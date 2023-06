La réaction sincère de Dipika Kakar après être devenue maman d’un petit garçon prouve à quel point elle avait envie de devenir mère [Watch video]

Dipika Kakar est devenue maman, et son excitation est à son comble. Vous pouvez voir cette vidéo après l’accouchement de l’actrice où elle rayonne de joie et parle du cri de son nouveau-né prématuré, ce qui montre à quel point elle avait envie de devenir mère. Dans la vidéo partagée par Shoaib Ibrahim, qui est ravi d’être lui aussi père, on le voit s’adresser à Dipika en tant que maman, et la joie rayonnante sur son visage est inestimable. Elle parle du premier cri de son nouveau-né et l’appelle le cri le plus beau et le plus précieux de tous les temps. Cette vidéo va instantanément faire fondre votre cœur.

Regardez la vidéo de Dipika Kakar de l’hôpital, où on la voit parler de son nouveau-né peu de temps après l’accouchement, et cela fera instantanément fondre votre cœur.

Dipika et Shoaib ont accueilli leur petit garçon le 21 juin, et les jeunes mariés ravis ont partagé cette nouvelle avec leurs amis et fans qui attendaient avec impatience de connaître la santé de l’actrice et du bébé. Il a révélé que Dipika allait bien et que le bébé était dans un incubateur et a demandé à tout le monde de prier pour leur bébé. Shoaib a repris le travail dans les deux jours suivant l’accouchement car l’homme a pour mission de donner le meilleur à son petit nouveau-né.

Alors que Dipika prendra un congé sabbatique du travail et s’occupera de leur petit, Dipika a travaillé sans relâche et a même soutenu financièrement son mari, qui avait du mal à trouver un bon travail. Il y a eu des rapports selon lesquels Dipika cesserait d’agir, cependant, l’actrice a refusé les rapports et a affirmé que sa déclaration avait été mal interprétée. Maintenant, c’est l’heure de Shoaib, et il ne néglige aucun effort pour donner à sa femme et à son nouveau-né la meilleure vie qu’ils méritent. En parlant de Dipika, elle est en plein hôpital et toute la famille a tendu la main pour apercevoir la petite.