’AMÉRIQUE

“C’est ce dont vous rêvez, être en ce moment”, a-t-il déclaré. “C’est juste émouvant parce qu’il y a beaucoup de travail, pas seulement par moi-même, mais par beaucoup de gens. À commencer par ma femme et mes enfants, mes frères, mon père et tellement de gens…”

Il a poursuivi: “C’est juste émouvant à ce moment-là de savoir où nous étions.”

L’entraîneur des Eagles n’était pas le seul à être ému par la performance de Stapleton.

Les fans sur les réseaux sociaux ont partagé leurs éloges pour le gagnant du Grammy, certains, comme Antonio Sabàto Jr., l’appelant “l’une des meilleures performances de l’hymne national”.

Son collègue chanteur de country Parker McCollum a tweeté : “Chris Stapleton est le plus grand chanteur de tous les temps et vous ne pouvez pas me faire changer d’avis.”

Sur la publication Instagram de la NFL, plusieurs fans l’ont déclaré “Meilleur hymne national depuis des années”, et un autre a déclaré “Meilleur hymne national de la NFL de tous les temps”.

Le chanteur de “Tennessee Whiskey”, âgé de 44 ans, a été rejoint sur le terrain lors de l’interprétation par l’acteur “CODA”, lauréat d’un Oscar, Troy Kotsur, qui a interprété l’hymne en langue des signes américaine (ASL).

Taylor Penley de Fox News Digital a contribué à ce rapport.