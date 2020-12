Au fil des décennies, Rod Stewart et Elton John n’ont pas caché leur rivalité, qui oscille souvent entre des côtes amicales et des querelles à tous les niveaux.

Leur dernière dispute a débuté il y a deux ans lorsque Rod, 75 ans, a accusé Elton, 73 ans, d’avoir tenté de tirer profit d’une dernière tournée avant de prendre sa retraite.

« C’est malhonnête. Ce n’est pas du rock and roll », tira Rod.

Elton a fait rage à propos de la chute dans son autobiographie, Moi – appelant Rod un hypocrite.

« Je n’avais certainement pas l’impression d’avoir besoin d’une conférence sur l’esprit sauvage du rock and roll de la part de quelqu’un qui avait passé la majeure partie de la dernière décennie à chanter son chemin à travers le Great American Songbook et Have Yourself A Merry Little Christmas », a déclaré Elton .







(Image: WireImage)



« De plus, je pensais qu’il avait un putain de joue, se plaignant de ma promotion d’une tournée alors qu’il était assis dans une émission de télévision faisant la promotion de sa propre tournée. »

Leur amitié s’est formée pour la première fois dans les années 70, lorsque Rod – qui a épousé sa deuxième épouse Rachel Hunter il y a 30 ans aujourd’hui – et Elton étaient des stars de la pop ascendantes.

Et dans une interview révolutionnaire et sans excuse avec Rolling Stone en 1976, Elton a laissé entendre qu’il était bisexuel.

« Je préfère tomber amoureux d’une femme éventuellement parce que je pense qu’une femme dure probablement beaucoup plus longtemps qu’un homme », dit-il.







(Image: Getty Images)



« Mais je ne sais vraiment pas. Il n’y a rien de mal à coucher avec quelqu’un de ton propre sexe. Je pense que tout le monde est bisexuel dans une certaine mesure. Je ne pense pas que ce soit juste moi. »

Puis en 1982, Elton a rencontré l’ingénieur du son allemand Renate Blauel tout en travaillant sur son album, Too Low for Zero.

Après 18 mois, il aurait posé la question sur le curry dans un restaurant à Sydney, en Australie, et ils se sont mariés une semaine plus tard à l’église St Mark’s à Darling Point, à proximité.

Des huîtres ont été transportées par avion de Nouvelle-Zélande pour l’événement extravagant où le menu comprenait du homard, des crevettes, des pétoncles, du saumon et un Le Montrachet Chateau des Hébeaux Jacques Prieur de 1978.

La mariée portait une robe en satin blanc avec un pendentif en forme de cœur contenant 63 diamants qu’Elton lui a offert comme cadeau de mariage.

Rod n’a pas été invité aux noces et a été bouleversé par les derniers développements dans la vie de son ami quand il l’a découvert.







(Image: Getty Images)



Révélant sa réaction incrédule dans son autobiographie de 2012, Rod a écrit: « Elton m’a téléphoné et m’a dit: ‘Je me suis marié très chère. A une femme.’

« A quoi la seule réponse possible était, ‘c’est quoi ce bordel?’

« Il a dit: ‘Je pensais que c’était la bonne chose à faire mon cher.' »

Le mariage d’Elton et Renate n’a duré que quatre ans, le chanteur de Tiny Dancer affirmant plus tard que sa toxicomanie était en partie à blâmer.

Après avoir arrêté la drogue grâce à un programme en 12 étapes au début des années 90, il a déclaré au Los Angeles Times: «Même si je savais que j’étais gay, je pensais que cette femme était attirante et qu’être marié me guérirait de tout ce qui ne va pas dans ma vie. ..

« Quand tu prends ce montant [of drugs and alcohol], vous ne pouvez pas avoir de relation.

Mais son amour pour Renate, dit-il, avait été profond et complètement authentique.

« J’ai adoré Renate. C’est une fille formidable. Je l’aimais vraiment, vraiment. Mais, vous savez. C’est l’une des choses que je regrette le plus dans ma vie, la blesser », a-t-il déclaré au Sydney Morning Herald en 2007.







(Image: Popperfoto via Getty Images)



«C’était la femme la plus classe que j’aie jamais rencontrée, mais ce n’était pas censé l’être. Je vivais un mensonge.

Elton a ensuite épousé David Furnish en décembre 2005 avant d’accueillir ses fils Zach, neuf ans, et Elijah, huit ans.

Pendant ce temps, Renate s’est retirée des projecteurs pour vivre de manière anonyme et a récemment réglé un procès de 3 millions de livres sterling avec Elton après l’avoir accusé d’avoir rompu les termes de leur accord de divorce en discutant de leur mariage dans son autobiographie, Moi et le film Rocketman.

Pour sa défense, il a déclaré que les détails couverts étaient de notoriété publique et que l’accord ne couvrait que « les questions privées et confidentielles ».

Une déclaration conjointe au nom des ex-conjoints disait: «Les parties sont heureuses d’annoncer qu’elles ont résolu cette affaire, d’une manière qui reconnaît le besoin de Renate en matière de confidentialité.

«Pour sa part, Renate reconnaît qu’Elton a agi de manière digne et respectueuse envers elle au cours des 30 dernières années et a toujours été heureux de l’aider.

« Ils ne discuteront plus entre eux ni de leur mariage à l’avenir et ne feront aucun autre commentaire sur l’affaire. »